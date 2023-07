MH17-dader Igor Girkin opgepakt wegens kritiek op Poetin

Oorlogsmisdadiger Igor Girkin werd vrijdag in zijn appartement in Moskou gearresteerd. De Russische militair is bij ons vooral bekend om zijn veroordeling bij verstek voor het neerhalen van de MH17 in 2014. Dat onder zijn leiding als minister van Defensie van de Volksrepubliek Donetsk 298 inzittenden van het lijnvliegtuig van Malaysia Airlines om het leven kwamen, is uiteraard niet de reden voor de arrestatie van Igor Girkin afgelopen vrijdag. Girkin wordt door de Russische justitie beschuldigd van het ‘publiekelijk oproepen…

Oorlogsmisdadiger Igor Girkin werd vrijdag in zijn appartement in Moskou gearresteerd. De Russische militair is bij ons vooral bekend om zijn veroordeling bij verstek voor het neerhalen van de MH17 in 2014.

Dat onder zijn leiding als minister van Defensie van de Volksrepubliek Donetsk 298 inzittenden van het lijnvliegtuig van Malaysia Airlines om het leven kwamen, is uiteraard niet de reden voor de arrestatie van Igor Girkin afgelopen vrijdag. Girkin wordt door de Russische justitie beschuldigd van het ‘publiekelijk oproepen tot extremisme via massamedia en telecommunicatie, met inbegrip van het internet’. Een breed begrip dat verband lijkt te houden met recente kritiek op de Russische president. Dat Vladimir Poetin de populaire militair wil laten berechten, betekent dat de schroeven ook achter de muren van het Kremlin verder worden aangedraaid. Er staat maximaal vijf jaar gevangenisstraf op overtreding van de in 2014 aangepaste wet.

Codenaam

Girkin is als officier van de Russische militaire inlichtingendienst GROe ook bekend onder zijn codenaam Strelkov of Strelets (schutter). In mei 2014 nam hij het commando over in de door lokale separatisten bezette industriestad Slovjansk. Voorheen had de Moskoviet zijn sporen verdiend in Transnistrië, Dagestan en Tsjetsjenië. In de Oost-Oekraïense stad arriveerde hij met een speciale eenheid ‘groene mannetjes’ uit de Krim.

Volgens ooggetuigen voerde Girkin een schrikbewind in met veldtribunalen waarbij onder zijn voorzitterschap minstens drie doodvonnissen werden uitgevoerd. De militair met het typerende snorretje baseerde zich in zijn ‘volksoordelen’ op een stalinistische wet uit 1941 waarbij op kleine vergrijpen als diefstal de doodstraf stond.

Status quo

Na drie maanden lukte het de Oekraïense strijdkrachten Slovjansk te omsingelen. Girkin, zijn groene mannetjes en plaatselijke separatisten konden in het holst van de nacht via veldwegen in tanks, bussen, vrachtwagens en geconfisqueerde auto’s vluchten. In het iets verderop gelegen Kramatorsk wisten ze zich op klaarlichte dag te hergroeperen.

Inwoners van het stadje zagen grote groepen gewapende mannen op het stadhuisplein en in een park niet ver van het vliegveld. Ook zouden vrouwen en kinderen met de strijders zijn meegereisd. Versterkt met plaatselijke inwoners en gevorderde taxibusjes beval Girkin de stad Kramatorsk eveneens op te geven. De colonne zette zijn tocht voort naar de hoofdstad van de kersverse volksrepubliek: Donetsk.

Tocht

Al in Kramatorsk werden verkenners van het Oekraïense leger door pro-Oekraïense inwoners op de hoogte gesteld van de bewegingen van Girkin en zijn separatisten. Toch ondernamen de Oekraïense strijdkrachten niets in het stadje of tijdens de verdere tocht over het platteland.

Igor Girkin kwam zonder kleerscheuren met honderden strijders en zwaar materieel aan in Donetsk. Als beloning mocht hij er enkele weken minister van Defensie spelen voordat hij naar Moskou werd teruggefloten. Girkins versterking had ervoor gezorgd dat het Oekraïense leger geen kans meer kreeg Donetsk te heroveren. Zoals hij in latere interviews toegaf, werd zijn eenheid in de Donbas volledig gefinancierd door de Russische oligarch Konstantin Malofejev.

Moskou

Girkin werd dankzij zijn verdiensten voor de niet-erkende Volksrepubliek een cultfiguur onder de separatisten in Oost-Oekraïne. Ook nationalistische kringen in Rusland waren vol lof over de ervaren militair. Vanaf het begin van de invasie leverde hij ijverig snerpende commentaren op de beslissingen van het ministerie van Defensie in Moskou.

In de herfst van 2022 deed hij nog een poging zich aan te sluiten bij de strijdkrachten van de Volksrepubliek Donetsk, maar moest na een terechtwijzing vanuit het Kremlin weer plaats nemen achter de computer in zijn Moskouse appartement. Hij beperkte zich tot een rol als oorlogscommentator die — ondanks zijn oorlogsmisdaden in de Donbas — niet alleen door Russische, maar ook door Oekraïense en westerse media maar al te graag werd geciteerd.

‘Een president niet in staat om beslissingen te nemen’

Reden voor zijn arrestatie is waarschijnlijk een recente analyse waarin de GROe-officier onder andere zegt: ‘Ik vrees de waarschijnlijkheid dat de vijand ons front ieder moment kan doorbreken… De situatie dat we momenteel in plaats van met een president met weet ik veel wat zitten opgescheept… dat we een president hebben die niet in staat is beslissingen te nemen. Dat alles betekent dat een catastrofe op nationaal niveau niet meer veraf zou kunnen zijn…’

Voor de rechtbank in Moskou waar zijn zaak nog dezelfde dag werd behandeld, eisten een twintigtal sympathisanten onmiddellijke invrijheidstelling. Eén van hen was Pavel Goebarjov, een oud-functionaris uit de Volksrepubliek Donetsk en medestrijder van Girkin. Hij werd samen met een andere demonstrant door de politie opgepakt.