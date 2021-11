‘Migratiecrisis is schuld van de Britten’

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Lizz Truss schreef op zaterdag in The Daily Telegraph dat Rusland ‘de verantwoordelijkheid bezit’ om een einde te maken aan de acute vluchtelingencrisis aan de Pools-Wit-Russisische grens, een crisis die ‘secuur gefabriceerd is’, aldus de minister. Verder verklaarde Truss dat ze trots is dat het Verenigd Koninkrijk het eerste westerse land is dat de Polen praktisch bijstaat door een groep militaire ingenieurs te sturen die moet helpen de druk op de Poolse grens te verlichten.…

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Lizz Truss schreef op zaterdag in The Daily Telegraph dat Rusland ‘de verantwoordelijkheid bezit’ om een einde te maken aan de acute vluchtelingencrisis aan de Pools-Wit-Russisische grens, een crisis die ‘secuur gefabriceerd is’, aldus de minister. Verder verklaarde Truss dat ze trots is dat het Verenigd Koninkrijk het eerste westerse land is dat de Polen praktisch bijstaat door een groep militaire ingenieurs te sturen die moet helpen de druk op de Poolse grens te verlichten. De minister verklaarde vervolgens dat de Britten altijd voor de ‘rule of law’, vrijheid en democratie zullen ijveren in de wereld. Ze riep de andere Europese naties op om hetzelfde te doen.

Volgens de Europese Unie wordt de humanitaire crisis georkestreerd door de Wit-Russische dictator Aleksandr Loekasjenko. Hij gebruikt de crisis als represaillemiddel tegen de economische sancties die de EU en het VK uitvaardigden tegen Wit-Rusland. De Poolse premier heeft inmiddels de NAVO gevraagd om met hulp over de brug te komen. Zijn oproep geniet de steun van de Britten.

Britse schuld, dikke bult

Het vermoeden leeft dat er meer schuilt achter de woorden van de Britse minister. In dezelfde Britse krant kan je op maandag lezen dat men in Whitehall – het hart van de regering in Londen – vooral bang is dat de migranten naar het VK willen trekken. Op dit ogenblik vecht het VK een woordenoorlog uit met Frankrijk, dat volgens de Britten te weinig doet om bootvluchtelingen op het Kanaal te verhinderen om naar de Britse eilanden te varen.

Het Kremlin reageerde alvast bijzonder gepikeerd op de opinietekst van de Britse minister. Maria Zakharova, de woordvoerster van het Russische minister van Buitenlandse Zaken, zegt dat de migratiecrisis vooral de schuld van de Britten zelf is. ‘De Britse invasie in Irak was ook secuur gefabriceerd. De Britten dragen duidelijk de historische verantwoordelijkheid voor alles wat er sindsdien in die regio gebeurde’. Het Russische ministerie somt daarbij de implosie van Irak en de opkomst van IS op. ‘Tot Londen hier verantwoordelijk voor wordt gehouden bezitten de verantwoordelijken het recht niet om iemand met de vinger te wijzen’.

Oorlogsgevaar groeit

Op de dag van het opiniestuk van de buitenlandminister waarschuwde de Britse militaire stafchef, tijdens een podcastinterview met The Times, voor een conflict met Rusland. Generaal Sir Nick Carter acht de kans op een regelrechte oorlog tussen het Westen en de Russen groter dan op gelijk welk ander moment sinds het einde van de Koude Oorlog.

‘De aard van oorlogsvoering is veranderd’, aldus Carter. Migratiecrisissen uitlokken, gastoevoerlijnen inzetten en cyberaanvallen horen tot het nieuwe gelaat van de oorlog. ‘De traditionele mechanismen van de diplomatie uit de Koude Oorlog kan je niet meer gebruiken’, vertelde de viersterrengeneraal. ‘Zonder deze mechanismen bestaat er een hoger risico op escalatie en een groter gevaar voor misrekening. Dit confronteert ons met een bijzonder moeilijke uitdaging.’