Deel je voornemens voor 2021 met je vrienden

Morgen is het 1 januari, de eerste dag van het nieuwe jaar. Omdat het een jaarlijkse traditie is in onze contreien, maken we rond deze tijd een lijstje met Nieuwjaarsvoornemens op om het jaar goed te starten. Een tip die ik graag geef aan u, is om deze lijst te delen met zoveel mogelijk vrienden en kennissen. Het is immers vanaf het moment dat u hem openbaar maakt, dat u er meer aandacht aan begint te geven. Niemand wil immers afgaan voor zijn vrienden en de sociale druk zet meteen druk op uzelf om u aan deze beloftes te houden.

Maak dit jaar uw top 10-lijst

Om iedereen te helpen met zijn voornemens, heb ik dit jaar besloten om mijn Nieuwjaarsvoornemens met de Doorbraaklezers te delen. Voor mij zet dit de druk meteen extra hoog, maar ik hoop vooral de lezers te helpen met ideeën voor hun eigen lijstje. Niet roken en kilo’s verliezen zijn de meer traditionele wensen, maar voor komend jaar zou ik graag de volgende creatieve wensen verwezenlijkt zien:

1) Minstens één cafébezoek doen per week of één sociaal evenement bezoeken. Werken doe je om te leven. Dit jaar hebben we dit veel te weinig gedaan.

2) Sociale contacten zijn extra belangrijk in 2021. Daarom wil ik één keer per week een goede vriend bezoeken en één keer per week contact opnemen met een oude kennis. Om oude banden in ere te houden.

Een nieuwe work-lifebalans

3) Corona deed ons in 2020 beseffen dat veel dingen niet vanzelfsprekend zijn, zoals reizen. Aangezien ik als schrijver kan werken van waar ik wil, verplicht ik mezelf om in 2021 twee maanden vanuit het buitenland te werken vanuit minstens twee verschillende landen. Dit om nieuwe mensen te leren kennen en zo bij te leren van andere culturen.

4) De lessen van corona omzetten in een nieuwe work-lifebalans. Een vaste 40-urenweek is iets wat ik wil achterlaten in 2020. Corona deed immers beseffen dat echte rijkdom vooral te vinden is bij de personen die je het meest dierbaar zijn, in je passies en vooral in tijd. Daarom wil ik me vooral op mijn passies en mijn dierbaren focussen in 2021. Indien dit samenloopt met mijn carrière is dat tof. 80-urenweken zullen er zeker zijn, maar de meerderheid van mijn tijd zal gaan naar persoonlijke projecten en passies. Werken om te werken moet eruit.

Een mijlpaal halen

5) Mijn financiële onafhankelijkheid verder bewaken door mijn uitgaven laag te houden. Vorig jaar had ik als doel om mijn uitgaven onder de 1000 euro per maand te houden op jaarbasis. De eerste keer lukte me dit niet en klokte ik af op 1080 euro gemiddeld per jaar. Dit omdat ik me heb verwend met enkele dure speeltjes zoals mijn VR-headset en de bijhorende computer. Volgend jaar wil ik reizen en geef ik mezelf een hoger budget, al blijft mijn doel voor 2021 1100 euro per maand.

6) Ook wil ik me dit jaar enkele spaardoelstellingen geven. Zo wil ik dit jaar de mijlpaal halen van een netto vermogen van 100.000 euro. Een mijlpaal die dit jaar niet lukte door de effecten van corona, maar die in 2021 te halen moet zijn.

Iets bijleren

7) Vrijwilligerswerk blijven doen omdat iets terug doen voor de maatschappij ook geluk bezorgt. Zo gebruik ik mijn ervaring en kennis om de financiële educatie in Vlaanderen te verbeteren samen met professor Pascal Paepen en financieel journalist Jan Reyns. Dit via de site Spaarvarkens.be waar ik per week één artikel schrijf over het thema beleggen, sparen of personal finance. Iets waar ik anderen mee help en vooral ook zelf gelukkig van word.

8) Een nieuw talent leren. Ik ken niets of weinig van multimedia waar ik dringend iets aan wil doen. Daarom heb ik as we speak geïnvesteerd in een kleine filmstudio. Ik hoop me in 2020 in te lezen in live streaming, video’s en videobewerking om mezelf intellectueel uit te dagen en iets bij te leren.

Schermen in lockdown

9) Die pc leren uitzetten. Ik zit al heel 2020 de helft van mijn tijd achter een scherm. Iets wat voor mij persoonlijk noodzakelijk is om de lockdown te overleven, maar niet gezond voor zowel de ogen als mijn sociaal welzijn. Eens de maatschappij terug open gaat, moeten die schermen in lockdown.

10)2555 kilometer wandelen in 2021. Dit klinkt veel, maar als we uitgaan van een gemiddelde stap van 70 cm komt dit ongeveer uit op 10.000 stappen per dag of 7 kilometer. Sinds ik mijn stappenteller aandachtig heb gebruikt in 2020 weet ik dat dit zeker mogelijk is. Een gezond lichaam in een gezonde geest en veel wandelingen wens ik mezelf dan ook toe in 2021.

Doe ook mee met de lijst!

Bang dat niet alles op uw lijst zal lukken? Wees niet bang. Dat dit jaar een moeilijk jaar was voor Nieuwjaarsvoornemens blijkt ook uit mijn lijstje voor 2020. Zo had ik als doel om na vorig jaar 80 uur gewerkt te hebben per week meer buiten te komen. Mijn oplossing toen? Als voornemen opschrijven dat ik iedere week minstens één cafébezoek ging doen per week of één groot evenement zou bezoeken. U kunt wel raden hoe dat afliep vanaf maart… (en waarom het opnieuw op mijn lijstje staat).

Ook iedere week gaan zwemmen in een openbaar zwembad was een mooi voornemen, maar het bleef vooral een dode letter. Andere doelstellingen zoals spaardoelstellingen en vrije tijd heb ik dan weer wel gehaald. Dat ik deze doelstellingen op papier schreef en aan mijn deur van de slaapkamer heb geplakt hielp me elke dag weer om gemotiveerd te blijven. Niet alles kon ik verwezenlijken, maar als u al een paar van uw doelstellingen kunt halen, zal 2021 ongetwijfeld een beter jaar worden dan 2020.

Ook Nieuwjaarvoornemens die u wilt delen? Laat ze dan zeker in de comments achter. Ik lees ze met plezier mee!