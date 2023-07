Militaire staatsgreep in Niger gevaar voor bevoorrading van kerncentrales

De militaire staatsgreep in het Afrikaanse land Niger vormt een bedreiging van de bevoorrading van uranium in Europese kerncentrales. Twee mijnen in Niger zijn goed voor vijf procent van het totaal uranium uit Afrika. Het Franse uraniumbedrijf Orano meldde voorlopig geen onderbreking van de werkzaamheden. In het Afrikaanse land Niger, tussen Mali en Tsjaad, net boven Nigeria, bevinden zich twee van de belangrijkste uraniummijnen. De aanwezigheid van Europese en Amerikaanse militairen in het land kwam er om die uraniummijnen te…

De militaire staatsgreep in het Afrikaanse land Niger vormt een bedreiging van de bevoorrading van uranium in Europese kerncentrales. Twee mijnen in Niger zijn goed voor vijf procent van het totaal uranium uit Afrika. Het Franse uraniumbedrijf Orano meldde voorlopig geen onderbreking van de werkzaamheden.

In het Afrikaanse land Niger, tussen Mali en Tsjaad, net boven Nigeria, bevinden zich twee van de belangrijkste uraniummijnen. De aanwezigheid van Europese en Amerikaanse militairen in het land kwam er om die uraniummijnen te beschermen tegen islamitische terroristen. Maar afgelopen woensdag vond een militaire staatsgreep plaats. Het nieuwe regime wendde zich meteen tot Rusland en de huurlingen van de Wagner Group. Op straat verbrandden betogers Franse vlaggen.

Europese Unie

Ongeveer een kwart van de uranium gebruikt in de Europese Unie komt uit de twee mijnen in Niger. Vooral de Franse kerncentrales zijn erg afhankelijk van uranium uit Niger. Niger is de zevende grootste producent van uranium. De grootste producenten zijn Kazakhstan, Canada, Namibië, Australië en Rusland. Het land was in 2022 goed voor vier procent van de wereldproductie volgens GlobalData.

De democratisch verkozen president Mohamed Bazoum zit gevangen. De militairen controleren de belangrijkste strategische infrastructuur. Media melden dat de Russische huurlingen van de Wagner Group de coupplegers steunen. Dat is verontrustend nieuws. Wagner staat bekend om zichzelf te betalen met bodemrijkdommen uit mijnen in Afrikaanse landen waar ze autocratische regimes steunen.

Orano

De Franse multinationale uraniumverwerker Orano heeft twee dochterbedrijven die elk een uraniummijn exploiteren. Somaïr is sinds 1971 actief in het noordwesten van Niger. Imouraren exploiteert in dezelfde regio mijnen met de grootste voorraad uranium ter wereld.

Orano meldde dat Franse kerncentrales minder dan tien procent van hun uranium uit Niger halen. Het Franse bedrijf beweerde geen hinder te ondervinden in haar activiteiten. Het personeel werkte gewoon door. In de afgelopen vijftig jaar vonden vier militaire staatsgrepen plaats. Nooit kwam de levering van uranium in het gedrang. Uranium is ondanks enkele andere bodemrijkdommen zoals goud, ijzer, steenkool en aardolie quasi de enige bron van inkomsten in het straatarme land.

Partners

Niger is één van de veertien partnerlanden voor ontwikkelingssamenwerking van de federale regering. De reactie van Caroline Gennez (Vooruit), de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, op de staatsgreep was merkwaardig. Gennez zei dat ze de ontwikkelingssteun van 65 miljoen euro per jaar aan Niger niet stop zal zetten. Het land speelt ook een rol als transitland voor mensensmokkel. Linkse en extreemlinkse activisten in België en Frankrijk voeren al jaren een campagne tegen Orano en haar juridische voorloper het Franse staatsbedrijf Areva.

De financiële wereld toonde minder vertrouwen. De aandelen van het Canadese bedrijf Global Atomic Corporation namen een duik op de beurs. De Canadezen begonnen onlangs aan een mijnproject in Niger. Het Dasa-project is een grote afzetting van hoogwaardig uranium zo’n 105 kilometer ten zuiden van Arlit (de mijn van Orano, red.).

Democratie

Niger was één van de weinige democratische landen in de Sahel. Omwille van de enorme uraniumvoorraden is Niger van strategisch belang. Zowel de Amerikanen als de Fransen hebben er militaire bases. Het land was een belangrijke bondgenoot in de strijd tegen moslimextremisme.

Deze keer is een staatsgreep misschien geen business as usual. De Russische huurlingenorganisatie Wagner hielp in buurlanden Mali en Burkina Faso bij militaire staatsgrepen. De staatsgreep vond plaats tijdens een Russische Afrikaanse top in Sint-Petersburg. Daar zei de baas van Wagner Group dat zijn organisatie de staatsgreep in Niger steunt. Volgens Yevgeny Prigozhin is wat gebeurt in Niger ‘het gevecht van het volk tegen de kolonisten’.

Met kolonisten bedoelde Prigozhin het Westen. Hoewel de Wagner-baas normaal in ballingschap in Wit-Rusland zou verblijven, dook hij op in Sint-Petersburg. Hij schudde daar druk de handjes met Afrikaanse leiders. Na zijn opstand tegen het Poetin-regime noemde de Russische president hem een landverrader en plaatste hij de Wagner Group onder staatscontrole. De Franse president Emmanuel Macron noemde de staatsgreep ‘onwettig en extreem gevaarlijk voor de inwoners, voor Niger en voor de hele regio’.