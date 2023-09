Miljoenensubsidies met een gaslucht

Van 4 tot 6 september vond in Kenia de Afrikaanse klimaattop plaats. België zei daar 24 miljoen euro steun toe voor klimaatinvesteringen in vijf Afrikaanse landen. De landen die op geld mogen rekenen zijn Burundi, Guinee, Mali, Senegal en Tanzania. Maar aan de Belgische steun voor Mozambique zit een gasluchtje. Een en ander staat te lezen in een persbericht van de FOD Buitenlandse Zaken. België investeert in klimaatprojecten ‘die biodiversiteit en duurzaam bosbeheer versterken, veerkrachtige en klimaatslimme landbouw ondersteunen of…

Van 4 tot 6 september vond in Kenia de Afrikaanse klimaattop plaats. België zei daar 24 miljoen euro steun toe voor klimaatinvesteringen in vijf Afrikaanse landen. De landen die op geld mogen rekenen zijn Burundi, Guinee, Mali, Senegal en Tanzania. Maar aan de Belgische steun voor Mozambique zit een gasluchtje.

Een en ander staat te lezen in een persbericht van de FOD Buitenlandse Zaken. België investeert in klimaatprojecten ‘die biodiversiteit en duurzaam bosbeheer versterken, veerkrachtige en klimaatslimme landbouw ondersteunen of duurzame stadsontwikkeling bevorderen’.

Maar de miljoenen voor Burundi, Guinee, Mali, Senegal en Tanzania blijken maar een deel van het verhaal. De top in Nairobi had voor de Belgische diplomatie nog een ander doel. Een doel dat maar weinig met klimaatadaptatie te maken heeft, maar des te meer met de wereldwijde strijd om vloeibaar aardgas.

Mozambikaans gas en olie

De federale instelling voor ontwikkelingssamenwerking Enabel blijkt namelijk de deelname aan de klimaattop van een aantal Mozambikaanse experts van het ministerie van Energie en het Energiefonds FUNAE te hebben betaald. Als onderdeel van de Belgische samenwerking met Mozambique. De klimaatexperts van Enabel adviseren de Mozambikaanse regering over energietransitie en koolstofmarkten.

Dat vergt enige uitleg. Mozambique beschikt na Nigeria en Algerije over de derde grootste aardgasreserve van Afrika. Op termijn kan Mozambique een van de grotere uitvoerders van aardgas worden. In het noorden van het land werden gasvoorraden ontdekt van 180 triljoen kubieke voet. Flanders Investment & Trade (FIT) publiceerde in 2022 een markstudie om Vlaamse bedrijven op die opportuniteit te wijzen.

Een sleutelproject in dat verband is een LNG-terminal die — na veel verzet van de lokale bevolking — in 2025 in Mozambique operationeel moet zijn. Omwille van de LNG-terminals van Fluxys in Zeebrugge is Vlaanderen daarin zeer geïnteresseerd. En dus is zogeheten ‘hulp bij klimaatadaptatie’ een troefkaart van belang.

Bovendien helpt dat de Mozambikaanse regering de olie- en gaswinning verkoopbaar te maken in eigen land. Milieuactivisten voeren daartegen in Mozambique al jaren actie. Hun argument? De winsten gaan naar buitenlandse bedrijven en naar een kleine lokale elite.

De aardgasbelangen van TotalEnergies

Het illustreert hoe het er aan toe gaat op de wereldmarkt. Om te beginnen gaat de Franse multinational TotalEnergies een groot deel van dat enorme gasveld exploiteren. Maar ook de Amerikaanse energiereus ExxonMobil en het Italiaanse ENI krijgen er concessies.

Dat Mozambikaans aardgas zal vervolgens via LNG-tankers op de wereldmarkt komen. De binnenlandse aardgasinfrastructuur is in Mozambique zo goed als onbestaande. En intussen voeren diezelfde multinationals onderzoek naar mogelijke olievoorraden voor de Mozambikaanse kust…

Die rijkdom aan olie en gas zorgt tegelijk voor een imagoprobleem. Westerse landen willen immers af van fossiele brandstoffen en eisen hetzelfde van ontwikkelingslanden in Afrika. Die landen vragen daarom compensaties. Officieel omdat ze slachtoffer zijn én van de klimaatverandering én van het vroegere gebruik van fossiele brandstoffen in de ontwikkelde wereld.

Tegelijk willen ze hun natuurlijke rijkdom aan gas en olie verkopen. Én hebben ze die goedkopere fossiele energiebronnen ook nodig om de eigen (zwakke) economie op te bouwen. Mozambique verbruikt op dit moment meer aardolie dan het zelf produceert…

Armste land ter wereld

Bij de onafhankelijkheid in 1975 was Mozambique het armste land ter wereld. Het communistische regime dat toen aan de macht kwam maakte dat nog erger. Na de val van het communisme nam het bruto binnenlands product toe van 4 miljard dollar in 1993 tot 37 miljard dollar in 2017. In 2023 is dat mede door de covid19-pandemie teruggevallen naar 19 miljard dollar. De Mozambikaanse bevolking is tussen 2000 en 2022 gestegen met 70 procent.

Dat de Belgische geldelijke steun inspeelt op ‘een signaal van Afrikaans leiderschap in het aanpakken van de existentiële klimaatcrisis in een geest van collectieve actie’ is dus diplomatieke taal die met een flinke korrel zout moet worden begrepen. De realiteit is enigszins anders: de invoering van een Europese koolstoftaks aan de grenzen van de Europese Unie (onderdeel van de Green Deal) maakt ook voor Mozambique de uitvoer van gas en olie naar de EU duurder. Dat moet worden gecompenseerd…

Wereldwijde koolstoftaks

Het is dus weinig verwonderlijk dat de Africa Climate Summit in zijn slotverklaring pleit voor een wereldwijde taks op vliegtransport, maritiem transport en fossiele brandstoffen. Die belasting brengt immers geld in de eigen schatkist. Want de uitvoer van fossiele brandstoffen zelf komt vooral de multinationals ten goede.

De Afrikaanse leiders vragen ook extra ontwikkelingssamenwerking. Momenteel krijgt het continent jaarlijks voor 15 miljard euro ‘klimaatassistentie’. Dat is ‘een tiende of minder dan wat we nodig hebben en een fractie van het budget van sommige vervuilende bedrijven’ zeggen de klimaatactivisten van de ‘Pan African Climate Justice Alliance’. Ze hebben een punt.

Ter vergelijking: TotalEnergies kende aan Mozambique voor de ontwikkeling van hun gasvelden een lening toe van 5 miljard dollar. Het Mozambikaanse staatsbudget is goed voor 24 miljard. Er gebeurt wat in Afrika…