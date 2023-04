Minder Walen werken in Vlaanderen

De Waalse arbeidsbemiddelingsdienst FOREM organiseert deze week zijn 'Werkweek'. De doelstelling is om Walen warm te maken om in Vlaanderen te werken. Hoewel er in 2021 een recordaantal Walen de taalgrens overstak, is dat in 2022 vijftien procent minder. ‘De economische crisis laat zich voelen.’ ‘In Vlaanderen waren er vorige maand 5.000 openstaande vacatures die niet ingevuld geraakten. Waarschijnlijk zijn het er nog veel meer. In Wallonië zoekt men werk. De bedoeling van deze “Werkweek” is dan ook om werken…

De Waalse arbeidsbemiddelingsdienst FOREM organiseert deze week zijn ‘Werkweek’. De doelstelling is om Walen warm te maken om in Vlaanderen te werken. Hoewel er in 2021 een recordaantal Walen de taalgrens overstak, is dat in 2022 vijftien procent minder. ‘De economische crisis laat zich voelen.’

‘In Vlaanderen waren er vorige maand 5.000 openstaande vacatures die niet ingevuld geraakten. Waarschijnlijk zijn het er nog veel meer. In Wallonië zoekt men werk. De bedoeling van deze “Werkweek” is dan ook om werken in Vlaanderen aan te moedigen’, zegt Thierry Ney, woordvoerder van de FOREM — zeg maar de Waalse VDAB — aan Doorbraak.

Voor Vlamingen lijkt het een evidentie, in Wallonië is het dat niet: werken in een andere taal. Nochtans is er wel de wil, meent Ney. ‘Een derde van de jonge Waalse werkzoekenden heeft geen diploma van volledig secundair onderwijs. Idem voor maar liefst veertig procent van de economisch inactieven onder de vijftig jaar. Dat terwijl in Vlaanderen eerder een mentaliteit van aanpakken heerst: als laagopgeleide vind je gemakkelijk werk, want men zoekt in Vlaanderen handenarbeiders. Als je de juiste attitude hebt en bereid bent om Nederlands te leren, dan doet men niet moeilijk over het feit dat je nu weinig of geen Nederlands spreekt.’

Brussel doet het beter

Het aantal Walen dat werk zoekt en vindt in Vlaanderen kent al jaren een stijgende trend. Maar die trend is grillig. In 2000 gingen 35.675 Walen in Vlaanderen werken. 2021 was een recordjaar met 53.679 grensarbeiders. Daarna werd het minder. In 2022 ging het slechts om 45.448 mensen. ‘Dat komt door de coronacrisis, en daarna de economische crisis’, verklaart Ney. ‘Het aanbod is verminderd.’ Toch waren 2011 en ook 2012 meer succesvolle jaren dan 2022. In beide jaren staken meer dan 50.000 Walen de taalgrens over. Het aantal grensarbeiders daalde fors vanaf 2014 en stagneerde tot het jaar 2021, om dan eenmalig fors te stijgen.

Ook staat het aantal Walen dat in Vlaanderen gaat werken in schril contrast met het aantal Walen dat in het buitenland gaat werken: dat waren er meer dan 73.000 in 2022, en is altijd een hoger aantal geweest. Vooral Frankrijk en in toenemende mate ook het Groothertogdom Luxemburg zijn populair. In dat laatste geval schrijven Walen uit de provincie Luxemburg zich ook steeds vaker in voor taalcursussen Duits.

Om de Waalse ‘Werkweek’ in de verf te zetten, had men het in Le Soir van begin deze week met enige blijdschap over ‘meer dan 100.000 Franstaligen die in Vlaanderen gaan werken’. Dat klopt alleen als men alle Brusselaars erbij telt. Zij zijn in 2022 met 55.000. In tegenstelling tot de grillige Waalse leercurve stijgt het aantal Brusselaars dat in Vlaanderen werkt al sinds het jaar 2000 nagenoeg altijd.