Minderhedenforum: afgevoerd op maandag, terug binnen op donderdag

Minister voor Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers (Open Vld) zorgde voor opschudding deze week. Maandag kondigde hij per persbericht aan dat hij in zee gaat met Join.Vlaanderen als nieuwe participatieorganisatie. De oppositie meende dat hij hiermee het Minderhedenforum dumpte.

Donderdag werd de minister in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement aan de tand gevoeld. Wat blijkt? Het Minderhedenforum werd niet gedumpt, maar zal nog steeds betrokken worden bij de gesprekken over een nieuwe participatieorganisatie.

Samenwerking met Minderhedenforum niet verlengd

Minister Somers kreeg de wind van voor, maar voert gewoon het Vlaamse regeerakkoord uit. Daarin staat: ‘Het Vlaamse integratiebeleid wil mensen niet aanspreken op hun etnisch-culturele herkomst, maar streeft integendeel naar een inclusieve samenleving. Initiatieven die zich terugplooien op etnisch-culturele afkomst en segregatie in de hand werken, worden daarbij niet meer gesubsidieerd vanuit de Vlaamse overheid.’

In maart besloot Somers dat de samenwerking met het Minderhedenforum — die eind 2020 afliep — niet te verlengen. Net omdat het Minderhedenforum te veel een koepel is van etnisch-culturele verenigingen. De organisatie kon zich wel kandidaat stellen voor de nieuwe oproep, zo klonk het toen, maar zou dan wel haar visie en missie moeten bijsturen.

Nog geen nieuwe erkenning toegekend

Arthur Orlians, woordvoerder van minister Somers: ‘Er zijn drie dossiers ingediend door kandidaat-participatieorganisaties. Die dossiers werden door het Agentschap Binnenlands Bestuur beoordeeld en twee daarvan voldeden aan de gestelde erkenningsvoorwaarden: het Minderhedenforum en Join.Vlaanderen. Vervolgens heeft de minister gekeken naar welk dossier het meest bij zijn visie aansloot. Zo heeft hij bepaald met welke organisatie hij naar de volgende fase gaat om een samenwerkingsakkoord af te sluiten.’

‘Ik wil toch een nuance benadrukken die in het gewoel een beetje is verdwenen: er is nog geen erkenning toegekend. Naar aanleiding van de twee positief beoordeelde dossiers werd besloten om met Join.Vlaanderen verder te gaan naar de nieuwe fase waarin nog allerlei zaken geconcretiseerd moeten worden. Het gaat dan over strategische doelstellingen, samenwerkingsakkoorden, operationele doelstellingen, een meerjarenplan… Als er nog onduidelijkheden zijn, moeten die nu weggewerkt worden.’

Oppositie haalt slag thuis

Orlians stelt dat de rol van het Minderhedenforum nog niet uitgespeeld is. ‘Er is nu veel commotie en een debat ontstaan rond het Minderhedenforum. De minister erkent absoluut dat die organisatie een meerwaarde heeft. We gaan nu proberen om in de huidige fase te bekijken of we de twee kandidaten niet kunnen laten samenwerken. Welke vorm dat moet aannemen — al dan niet door indiening van een nieuw dossier — gaan we de komende dagen onderzoeken.’

Minister Somers lijkt dus onder druk van de linkse oppositie (Groen, sp.a en PVDA) enigszins terug te krabbelen. Hij stelt nu dat Join.Vlaanderen in een volgende fase een concreet actieplan moet uitwerken en dat daarbij zeker ruimte moet zijn om het Minderhedenforum hierbij te betrekken. Geen exit voor het Minderhedenforum, dus. In hoeverre dat zijn visie en missie heeft aangepast, zoals gevraagd in maart, is niet duidelijk. Toch lijkt het via de achterdeur terug binnen te glippen en toegang te houden tot (een deel van) de subsidies.

Orlians kan in de huidige fase van de besprekingen geen details geven over de dossiers en hun beoordeling. ‘De parlementsleden hebben alles kunnen inzien, maar de procedure is nog lopende. De evaluaties van de doorlichting kunnen we u nog niet bezorgen. Maar men moet nog niet te veel conclusies trekken op basis van de fase waar we nu inzitten.’

Vragen bij Join.Vlaanderen

De linkse oppositie haalt voorlopig haar slag dus thuis. Al zijn ze niet helemaal tevreden. An Moerenhout (Groen) benadrukt haar bedenkingen bij het pas opgerichte vehikel Join.Vlaanderen. ‘We blijven kritisch tegenover de plannen van minister Somers. Hij wil dat de twee organisaties integreren. Dat neemt niet weg dat de vraagtekens bij Join.Vlaanderen blijven staan. De voorbije dagen bleek de aanvraag van Join.Vlaanderen opgebouwd op basis van een onbestaand netwerk aan partnerorganisaties. De ene na de andere zogenaamde partnerorganisatie distantieerde zich de voorbije dagen openlijk. Dit zou alle alarmbellen moeten laten afgaan bij de bevoegde minister. Dat hij — ongeacht deze signalen — toch beslist om verder in zee te gaan met Join.Vlaanderen is zeer bedenkelijk’

Dat er vragen gesteld kunnen worden bij Join.Vlaanderen is een feit. Het enige wat over de organisatie valt terug te vinden is de oprichtingsakte (gedateerd op 24 september 2020) en een wel heel summiere website.

Quid N-VA?

De plannen van de Vlaamse regering om komaf te maken met de subsidiëring van verenigingen die zich terugplooien op etnisch-culturele afkomst en segregatie in de hand werken lijken zo te stranden. Intussen blijft het bij minister-president Jan Jambon en diens N-VA opvallend stil.

Wilfried Vandaele, N-VA-fractievoorzitter in het Vlaams Parlement, voelt zich niet geroepen op dit moment al aan de alarmbel te trekken. ‘Ik ga dit momenteel helemaal aan minister Somers overlaten. Hoe hij de procedure laat verlopen, is vooral een technische aangelegenheid. Ik denk niet dat we daar uitspraken over moeten doen. Het is vooral ook een zaak voor de regering, niet zozeer voor het parlement.’

‘Wij hebben uiteraard niets tegen op het feit dat de omvorming van de samenwerking nu staat te gebeuren. We willen natuurlijk dat de procedures correct worden gevoerd, maar we gaan ons hier nu niet in moeien. Wij zouden ook niet graag hebben dat ander partijen zich inlaten met de bevoegdheden van onze ministers. Elke minister heeft zijn bevoegdheden. Wanneer je je tijdens de loop van procedures gaat begeven op het terrein van de collega’s, is het hek van de dam. Wij gaan ons binnen de meerderheid niet op dat pad begeven.’

‘Ik neem aan’, concludeert Vandaele, ‘dat minister Somers zal zorgen dat alles correct verloopt en dat hij mogelijke knelpunten zal oplossen. Ik denk dat hij daar nog wel de tijd voor heeft.’

De tijd dringt

Dat laatste is maar zeer de vraag. De samenwerking met het Minderhedenforum loopt eind 2020 af. Dat is binnen anderhalve maand. Daar zijn de feestdagen bij inbegrepen. Het is dus kort dag.

Orlians gaat er vanuit dat het lukt voor het begin van het nieuwe jaar. ‘Het is een evidentie dat we er de komende dagen en weken over moeten praten. We gaan dan ook nu direct de gesprekken met de twee partijen opstarten. Hopelijk lukt het qua timing om de twee organisaties samen te brengen. We gaan het in elk geval proberen. De huidige erkenning van het Minderhedenforum wordt niet verlengd. We hebben een nieuwe oproep gelanceerd. Daar zijn twee positief beoordeelde dossiers uit gekomen. Nu gaan we een samenwerking proberen op te starten. Hopelijk lukt dat. Indien dat niet het geval is, moeten we kijken wat we gaan doen. Daar kan ik nu niets over zeggen. Dat zou een voorafname zijn en daar waag ik me niet aan.’