Ministeriële vluchtroute

Minister-president Jambon geeft een korte, nietszeggende verklaring. Minister van volksgezondheid Wouter Beke mompelt wat tussen zijn tanden en vertrekt ook haastig. Het is vrijdag, het verlof nadert, weet u, de valiezen zijn gepakt.

De ratten ontvluchten het schip

De gimmick van de dag was evenwel het nieuws dat de Vlaamse excellenties Bart Somers en Hilde Crevits door een zijraam waren gevlucht, kwestie van de pers niet hoeven te woord te staan. Ze hadden blijkbaar dringender bezigheden, Somers moest naar het schijnt ‘op reis’.

Mijn hypothese: dit is meer iets als ratten die het zinkende schip ontvluchten. Een simpele daad van zelfbehoud.

Twee VRT-cameralui hadden de venstervlucht opgemerkt, waarbij ik me dan afvraag waarom ze de opnameknop niet hebben ingeduwd om dit onvergetelijk schouwspel te vereeuwigen.

Niettemin wil ik hier een pluim geven aan onze veel bekritiseerde openbare omroep: de manier hoe VRT-journalist Pieterjan Desmet de schichtige politici het vuur aan de schenen probeerde te leggen, en hoe Stef Meerbergen in Terzake de verantwoordelijke voor de contactopsporing Karine Moykens op de rooster legde, is voorbeeldig.

Waardeloze politici

Het vertoon blijft natuurlijk ontluisterend, en de vragen blijven. Deze Vlaamse regering is niets waard. Ze is nog slechter dan de vorige en we hadden jammer genoeg corona nodig om te beseffen dat wij gewoon de bestuurders niet hebben die de titel van staatsman/vrouw verdienen. Fuck de Vlaamse deelstaat, met deze lilliputters gaat het van kwaad naar erger.

Brokkenpiloot Beke moet opstappen, beseft zowat iedereen. Maar wie gaat hem vervangen? Jambon is, ondanks zijn bijnaam ‘sterke Jan’, een grijze muis die het schip stuurloos laat dobberen. Somers en Crevits, twee grote politieke beloften, ontsnappen als in een komedie door het raam om geen lastige vragen hoeven te beantwoorden.

Managers met verantwoordelijkheidsgevoel zouden nu een war room bemannen, een commandopost waarin ze blijven tot de brand geblust is, schrap die vakantieplannen maar, het is alle hens aan dek. Helaas dus.

Tijd om mijn biezen te pakken?

We maken ons andermaal internationaal belachelijk. Ondertussen swingen de covid-infectiecijfers echter de pan uit en gaan we een nieuwe lockdown tegemoet omdat men er niet in slaagt de infectieclusters te isoleren. Voor Antwerpen gaat dat onder meer over bepaalde wijken in Borgerhout. Dat wist gouverneur Cathy Berx tussen neus en lippen te vertellen. Dat ligt weliswaar delicaat, want ze wil ‘bepaalde gemeenschappen niet stigmatiseren’.

Snapt u het plaatje? Bestuurlijke onkunde en politiek-correcte schaamte, het ligt dichter bij elkaar dan men soms denkt. Aangenaam lang weekend nog. De plannen om te emigreren nemen hier steeds vastere vormen aan. Als Somers en Crevits de biezen pakken, ik ook dan.