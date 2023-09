Mitch McConnell en het meest geprivilegieerde rusthuis ter wereld

Het optrekken van de pensioenleeftijd brengt met de regelmaat van de klok duizenden betogers op de been. De meeste westerlingen voelen er maar weinig voor om na hun 65ste te blijven werken. Voor de volksvertegenwoordigers van de Amerikaanse republiek blijkt dat dan weer geen probleem, integendeel. De Verenigde Staten worden bestuurd door bejaarde beleidsmakers. President Joe Biden is 80 jaar oud. Zijn belangrijkste uitdager voor het presidentschap, oud-president Donald Trump, is 77. Nancy Pelosi, eerder dit jaar nog voorzitter van…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.Lees Doorbraak een maand gratis en vorm uw eigen mening.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Het optrekken van de pensioenleeftijd brengt met de regelmaat van de klok duizenden betogers op de been. De meeste westerlingen voelen er maar weinig voor om na hun 65ste te blijven werken. Voor de volksvertegenwoordigers van de Amerikaanse republiek blijkt dat dan weer geen probleem, integendeel.

De Verenigde Staten worden bestuurd door bejaarde beleidsmakers. President Joe Biden is 80 jaar oud. Zijn belangrijkste uitdager voor het presidentschap, oud-president Donald Trump, is 77. Nancy Pelosi, eerder dit jaar nog voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, heeft 83 lentes op de teller staan en haar Democratische tegenhanger in de Senaat, Chuck Schumer, mag later dit jaar 73 kaarsjes uitblazen.

Biden, Trump, Pelosi en Schumer zijn geen uitzonderingen op de regel. De Republikeinse voorzitter van de commissie Justitie in de Senaat, Chuck Schumer uit Iowa, is 89 jaar oud. De oudste parlementariër is hij evenwel niet. Die eer gaat naar de Democratische Dianne Feinstein uit Californië: zij werd eerder dit jaar 90. De mediane leeftijd van leden van het Huis is 58, die in de Senaat 65. Pensioenleeftijd, dus.

Achteruitgang

De gevorderde leeftijd van het Amerikaans politiek leiderschap brengt bijzondere uitdagingen met zich mee. Om te beginnen de onvermijdelijke fysieke achteruitgang. Oudere burgers hebben vaker last van kwalen, zijn langzamer, zijn sneller moe en leggen veel vaker dan hun jongere landgenoten onverwacht het loodje. Voor een veeleisende baan binnen de overheid van de ‘Vrije Wereld’ zijn dat niet meteen eigenschappen die hoog aangeschreven zouden moeten staan.

Dat betekent natuurlijk niet dat twintigers de zaken moeten runnen. Leeftijd heeft ook voordelen, zoals kennis en ervaring. De fysieke achteruitgang wordt gecompenseerd door mentale of intellectuele superioriteit ten opzichte van de generaties van nieuwbakken politici. Maar blijft dat een argument als het verstrijken van de tijd ook vreet aan de mentale bekwaamheid?

Feinstein

Dianne Feinstein vertegenwoordigt Californië al sinds 1992 in het Amerikaanse Hogerhuis. Aan haar nationale carrière begon de 90-jarige Feinstein op het moment dat de meesten onder ons uitkijken naar een welverdiend pensioen. Sinds een jaar of vijf circuleren er steeds hardnekkigere geruchten dat de volksvertegenwoordiger er mentaal op achteruitgaat. Ze vergeet wie mensen zijn, kan conversaties niet of maar met moeite volgen en heeft haar parlementaire verantwoordelijkheden bijna volledig uitbesteed aan haar persoonlijke medewerkers.

Onder substantiële druk van haar partijgenoten op Capitol Hill deed Feinstein de voorbije twee jaar afstand van haar leiderschapsposities in de Senaat. Op die manier werd haar tijd in de schijnwerpers geminimaliseerd. Eenzelfde behandeling dringt zich langzamerhand op voor haar Republikeinse collega en leider van de Republikeinse fractie, Mitch McConnell.

Frozen Mitch

Al meer dan 38 jaar vertegenwoordigt Mitch McConnell het zuidelijke Kentucky in de Senaat. Sinds 2001 doet hij dat vanuit een positie van leiderschap binnen zijn fractie. Vriend en vijand beschrijven de inmiddels 81 jaar oude McConnell als een uitermate bekwame en gewiekste machtspoliticus die de voorbije jaren kolossale stenen verlegde. Dat deed hij ondanks zijn chronische impopulariteit bij de Amerikaanse bevolking. Niet eens vijftien procent van het electoraat denkt dat de Republikeinse leider de zaken goed aanpakt. Ter vergelijking: 41 respectievelijk 43 procent denken hetzelfde over Trump en Biden.

In juli deed McConnell wereldwijd inkt vloeien toen hij tijdens een persconferentie twintig seconden lang ‘verstijfde’, zonder één woord over zijn lippen te krijgen. Hij werd weggeleid door zijn medewerkers, maar kwam later terug en zei dat hij ‘in orde’ was. Een week geleden gebeurde het opnieuw. Eén dag later publiceerde Team McConnell een brief van de behandelende arts van de senator waarin stond dat hij ‘medisch in orde’ was. In de brief stond te lezen dat de arts met McConnell had gesproken en ‘had overlegd met zijn neurologieteam’, maar niet dat hij McConnell fysiek had onderzocht.

Maximumleeftijd

De meest eenvoudige manier om bejaarden uit de overheidsdienst te weren, is door de invoering van een constitutionele maximumleeftijd. Zo’n leeftijdsgrens bestaat vandaag niet, maar zou niet veel verschillen van de bestaande regels inzake minimumleeftijden. Een Amerikaan die zich verkiesbaar stelt als president, senator of afgevaardigde moet respectievelijk minstens 35, 30 en 25 jaar oud zijn. In tegenstelling tot in België kan, met andere woorden, niet iedere stemgerechtigde burger plaatsnemen in een parlementaire zetel.

De introductie van een maximumleeftijd ligt gevoelig — en niet alleen voor de uitoefening van politieke ambten. Oudere burgers hebben decennialang bijgedragen aan de schatkist, de gemeenschap en, in sommige gevallen, de militaire slagkracht van de Verenigde Staten. Hen vervolgens uitsluiten van politieke dienst vindt men ondankbaar. Bovendien bestaan er enorme verschillen tussen de mentale helderheid van bejaarden: bij sommigen begint de aftakeling kort na hun pensioen, terwijl anderen tot ver in hun tachtiger jaren scherp blijven.

Limieten aan het aantal keer dat men verkozen kan worden (‘term limits’) zijn een indirecte manier om oude knarren op verplicht pensioen te sturen. Maar dat plan is niet waterdicht. Hoewel de meeste parlementsleden niet wachten tot hun 65ste vooraleer ze de electorale sprong wagen, is dat voor sommigen wel zo. Term limits verhinderen een verveelde zeventiger niet om na zijn reguliere loopbaan alsnog een politiek mandaat te ambiëren.

Bekwaamheidsproef

Presidentskandidate Nikki Haley noemt de Senaat — niet onterecht, maar weinig respectvol — het ‘meest geprivilegieerde rusthuis in het land’. De 51-jarige uitdager (en oud-ambassadeur) van Donald Trump bepleit weinig origineel de invoering van maximumleeftijden en term limits. Opmerkelijker is haar voorstel om hoogbejaarde politici met de regelmaat van de klok aan ‘bekwaamheidsproeven’ te onderwerpen.

Iedere hoogwaardigheidsbekleder ouder dan 75 moet volgens Haley’s plan bewijzen dat zijn of haar licht niet (te fel) gedoofd is. Een gevaarlijk voorstel voor een politica die naar de presidentsnominatie dingt van een partij waarvan het kiespubliek gedomineerd wordt door oudere Amerikanen. De electorale strategie achter de lancering van dit plan was duidelijk, of denkt u dat het een toeval is dat haar twee belangrijkste obstakels op de weg naar het Witte Huis 80 (Biden) en 77 (Trump) jaar oud zijn?

Vermoeden

Critici wijzen erop dat je zo’n bekwaamheidsproef eenvoudig kan misbruiken om ongewenste politici aan de kant te schuiven. Wie wordt immers aangesteld om te verklaren dat een presidentskandidaat ‘geschikt’ is om de job uit te oefenen? Op basis van welke, wellicht ruim te omschrijven, voorwaarden moet hij dit doen? En is het niet in de eerste plaats aan de kiezers om te kiezen wie geschikt is en wie niet? Die laatste overweging geldt evenzeer voor andere temporele beperkingen, zoals de hoger vermelde maximumleeftijd en termijnbeperkingen.

Ieder voorstel om politieke carrières in te korten botst onvermijdelijk op een njet van de politici wier carrière ingekort zou worden. Met haar 51 lentes is Haley een relatief groen blaadje. En de kans dat zij over tien jaar met evenveel enthousiasme haar anti-verouderingsvoorstellen promoot, is eerder klein.