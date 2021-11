Molenberghs: ‘Vierde golf is schuld van onverantwoord gedrag Vlaanderen’

Maandagochtend verslikte ik me danig in mijn koffie. Op de site van De Morgen kreeg ik dit voorgeschoteld: 'Vierde Golf wordt stilaan Vlaamse Golf: "Walen en Brusselaars bleven wellicht voorzichtiger"'. Die veronderstelling komt van Geert Molenberghs, alomtegenwoordig biostatisticus en virusorakel. De exacte quotes uit het artikel zijn de volgende: 'De teneur was lang dat de vaccins alles zouden oplossen, terwijl wij als experts waarschuwden dat er nog steeds een basispakket aan sanitaire maatregelen nodig was' en 'Molenberghs merkt op dat…

Maandagochtend verslikte ik me danig in mijn koffie. Op de site van De Morgen kreeg ik dit voorgeschoteld: ‘Vierde Golf wordt stilaan Vlaamse Golf: “Walen en Brusselaars bleven wellicht voorzichtiger”‘.

Die veronderstelling komt van Geert Molenberghs, alomtegenwoordig biostatisticus en virusorakel. De exacte quotes uit het artikel zijn de volgende: ‘De teneur was lang dat de vaccins alles zouden oplossen, terwijl wij als experts waarschuwden dat er nog steeds een basispakket aan sanitaire maatregelen nodig was’ en ‘Molenberghs merkt op dat Vlamingen de afgelopen maanden de draad van hun oude leven weer oppikten, terwijl Walen en Brusselaars voorzichtiger bleven. Zeker in Vlaamse rurale gebieden liepen de besmettingscijfers daardoor snel op, ondanks hun hoge vaccinatiegraad.’

Waar hangt die man uit?

Eerst en vooral, komt die man ooit in Wallonië of Brussel? Indien wel, moet hij weten dat de maatregelen daar maar mondjesmaat worden opgevolgd en quasi niet worden gehandhaafd. Ondergetekende komt regelmatig in Brussel en heeft daar door heel de crisis heen met eigen ogen kunnen zien hoe het zit met respect voor de maatregelen. Een bron bij de Brusselse politie deelde me maanden geleden al mee dat zij na het invallen van de duisternis niet controleren op de maatregelen, al zeker niet in de ‘moeilijke wijken’. U weet wel, die wijken waar de vaccinatiegraad even hoog is als het vertrouwen in de overheid.

Na de overstromingen van deze zomer ging ondergetekende op reportage naar de Vesdervallei. Van coronamaatregelen was daar geen sprake. Die mensen hadden andere katjes te geselen. Tot op de dag van vandaag zitten ze daar in de stront. Over corona praat niemand. In de Waalse rurale gebieden merk je al heel de crisis lang nauwelijks iets van maatregelen. Ook dat mocht ik met eigen ogen aanschouwen. Anekdotisch? Misschien, maar ik praat met de mensen en luister naar wat ze te zeggen hebben. Bij de gewone bevolking hoor je wel wat anders dan het gemekker in De Morgen. Veldwerk, heet dat. Dat kan je moeilijk uitvoeren vanuit je afgeschermde fermette met tuin.

Geen enkel schuldinzicht

Nog veel belangrijker is het gebrek aan enige zelfkritiek. Het zijn net de experten van de Whatsappgroep ‘De Wilde Zalmen’ en de politieke verantwoordelijken die heel de tijd hebben gehamerd op de enige redding uit deze crisis: de vaccins. Eerst was het 70%, daarna 80%, 90% en uiteindelijk 100%. Maar de hoogstnoodzakelijke boosters zetten, nadat uit verschillende studies en de resultaten in Israël bleek dat de vaccins minder lang werkten dan verhoopt? Ho maar! Neen, eerst even Afrika vaccineren.

Dat verschillende niet van kieuwen voorziene maar wel tegen de stroom op zwemmende experten al sinds augustus en september pleitten voor boosters, werd straal genegeerd. Toen de Vlaamse regering begin oktober wou beginnen met de boosters, werd dit tegengehouden door Vandenbroucke, het Luisterend Oor van Zichem, ‘wetenschappelijk’ onderbouwd door de kliek experten die het nu al bijna twee jaar voor het zeggen heeft. Die heeft nog nooit toegegeven dat ze fout zat. Het is veel makkelijker om de schuld te steken op die domme bevolking. Een domme bevolking die hen nergens zo gedwee volgt als in Vlaanderen.

Vlaanderen mocht niet boosteren, maar kreeg als tegenprestatie het CST in de maag gesplitst. Een CST waarvoor herhaaldelijk werd gewaarschuwd dat het niet veilig was, omdat ook gevaccineerden nog besmet konden raken en het virus doorgeven. De invoering van het CST heeft een belangrijke rol gespeeld bij deze vierde golf, vooral in Vlaanderen. Maar alles moest in het werk gesteld worden om die vermaledijde laatste ongevaccineerden richting de spuit te drijven. Ondertussen is de maatschappelijke schade, opgewekt door de door politici en experten geïnstigeerde polarisatie, onnoemelijk groot.

Dansen met de Zalmen

Tegelijkertijd gingen die experten, niet gestoord door mondmaskers, gezellig uit de bol op een privéfeestje in Winksele op 25 september, aan de vooravond van het WK Wielrennen in Leuven. Onder de aanwezigen de Wilde Zalmen, Leuvens burgemeester Ridouani en rector Luc Sels van de KU Leuven. Ook Erika Vlieghe, voor één keer gespot zonder mondmasker, liet haar kunnen zien op de dansvloer, evenals Marc Van Ranst, van wie we al langer weten dat hij graag de beentjes uitslaat. Vandenbroucke was er niet. Die is allergisch aan plezier. De catering werd verzorgd door een gekend traiteur uit Lubbeek.

Dit bericht bereikte onze redactie al een week na de festiviteiten, maar gezien bepaalde Zalmen de vierde golf nu in de schoenen schuiven van het onverantwoord gedrag van de domme Vlaamse bevolking, lijkt die informatie plots aan relevantie te winnen. Zo overtuigd waren die Zalmen op dat moment blijkbaar niet van de eigen voorgestelde gestrengheid. Of geldt die enkel voor het plebs?

Natuurlijke immuniteit, vaccins en politieke spelletjes

Ondertussen blijkt dat de vierde golf in het veel minder gevaccineerde Wallonië en Brussel waarschijnlijk over z’n hoogtepunt is. Biostatisticus Tom Wenseleers (KU Leuven) is zo eerlijk om toe te geven dat natuurlijk verworven immuniteit hier een rol in speelt. In het De Morgen-artikel stelt hij dat Walen en Brusselaars door zwaarder getroffen te zijn tijdens eerdere golven mogelijk een sterkere immuniteit hebben opgebouwd. Dat natuurlijke immuniteit beter zou beschermen dan de vaccins, wordt al gesuggereerd in een studie van eind augustus 2021 uit Israël. Ze is terug te vinden op een preprintserver en werd nog niet aan peer review onderworpen. De real-life observatie in Belgenland zou hier ook op kunnen wijzen.

Wil dat zeggen dat vaccins niet werken en onzin zijn? Zeker niet. De bescherming die aan kwetsbare groepen wordt geboden door vaccinatie is belangrijk. Maar waarom mogen de leerkrachten nu niet prioritair gevaccineerd worden? Met de huidige opstoot van besmettingen in de scholen lijkt het toch logisch dat zij hun booster met voorrang zouden krijgen? Maar ook dat mag blijkbaar niet.

Zijn we te cynisch wanneer we vermoeden dat dit een manoeuvre is om het beleid en de dwarsliggerij van Ben Weyts af te straffen? Zijn pogingen om de scholen maximaal open te houden zijn het corona-establishment al langer een doorn in het oog. De tolken van inburgeringsagentschappen staan dan weer wel nog steeds op de prioritaire lijst.

Kijk eens in de spiegel en bol het af

Ondertussen mochten we dit weekend weer horen van Vandenbroucke dat we steeds te laat zijn met maatregelen. Geen woord over zijn beslissing om de boosters tegen te houden. Wij moeten beter leren luisteren. Nu komt die Molenberghs de Vlaamse bevolking onverantwoord gedrag verwijten. Premier De Croo legt de verantwoordelijkheid voor een leuke Kerst bij ‘de bevolking’.

De tweede golf in 2020 zag iedereen van ver aankomen. Tijdens de zomer werd niets ondernomen om de zorg voor te bereiden. Hetzelfde herhaalde zich tijdens de zomer van 2021, waarin iedereen met een beetje kennis van zaken een vierde golf zag aankomen. Dat konden we opmaken uit de data afkomstig van Israël. Maar opschalen of voorbereiden? Dag Jan (Eyckmans, woordvoerder Vandenbroucke)!

Als excuus schermen politici en ambtenaren steeds met een tekort aan handen aan het bed. Die zijn niet te vinden op de arbeidsmarkt. We moeten de zorg ontlasten door massale vaccinatie, tot de kinderen toe. Dat die massale vaccinatie geen vierde golf wist te voorkomen, doet er niet toe. Wel wil Vandenbroucke de ongevaccineerde zorgverstrekkers uit het beroep duwen. Dat gaat dat tekort aan handen aan het bed echt verhelpen.

Ga toch met de marbollen spelen en laat eindelijk het beleid over aan serieuze mensen. Mijn vertrouwen zijn jullie kwijt. Zoals een politicus met een bedenkelijke reputatie ooit zei: ‘Trop es teveul’. Die derde prik zit er sinds vrijdag in. Ik doe vanaf nu gewoon mijn goesting. Noem me maar dom, onverantwoord, een egoïst, asociaal of meer van dat fraais. Ik heb van jullie geen lessen meer te krijgen.