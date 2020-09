Monsterprotesten, arrestaties en propaganda in Wit-Rusland

Maandag, 7 september is Maria Kolesnikova van de centrale oppositieraad volgens ooggetuigen door gemaskerde mannen ontvoerd. Twee andere leden van de raad waren eveneens niet bereikbaar. De politie in Minsk zegt een onderzoek in te stellen en heeft Kolesnikova naar eigen zeggen niet aangehouden. ‘Mars van de eenheid’ Volgens onafhankelijke kranten namen op zondag 6 september meer dan honderdduizend mensen deel aan de demonstratie ‘mars van de eenheid’ in Minsk. Ook in de rest van het land protesteerden meerdere tienduizenden…

Maandag, 7 september is Maria Kolesnikova van de centrale oppositieraad volgens ooggetuigen door gemaskerde mannen ontvoerd. Twee andere leden van de raad waren eveneens niet bereikbaar. De politie in Minsk zegt een onderzoek in te stellen en heeft Kolesnikova naar eigen zeggen niet aangehouden.

‘Mars van de eenheid’

Volgens onafhankelijke kranten namen op zondag 6 september meer dan honderdduizend mensen deel aan de demonstratie ‘mars van de eenheid’ in Minsk. Ook in de rest van het land protesteerden meerdere tienduizenden burgers tegen het regime van Aleksandr Loekasjenko. De meeste pleinen, waaronder het Plein van de Onafhankelijkheid waar de demonstratie zou beginnen, werden ’s morgens al bezet door speciale eenheden van de OMON en afgezet met prikkeldraad. De tocht tot voor het gebarricadeerde paleis van de president verliep grotendeels vreedzaam.

Na afloop probeerden personen in burger met kogelvrije vesten zich met geweld toegang te verschaffen tot een café waar zich een aantal demonstranten zouden bevinden. Onder de personen die de vitrine van het café kapotsloegen zou zich een commissaris van politie hebben bevonden. Toen voorbijgangers vroegen wat er aan de hand was, keerden de mannen zich tegen de passanten en sloegen met knuppels genadeloos op iedereen in. De politie verrichtte naar eigen zeggen 633 arrestaties. Presidentskandidaat Svetlana Tichanovskaja verklaarde vanuit Litouwen, dat ‘wij bereid zijn met Moskou te onderhandelen.’

In Minsk en andere steden protesteerden studenten tegen het regime van Loekasjenko. Ze eisten nieuwe verkiezingen. De actie in Minsk werd onderbroken door gemaskerde mannen in burger die met busjes de doorgang versperden en verschillende demonstranten wegvoerden. Volgens de politie werden 41 personen gearresteerd waarvan er inmiddels 20 weer zijn vrijgelaten.

‘Afgetapt gesprek’

Het Telegram-kanaal van het persbureau van president Loekasjenko en de Wit-Russische staatstelevisie gaven vorige vrijdag ook met veel bombarie een ‘afgetapt telefoongesprek’ tussen Berlijn en Warschau weer. De voice over in het Russisch maakt het niet mogelijk de originele Amerikaans klinkende stemmen te horen, maar ‘Nick’ en ‘Mike’ bespreken volgens de vertaling het volgende:

— Warschau: ‘Hallo! Nick, hallo. Hoe staan onze zaakjes ervoor?’

— Berlijn: ‘Alles loopt volgens plan… Het materiaal over Nalvalny is klaar. Het wordt doorgestuurd aan de bondskanselier. We wachten op haar reactie.’

— Warschau: ‘De vergiftiging is echt bevestigd?’

— Berlijn: ‘Luister, Mike, dat is hier niet zo belangrijk… We voeren oorlog… En tijdens de oorlog zijn alle methoden geoorloofd.’

— Warschau: ‘Mee eens, we moeten Poetin de lust ontnemen zijn neus in Wit-Ruslands zaken te steken … De meest effectieve manier is Rusland te laten verdrinken in zijn eigen problemen, en dat zijn er niet weinig! Bovendien zijn daar binnenkort verkiezingen in de provincie.’

— Berlijn: ‘Daar houden we ons al mee bezig. En hoe staan de zaken ervoor in Wit-Rusland?’

— Warschau: ‘Om eerlijk te zijn, niet zo heel goed. President Loekasjenko is een harde noot om te kraken. Het zijn echte professionals en goed georganiseerd. Logisch, ze worden door Rusland ondersteund. De ambtenaren en militairen zijn loyaal aan de president. De rest vertel ik je persoonlijk, niet via de telefoon.’

— Berlijn: ‘Ja, ja, begrepen, tot ziens, dag.’

— Warschau: ‘Dag.’

Berlijn en Washington ontkennen

De persvoorlichter van de Russische president, Dmitri Peskov, sprak van ‘speciaal materiaal dat alleen door geheime diensten beoordeeld kan worden’. Berlijn en Warschau reageerden ontkennend op het bestaan van een dergelijk gesprek.

Een woordvoerder van de Duitse regering bevestigde eerder al dat Navalny is vergiftigd met het zenuwgif Novitsjok. De Sovjet-Unie heeft dat gif in de jaren zeventig ontwikkeld en het werd eveneens gebruikt tegen de Russische ex-spion Skripal.

In de aula van de faculteit linguïstiek aan de universiteit van Minsk ten slotte arresteerden leden van de speciale Wit-Russische interventie-eenheid OMON vijf studenten voor het zingen van de Marseillaise.