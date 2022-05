Moord op Palestijnse journaliste Shireen Abu Akleh naar internationaal gerechtshof

Op 11 mei werd de Palestijnse journaliste Shireen Abu Akleh vermoord door, naar alle waarschijnlijkheid, een Israëlische soldaat. De voor Al Jazeera werkende 51-jarige reporter kreeg een kogel in het hoofd toen ze voor haar Qatarese tv-station een raid versloeg op een Palestijns vluchtelingenkamp in Jenin in de Westelijke Jordaanoever, door Israël Judea en Samaria genoemd. De redactie van Al Jazeera heeft nu beslist deze zaak voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag te brengen. Gevechten? Volgens de Palestijnse Autoriteit…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Op 11 mei werd de Palestijnse journaliste Shireen Abu Akleh vermoord door, naar alle waarschijnlijkheid, een Israëlische soldaat. De voor Al Jazeera werkende 51-jarige reporter kreeg een kogel in het hoofd toen ze voor haar Qatarese tv-station een raid versloeg op een Palestijns vluchtelingenkamp in Jenin in de Westelijke Jordaanoever, door Israël Judea en Samaria genoemd. De redactie van Al Jazeera heeft nu beslist deze zaak voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag te brengen.

Gevechten?

Volgens de Palestijnse Autoriteit (PA), die bevoegd is voor een beperkt deel van de Westelijke Jordaanoever (die oever is rijkelijk bezaaid met joodse nederzettingen) werd Shireen bewust terechtgesteld door een Israëlische soldaat. De PA heeft ook een rapport overgemaakt aan de Verenigde Staten om dit te bevestigen. Volgens Israël klopt dat niet, vonden er gevechten plaats waar Abu Akleh zich bevond, en is zij slachtoffer geworden van een verdwaalde kogel die ook van Palestijnen afkomstig kan zijn.

De Palestijnen spreken die versie tegen en zeggen dat er helemaal geen gevechten plaatsvonden waar de journaliste zich bevond. Dat wordt ook bevestigd door een reporter van AFP (Agence France Presse) die ook aanwezig was in het gebied. Bovendien, waarom zouden Palestijnen op een journaliste schieten die er al jaren voor zorgt dat de Palestijnse strijd in de actualiteit blijft?

Internationaal Gerechtshof

Israël eist van de Palestijnse Autoriteit dat het de kogel zou overhandigen waarmee de journaliste geraakt werd, zodanig dat het zelf een onderzoek kan starten. De Palestijnen weigeren dat omdat ze geen enkele garantie zouden hebben op een objectief en eerlijk onderzoek. Israël stelt dan weer dat de weigering van de PA om Tsahal (het Israëlische leger) de kogel te bezorgen er op wijst dat ze niet willen dat de waarheid naar boven komt.

Al Jazeera trekt dus naar het Internationaal Gerechtshof in Den Haag om de Israëlische agressie tegen de persvrijheid aan te klagen, en zal van de gelegenheid gebruik maken om mei 2021 in herinnering te brengen. In die maand bombardeerde Tsahal de kantoren van Al Jazeera in de Gazastrook. Maar Israël heeft het Internationaal Gerechtshof nooit erkend, zodat het ook niet onder haar jurisdictie valt. En gezien Palestina geen land is, heeft het geen zin dat de Palestijnse Autoriteit klacht indient bij dat gerechtshof, stelt de Israëlische regering.

Palestijnse vlaggen

Toen Shireen Abu Akleh begraven werd, en de begrafenisstoet in Oost-Jeruzalem naar de kerk ging (de journaliste is christelijk, en beschikt over de Amerikaanse nationaliteit) werden de deelnemers aan de begrafenisstoet in elkaar getimmerd door Israëlische militairen, waarbij de doodskist bijna op de grond viel. De beelden van deze scènes gingen de wereld rond en zorgden overal voor afgrijzen. De Israëlische militairen namen het niet dat de begrafenisgangers Palestijnse vlaggen meedroegen.

In 1967 werd de Westelijke Jordaanoever en Jeruzalem veroverd door Israël. Tot dan stond Jeruzalem onder Jordaanse controle. Sedertdien voert de Israëlische overheid een judaïseringspolitiek in de stad waarbij Palestijnen, zowel moslims als christenen, worden buiten gepest, en sporen van het christendom, in een Jeruzalem dat zo belangrijk is geweest in de geschiedenis van het christendom, worden uitgewist. De creatie van de staat Israël in 1948 ging gepaard met de exodus van ongeveer 800.000 Palestijnen, waaronder zich minimum 100.000 christenen bevonden.

Provocatie

Shireen Abu Akleh had een blauwe vest aan toen ze in Jenin rapporteerde waarop in koeien van letters ‘PRESS’ stond. Ze had ook een helm op. Ze werd achteraan het hoofd geraakt, net onder de helm, wat betekent dat ze al moeilijk een bedreiging voor de schutter kan zijn geweest. De kogel waarmee ze geraakt werd was een 5.56mm afkomstig uit een RugerM40, dat is een geweer dat vooral gebruikt wordt door de Amerikaanse marine, ook al stellen andere bronnen dat het over een Ruger Mini-14 zou gaan, en dat is een semiautomatisch geweer. Een tweede Palestijnse journalist, Ali Al Samoudi, werd ook geraakt, maar niet vermoord. De kogel die Shireen raakte werd afgevuurd op een afstand van 170 à 180 meter.

Een reportage van het Amerikaanse CNN lijkt de Palestijnse versie van de feiten te bevestigen. De Verenigde Naties en de Europese Unie hebben al protest aangetekend, en zelfs de Amerikaanse regering is not amused met deze nieuwe Israëlische provocatie. Ook de International Federation of Journalists (IFJ) heeft zich op de zaak gestort. De in Oost-Jeruzalem geboren Abu Shireen Akleh studeerde architectuur en mediawetenschappen in de Jordaanse hoofdstad Amman. In 1997 begon ze te werken voor Al Jazeera, waar ze bekendheid verwierf met haar reportages over de Palestijnse intifadas (verzet tegen de Israëlische bezetting). Ze schreef ook diverse bijdragen in Time Magazine, Foreign Affairs en de Washington Post.