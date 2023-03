Morzel grond verlamt Brusselse regering

Terwijl in Vlaanderen de volle aandacht naar het stikstofdebat gaat, worstelt ook de Brusselse regering met een stevige crisis. De ingrediënten: de principiële opstellingen in een symbooldossier, politieke druk (PS) en slechte peilingen (Ecolo), maar ook de overtuiging dat een regeringswissel op ruim één jaar voor de verkiezingen niet aan de orde is. Welkom bij de Josaphat-crisis. Het lijkt wel of er zich in dit land een variante van de uitdrukking 'chaque jour sa peine' aan het ontwikkelen is. Vervang…

Terwijl in Vlaanderen de volle aandacht naar het stikstofdebat gaat, worstelt ook de Brusselse regering met een stevige crisis. De ingrediënten: de principiële opstellingen in een symbooldossier, politieke druk (PS) en slechte peilingen (Ecolo), maar ook de overtuiging dat een regeringswissel op ruim één jaar voor de verkiezingen niet aan de orde is. Welkom bij de Josaphat-crisis.

Het lijkt wel of er zich in dit land een variante van de uitdrukking ‘chaque jour sa peine’ aan het ontwikkelen is. Vervang ‘jour’ door ‘gouvernement’ en je krijgt een momentopname van de vaderlandsche politiek. Op vrijwel elk niveau zitten er wel haren in de boter. Binnen Vivaldi tekenen de ideologische tegenstellingen zich steeds scherper af, de Waalse regering kibbelt over enkele concrete dossiers en de Vlaamse, ja, over dat verstikkend verhaal zullen we het nu even niet hebben. Ook de hoofdstad deelt in de klappen. In die mate dat de groene excellenties gedurende enkele weken de ministerraden hebben geboycot. Sinds donderdag tekenen ze weer fysiek present, wat nog geen garantie tot een snelle oplossing is.

Josaphat

Alles draait rond de bestemming van de Josaphat-site, een gebied van 13 ha. Niet zomaar een open ruimte in de stad, maar blijkbaar ook een plek met heel wat biodiversiteit, waardevol natuurgebied dus. De PS wil het gebied gebruiken om ruim 500 nieuwe woningen te bouwen, de groene regeringspartner(s) stellen de ecologische waarde voorop en willen de plaats maximaal vrijwaren. Zuiver technisch gezien moet een compromis haalbaar zijn, alleen is Josaphat tot een symbooldossier verworden. Gevolg: hakken in het zand met een absolute patstelling voor gevolg.

‘De PS moet kiezen tussen eco-socialisme of immo-socialism’, stelde minister Elke Van den Brandt (Groen) in haar eerste interview sinds wekenlange afwezigheid wegens ziekte. Het zegt iets over hoe diep de kwestie wel zit. Gedurende maanden sluimerde het dossier en tekende de verdeeldheid binnen de regering Vervoort zich steeds duidelijker af, maar midden februari kwam het tot een openlijk conflict tijdens een ministerraad. Kwaad vertrokken de groene ministers… om niet meer terug te keren. Er waren digitale contacten, door afspraken tussen de kabinetten onderling raakten wel wat zaken goedgekeurd. Maar halsstarrig weigerden ze fysiek nog een vergadering bij te wonen. Niet alleen inhoudelijk namen PS en Ecolo diametrale stellingen in. Ook over het belang van dit dossier binnen het ruimere regeringsgebeuren raakten ze het niet eens. Een ‘crisis’ klonk het resoluut aan groene kant, wat dan weer sussend ontkend werd aan rode zijde. Een crisette dus.

Principiële opstelling

De principiële opstelling van Ecolo moet vooral politiek begrepen worden. Er is hun moeilijke positie in het nucleaire debat. En typisch Brussels: het Good Move mobiliteitsplan waarvan de implementatie alles behalve is wat de naam doet vermoeden. Virulente buurtprotesten die in sommige gevallen zelfs tot heuse sabotagedaden leidden (verwijderen va betonblokken, vernielen verkeersborden…). Het is niet de beste reclame, zeker wanneer de groene familie met Elke Van den Brandt de minister van Mobiliteit levert. Koppel dit aan barslechte peilingen, en men begrijpt al beter de houding van de groene partijen.

Bij de laatste Kamerverkiezing behaalde Ecolo (samen met Groen) ruim één vijfde van de stemmen in de hoofdstad. Een peiling in maart vorig jaar plaatste Ecolo in een politieke pole position in de hoofdstad, maar van dan af ging het decrescendo. In september gaf een peiling hen nog slechts 15,6%, om in december naar een dieptepunt van 13% te zakken. Volgens diezelfde peiling zou zelfs de PTB groter worden dan Ecolo. En wat de PTB betreft: nog volgens het onderzoek van december is de afstand tot de PS tot 5% gedaald. Dat de socialisten opgejaagd worden op hun linkerflank is niet nieuw. Ook zij moeten zich profileren, zeker op sociale thema’s, hun core business. En wat beter dan 500 toegankelijke woningen om dat vlak te scoren?

De Josaphat-crisis is een ander dossier dan het stikstofdispuut in Vlaanderen, maar toch zijn er parallellen. Het institutioneel gegeven is wat het is en ook het Brussels parlement is een legislatuurparlement. Een herschikking van de regering is theoretisch mogelijk, alleen zou dat betekenen dat de MR erbij gehaald moet worden. Dat dit een worst case scenario is, daar bereiken PS en Ecolo dan weer wél een consensus over. Verder aanmodderen tot 2024 is de enige optie. Het is voor Vervoort III niet anders dan voor Jambon I. Een andere treffende gelijkenis: toen het dispuut uitzichtloos leek werden de partijvoorzitters erbij gehaald. En zo kregen Ahmed Laaouej (PS) en Rajae Maouane (Ecolo), de respectievelijk voorzitters van de Brusselse afdeling van hun partij, de hete aardappel doorgeschoven. Vooralsnog zonder succes. Wordt vervolgd.