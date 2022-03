MR (nog altijd) gewrongen tussen Brussel, Wallonië én Vlaanderen

De hervorming van het schooljaar in Franstalig België kan op weinig animo rekenen in Vlaanderen. ‘Er zijn dringender prioriteiten,’ zegt het kabinet van Ben Weyts. En de strubbelingen binnen de MR zelf over de hervorming? ‘MR-Minister-president Pierre-Yves-Jeholet staat achter de hervorming, we gaan er dus mee door,’ zegt zijn woordvoerder. Ondertussen blijft het rommelen in Brussel. Na dertig jaar maakt de Franse gemeenschap zich op om het klassieke schooljaar te hervormen. Eind maart stemt het gemeenschapsparlement van onze zuiderburen normaal…

De hervorming van het schooljaar in Franstalig België kan op weinig animo rekenen in Vlaanderen. ‘Er zijn dringender prioriteiten,’ zegt het kabinet van Ben Weyts. En de strubbelingen binnen de MR zelf over de hervorming? ‘MR-Minister-president Pierre-Yves-Jeholet staat achter de hervorming, we gaan er dus mee door,’ zegt zijn woordvoerder. Ondertussen blijft het rommelen in Brussel.

Na dertig jaar maakt de Franse gemeenschap zich op om het klassieke schooljaar te hervormen. Eind maart stemt het gemeenschapsparlement van onze zuiderburen normaal gezien het decreet dat vanaf volgend schooljaar de schoolvakanties ingrijpend zal veranderen. Samengevat: de zomervakantie wordt met twee weken ingekort, de overige vakanties telkens met een week verlengd. En hun naamgeving wordt losgekoppeld van christelijke feesten. Dat las u vorige week al in onze wekelijkse Walloniërubriek. Ook las u toen hoe de Brusselse liberalen van MR stampei maakten over die hervorming, tegen hun partijgenoot Pierre-Yves Jeholet in. Jeholet is minister-president van de Franse gemeenschap. Er tekent zich binnen de MR een duidelijke tweedeling af tussen Wallonië en Brussel.

MR- en Ecolokiezers versus PS

Ook deze week houdt de hervorming de Franstalige politiek verder bezig. Aan de ene kant blijft federaal MR-minister van binnenlandse zaken Sophie Wilmès ertegen gekant, zo klinkt het bij een bron binnen de MR. Wilmès vertolkt het Brusselse standpunt (ook al woont ze in Sint-Genesius-Rode, maar dat is een ander verhaal, red.), dat Vlaanderen oproept om snel werk te maken van een soortgelijke hervorming. Immers, flink wat MR-kiezers in en rond de hoofdstad sturen hun kinderen zowel naar Frans- als Nederlandstalig onderwijs. Dat kan voor moeilijkheden zorgen in het gezinsleven als de ene gemeenschap plots op andere momenten vakantie organiseert.

Ook zou het immersie-onderwijs op die manier minder aantrekkelijk worden voor Nederlandstaligen, zo redeneert de Brusselse MR. Bovendien ontstaan er mogelijk flink wat organisatorische problemen in de werkplanning van bedrijven in het Brusselse. De MR wil daarom dat de hervorming wordt uitgesteld tot Vlaanderen een soortgelijke hervorming doorvoert. In de wandelgangen klinkt het dat er trouwens ook heel wat Brusselse Ecolo-kiezers om dezelfde redenen niet echt voorstander zijn van de hervorming. Ook zij sturen hun kinderen vaak naar (de betere) taalbad- of Nederlandstalige scholen.

Kost wat kost doorzetten

Aan de andere kant willen Franstalig PS-onderwijsminister Caroline Désir en haar minister-president Jeholet koste wat kost doorzetten met de hervorming. ‘Het staat al drie decennia lang in de regeerprogramma’s, nu wordt het stilaan tijd,’ zegt Jean-François Mahieu, Désirs woordvoerder, aan Doorbraak. ‘We communiceren deze week onze beslissing in het overlegcomité aan de andere Belgische regeringen. Als Vlaanderen mee wil, dan doen ze mee. Doen ze dat niet, dan voeren we de hervorming evengoed door. Dit is gemeenschapsmaterie. Bovendien is het dringend tijd dat er iets wordt gedaan aan de schoolachterstand die vooral kwetsbaardere kinderen oplopen door de lange zomervakanties.’

Niet prioritair voor Weyts

Bij Pierre-Yves Jeholet eenzelfde geluid: ‘Hij is voorstander en minister-president van de gemeenschapsregering. Ik zie dus niet goed in waarom deze hervorming niet zou gestemd worden,’ zegt Nicolas Reynders, Jeholets woordvoerder. En toch. Wanneer geconfronteerd met de tegenwerping dat enkele Brusselse MR-leden in de Franstalige pers hebben verklaard dat ze niet uitsluiten tegen te stemmen in de Franse gemeenschap, zegt Reynders: ‘We zullen zien.’ (MR zit in het Brussels parlement en de Franse gemeenschapscommissie in Brussel in de oppositie, maar dus wel in de regering van de Franse gemeenschap, red.)

Op Vlaanderen hoeft de Franse gemeenschap niet te wachten, klinkt het dan weer bij Michaël Devoldere, de woordvoerder van Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA). ‘We zijn het eens over de grond van de zaak. De lange zomervakantie is nefast voor de zwakkere kinderen. Maar momenteel vinden we dat er andere prioriteiten zijn. Het Vlaamse onderwijs gaat achteruit, dat tegengaan is onze eerste bekommernis. Daarnaast heeft het onderwijs de covidcrisis nog niet goed verteerd. En binnenkort zitten we misschien met vele Oekraïense vluchtelingen die geschoold moeten worden. Wat we horen uit het onderwijsveld en bij ouders, is dat men trouwens erg verdeeld is over de vakantiekwestie, met evenveel voor- als tegenstanders.’

Gescheiden ouders

‘We vinden het belangrijk om de tijd te nemen,’ gaat Devoldere verder. ‘Daarom hebben we adviezen gevraagd aan de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en de Vlaamse Onderwijsraad. Tegen het einde van het schooljaar zouden die adviezen er moeten zijn. Deze hervorming heeft meer om het lijf dan je denkt. Ze heeft onderschatte gevolgen voor bijvoorbeeld juridische afspraken over vakantieregelingen bij gescheiden ouders en voor het bedrijfsleven. Maar zelfs bij positieve adviezen zou de hervorming ten vroegste pas vanaf het schooljaar 2023-2024 een feit kunnen zijn.’

‘Het is belangrijk om deze voor deze hervorming zo breed mogelijk te consulteren, en – als ze er komt – ze ook in een breder akkoord te gieten over de verbetering van de Vlaamse onderwijskwaliteit,’ aldus Devoldere.