N-VA Denderleeuw verplicht cordon sanitair voor lokale kandidaten

Stilaan komen alle partijen in verkiezingsmodus, zoals in Denderleeuw waar de plaatselijke N-VA-afdeling enkel een plaats op de lijst aanbiedt in ruil voor de plechtige belofte niet met het Vlaams Belang te praten. Dat blijkt uit een document dat Denderleeuws VB-fractieleider Kristof Slagmulder in handen kreeg. ‘In Denderleeuw hanteert N-VA duidelijk een cordon sanitair tegenover het VB’, aldus Slagmulder. ‘Dé vraag is of dat ook in andere gemeenten bestaat en of het vanuit de partijtop wordt aangestuurd.’

Het Vlaams Belang scoort goed in Denderleeuw. Het is er de grootste partij. Maar ook in Ninove en andere steden en gemeenten in de Denderstreek gaat het VB voor de wind. Dat heeft te maken met grote demografische veranderingen die er plaats vinden. Veel Dendergemeenten hebben een goede verbinding met Brussel en beschikken over betaalbare woningen. Dat trekt inwijkelingen aan die de hoofdstad ontvluchten. Maar zelden spreken zij de taal en zo zorgen ze voor vervreemding in de gastgemeenten.

Het Vlaams Belang speelt in op die vervreemding en het daarmee gepaard gaande ongenoegen. Bij de lokale N-VA-afdelingen merken ze dat ook. Velen zijn geneigd om samen met het Vlaams Belang het Vlaams karakter van de streek te verdedigen. Een strijd waar ze bij de klassieke partijen geen partners voor vinden. De kans is dan ook groot dat het cordon sanitair sneuvelt bij de volgende verkiezingen in de Denderstreek? De Denderleeuwse N-VA-afdeling wil dat voorkomen door de leden een verklaring te laten ondertekenen waarin ze beloven niet met Vlaams belang samen te werken, op straffe van verwijdering uit de partij. Wie niet tekent, krijgt geen plaats op de lijst.

N-VA-stemmenkanon vertrekt naar Vlaams Belang

In Denderleeuw verscheurt de vraag over het cordon al langer de lokale N-VA-afdeling. Na de verkiezingen van 2012 gingen er daar stemmen op om een coalitie te sluiten met het Vlaams Belang. Er was zelfs een coalitie-akkoord tussen Vlaams Belang, N-VA en cd&v ‘Dat is destijds door de nationale afdelingen van cd&v, maar vooral N-VA, afgeblazen’, zegt Slagmulder. ‘Wat hier nu gebeurt is een uitvloeisel van de legendarische onbestuurbaarheid van toen.’

‘Dit document, waarin uitdrukkelijk het verbod is opgenomen, niet alleen om akkoorden met Vlaams Belang te sluiten, maar zelfs om met ons in gesprek te gaan, circuleerde al tijdens de vorige legislatuur. Maar toen heeft niemand het willen ondertekenen. Nu wordt het blijkbaar wel ondertekend. Alleen Geert Van Cauter, die voor N-VA het meeste stemmen haalde, weigerde. Omdat hij vindt dat je de kiezers van de grootste partij niet zomaar buiten spel kan zetten. Geert Van Cauter is dus opgestapt uit de N-VA en is sinds vandaag lid van Vlaams Belang. Hij zal verder zetelen in de gemeenteraad als lid van onze fractie.’

N-VA ontkent sturing van hogerhand

Binnen N-VA wil niemand officieel reageren, al wordt er duidelijk wel over gesproken. ‘Het was geen initiatief dat nationaal werd aangestuurd’, zo meldt een bron dicht bij het nationaal partijbestuur. ‘Het komt autonoom vanuit de Denderleeuwse afdeling omdat die Van Cauter niet vertrouwde en vermoedde dat hij op eigen houtje gesprekken was opgestart met het Vlaams Belang, Zonder dekking van de rest van de afdeling.’

Bij de Ninoofse afdeling van N-VA, waar ze ook met een sterk Vlaams Belang geconfronteerd worden, wil men evenmin on the record reageren. ‘Wat ik vandaag zie circuleren op Twitter en in de kranten gaat om een zuiver Denderleeuwse aangelegenheid,’ zo zegt een bestuurslid, ‘Dit is een probleem tussen twee bij iedereen bekende individuen binnen het Denderleeuwse bestuur. Bij ons in Ninove speelt dat niet. Ik ontken dat er bij ons gelijkaardige brieven zouden rondgaan. Wij krijgengeen marsorders van Brussel of Antwerpen. We gaan lokaal bekijken hoe we met de verkiezingen en de uitslag omgaan. Maar we zijn er ons wel van bewust dat ze ons nationaal en internationaal met argusogen gaan volgen.’

Of N-VA in Denderleeuw nog een rol van belang gaat spelen na de overstap van stemmenkanon Geert Van Cauter naar Vlaams Belang en de duidelijke keuze voor de handhaving van het cordon sanitair, zullen we in 2014 vernemen. N-VA houdt nu nog twee verkozenen over. Bronnen binnen het Denderleeuwse verenigingsleven melden ons dat op z’n minst enkele van de eerder in ruzie opgestapte N-VA-leden hun heil bij het Vlaams Belang gaan zoeken.