N-VA in coronatijden: partij voor globalisering?

Over de globalisering en onze economische toekomst blijft de N-VA een erg dubbelzinnige partij. Zal de ‘pande-miserie’ de N-VA tot een meer eenduidige visie dwingen?

Eigen land en leven

Dat de tomeloze globalisering van goederen en mensen bij de bevolking op veel weerstand botst, is al langer duidelijk. Een diepe hedendaagse breuklijn loopt tussen de hogeropgeleide, stedelijke globalisten en de vaak lager opgeleide of oudere locals. Die laatsten voelen zich bedreigd in hun identiteit en economische zekerheid.

Een oprukkende en steeds meer zichtbare, militante islam, het verlies van productiejobs en de grote instabiliteit van het financiële systeem deed velen stemmen voor figuren die meer controle over eigen land en leven beloven.

De coronacrisis aangedreven door de extreme internationale ‘vernetting’ van de productie en de mondiaal vliegtuig-‘hoppende’ consumenten kan die tendens nog versterken. Economen, zoals Nobelprijswinnaar Joseph E. Stiglitz, wijzen er immers op dat de coronacrisis de grenzen van de mondiale heen-en-weer zeulen met mensen en goederen aangeeft.

De N-VA spreekt onzekere locals aan, onder meer door haar protest tegen neoliberale migratiepacten zoals dat van Marrakesh. Dat leek de aarde als één enkele, reusachtige arbeidsmarkt te zien. Bart De Wever profileerde zich tijdens de vorige kiescampagne ook met zijn boek Over identiteit.

Hij verkoos een ‘inclusief nationalisme’ gebaseerd op een lokale leidcultuur als kern, maar tegelijk gelaagd en flexibel om ook het Europese en mondiale verhaal te integreren. Daarmee betoonde hij zich wellicht meer opvolger van de linkse flamingant en schrijver August Vermeylen en diens motto ‘Vlaming zijn om Europeeër te worden’, dan de meeste zichzelf tot ‘wereldburgers’ verheven voelende progressieven.

Economie van de kwetsbaarheid

Op economisch vlak lijkt de N-VA dan weer een bondgenoot van de economische elites die volop de kaart trekken van de winstoptimalisatie door tomeloze globalisering. Wanneer Bart De Wever met zijn partij in het nieuws komt met economische dossiers gaat het vaak om nieuwe investeringen van internationale groepen in de Antwerpse haven of het doorduwen van vrijhandelsakkoorden zoals het nieuwe CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement met Canada) – tegen de Parti Socialiste (PS) in.

‘Vlaanderen open en exportgericht’ is de heilsboodschap. De ervaringen met collectief protectionisme zoals vlak voor de Tweede Wereldoorlog, leren dat landen economisch best niet al te veel op zichzelf terugplooien wegens het risico op een wereldwijde recessie. Maar toont de coronacrisis niet aan dat de slinger helemaal in de andere richting is doorgeslagen? De fragiele just-in-time ketens maken ons ook bijzonder kwetsbaar. Wat bijvoorbeeld met een minimaal niveau van zelfvoorziening in strategische sectoren zoals voedselvoorziening?

De N-VA profileert zich gretig als economisch tegenhanger van de groenen, ook wanneer die pleiten voor een meer lokale energie- en voedselwinning. In economisch opzicht is de N-VA een partij van de globalisering – ondanks de harde retoriek over migratie. Dat maakt de N-VA op economisch vlak veeleer een liberale dan een sociaalconservatieve partij – al stelt men dat een sterke (geïnternationaliseerde) economie vooral de lokale bevolking en de te verdelen welvaartskoek ten goede moet komen. Daardoor worden kansen gemist voor nieuwe allianties zoals tussen de groenen en conservatieven zoals momenteel in Oostenrijk.

Lokale inbedding & controle

Als de N-VA een belangrijke rol wil blijven spelen in het kanaliseren van de onzekerheden op een democratische manier, zal ze haar economische maatschappijvisie moeten herbekijken. De coronacrisis illustreert genadeloos de donkere zijde van een doorgedreven globalisme. Een schaduw die vele bange kiezers in de armen van politieke rattenvangers aan linker- en rechterzijde drijft.

Op Vlaams en vaak ook op gemeentelijk vlak heeft N-VA op domeinen zoals landbouw, economie en mobiliteit belangrijke hefbomen in handen om de lokale economie te versterken: lokale landbouw en boerenmarkten, lokale projecten van energieopwekking, de kringloopeconomie. Als De Wever en zijn partij consequenter de lokale economie naar voren schuiven, dan zou men meer inspelen op de noden en onzekerheden van de locals – de meeste burgers dus.

Men zou dan bovendien consequenter het conservatieve gedachtegoed inzetten, dat haaks staat op het neoliberale economische gekkenhuis. Ten slotte zou het ook de deur openen voor nieuwe politieke constellaties waarin groenen en conservatieven elkaar vinden, daar waar nu politieke profilering en strategische spelletjes toekomstgerichte oplossingen in de weg staan. Indien die corona-ellende zo de politieke partijen kan losrukken uit vastgeroeste reflexen, heeft die misschien ook iets goeds opgeleverd. Na de mondiale pandemie kan geen enkele partij doen alsof de wereld van morgen die van gisteren is.