N-VA plus PS: mission (im)possible?

Na maanden pleiten vóór Vivaldi en tégen paars-geel oordeelt PS-voorzitter Paul Magnette nu dat Vivaldi politiek dood is. En dat er nog enkel een gesprek mogelijk is met de grootste partij van dit federale koninkrijk: N-VA.

Maar met wie nog?

De PS wil besturen, maar dat zal dan wel zonder Ecolo en de PTB zijn. Zal PS dat aandurven, nu FGTB verder naar links draait? Zelfs een gesprek met de rijzende Waalse ster Georges-Louis Bouchez (GLB) wordt daar niet getolereerd. Toch is MR altijd nodig. En de vraag is maar of GLB Open Vld wil laten vallen. De Brusselse MR-groep ziet dat wel zitten. Zij hebben nog een rekening open staan inzake de Brusselse formatie. Een oppositiekuur voor de Vlaamse liberalen na 21 jaar federaal bestuur zou voorzitter Lachaert en fractieleider Van Quickenborne zeker niet slecht uitkomen! Voor anderen bij in de partij wordt dat dan het einde van een politieke loopbaan in de beleidszetels. Als Open Vld voor de oppositie gaat, dan kan MR zich binden aan CD&V. Die partij kan zich een nieuw electoraal drama à la 2019 niet meer veroorloven.

N-VA kan federaal mee, maar de partij heeft ook strategische uitdagingen. Blijft Bart De Wever voorzitter? Komt er ook een reshuffle van de Vlaamse regering? Met Open Vld in de oppositie moet de liberale vleugel in de N-VA verstevigd worden, daar is de laatste jaren niet veel mee gebeurd. En dan is er nog de druk van Vlaams Belang, dat aan de leiding gaat in de opiniepeilingen.

Rest nog sp.a. De Vlaamse socialisten kunnen ook mee besturen. Daardoor komen ze tegenover de groenen en de communisten te staan. Maar één van de drie traditionele Vlaamse partijen zal moeten verdwijnen in de N-VA/PS-coalitie.

Een federaal akkoord

Een akkoord zal niet gemakkelijk zijn tussen al deze partijen. Over zowat alles lopen de meningen uiteen. Migratie, staatshervorming, veiligheid, defensie, fiscaliteit, arbeidsmarkt, begroting, … Met een staatsschuld die richting 130% gaat en een tekort van € 60 miljard wordt het geen wandeling door het politiek park.

Toch lijkt het alsof Sinterklaas en de Kerstman al zijn aangekomen in het halfrond van de Kamer van de Volksvertegenwoordigers. De geschenken zijn niet te tellen. Wie het moet betalen, weet niemand te zeggen. Onze tweede plaats in de ranking van de Johns Hopkins University qua coronamortaliteit (enkel dwergstaat San Marino doet het slechter, nvdr) en beelden van de betoging in Brussel — vernielingen incluis — zullen het toerisme en de investeringen geen goed doen.

Vlaamse reshuffle?

Als de liberalen uit de federale regering vliegen, dan zal hen hetzelfde lot beschoren zijn op Vlaams niveau. Het is al langer duidelijk dat Jambon I niet uit de startblokken komt. Eén specifiek dossier wijst op een mogelijke verandering van regeringssamenstelling: de benoeming van de provinciegouverneurs. Daar komt maar geen beslissing over de in te vullen functies voor Limburg, Oost-Vlaanderen en Vlaams Brabant. Ongetwijfeld heeft dat te maken met de mogelijke instap van sp.a in de Vlaamse regering.

Staatshervorming zkt. meerderheid

De zesde staatshervorming werkt niet, zoveel is duidelijk. Maar om daar verandering in te brengen, is geen meerderheid te vinden. Zou er een dergelijke meerderheid komen na nieuwe federale verkiezingen? Het is een open vraag.

In elk geval moet er iets gedaan worden aan de puinhoop van de vele heterogene bevoegdheden. Maar ook aan de onwerkbare bijzondere financieringswet. Misschien moet er een de facto budgettaire opdeling van bevoegdheden komen in de federale begroting en de sociale zekerheid?

Verkiezing zkt. meerderheid

Wat als er tegen de verjaardag van Napoleon (15 augustus, nvdr) geen resultaat is? Komt er een PS/N-VA-regering, of kiest Bouchez er alsnog voor om de huidige drie te laten verder besturen? Bouchez, voorzitter en eerste supporter van de aankomende ploeg in de Jupiler Pro League, kent wel iets van tackelen. In lopende zaken met 38 zetels verder gaan is nog nooit vertoond.

Het zou de drie partijen van Wilmès II wel goed uitkomen. Met 14 kamerzetels levert MR de premier, een vicepremier, vijf ministers, de Senaatsvoorzitter, de vaste voorzitter van de Europese Raad én de eurocommissaris. CD&V — 12 zetels — heeft een vicepremier en twee ministers. En Open Vld — ook 12 zetels — levert drie ministers (waarvan één vicepremier) en de Kamervoorzitter.

Om verkiezingen uit te schrijven is een meerderheid in de Kamer nodig. Wie zal die leveren? Vlaams Belang, MR en de communisten zullen wel willen, maar dat is niet voldoende. Of zal men Vivaldi reanimeren na halfoogst?

Democratische rechtbank

De volgende weken zullen in het teken staan van de ‘mission (im)possible’ om N-VA en PS samen te brengen. De aankomende junipeiling zal met argusogen worden gevolgd. Hoe reageert het volk op de vele coronadoden, het economisch slagveld en de rellen?

Een compromis riskeert onherkenbaar te zijn voor de electorale achterban. Dan dreigt 2024 een ramp te worden. Als het niet lukt om tot een akkoord te komen tussen de nummers één van mei 2019, dan resten er nog federale verkiezingen. In een parlementaire democratie moet men altijd klaarstaan om zich te wenden tot de democratische rechtbank: de kiezers. Wie weet? Na de ‘long hot summer ‘ van 2020 en de ‘été indien’ naar de stembus: zondag 27 september of 4 oktober. De bladeren vallen dan ook al van de bomen.