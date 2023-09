N-VA verdedigt positie in Vlaams-Brabant via ‘Vlaamse Huizen’

Op vier verschillende locaties in Vlaams-Brabant opent N-VA een 'Vlaams Huis', een campagnesecretariaat dat in de aanloop naar de verkiezingen moet uitgroeien tot een levendige ontmoetingsplaats. De partij laat niets aan het toeval over in een provincie waar het in 2019 nog enigszins de schade kon beperken. Een eerste Vlaams Huis opende in Halle. Het Hageland (Tielt-Winge), Vilvoorde en Leuven komen nog aan de beurt. N-VA huurt vier gebouwen om de voorbereiding op de electorale slag op gang te trekken.…

Op vier verschillende locaties in Vlaams-Brabant opent N-VA een ‘Vlaams Huis’, een campagnesecretariaat dat in de aanloop naar de verkiezingen moet uitgroeien tot een levendige ontmoetingsplaats. De partij laat niets aan het toeval over in een provincie waar het in 2019 nog enigszins de schade kon beperken.

Een eerste Vlaams Huis opende in Halle. Het Hageland (Tielt-Winge), Vilvoorde en Leuven komen nog aan de beurt. N-VA huurt vier gebouwen om de voorbereiding op de electorale slag op gang te trekken. In Halle eindigde de speurtocht bij een leegstaand pand dat vroeger dienst deed als een fotowinkel.

Uiteraard zullen brieven, enveloppes en affiches er volop circuleren. Naast het logistieke aspect is het de bedoeling dat er allerlei activiteiten kunnen doorgaan. Sowieso zitten al een comedy-avond en een quiz voor het goede doel in de pijplijn en komt er in december een ruimte waar studenten kunnen blokken. Ook staat de locatie ter beschikking van verenigingen.

Hoe dichter bij de verkiezingen, hoe drukker het zal worden en hoe vaker de deuren opengaan. In het Hageland is de bedoeling om vier dagen per week open te zijn. De aanpak in Vlaams-Brabant springt in het oog omdat die verschilt van andere provincies. Daar zijn ook wel lokalen voorzien, maar ligt veel minder de nadruk op het creëren van een ontmoetingsplaats.

‘Onze partij is nogal provinciaal georganiseerd’, legt Theo Francken (N-VA) uit. ‘Dit is onze manier om campagne te voeren. Bij eerdere verkiezingen hadden we ook wel een paar campagnesecretariaten, maar nu pakken we het iets groter aan en openen die iets vroeger.’

Ook op verkiezingsavond is het altijd interessant om de verschillen tussen de provincies uit te pluizen, want elke regio heeft natuurlijk zijn eigen gevoeligheden, zijn eigen thema’s. Bij de opening in Halle komt ook de peiling van Doorbraak in West-Vlaanderen ter sprake. Francken haalt enkele zaken aan die in zijn ogen strategisch gunstig zijn voor de kansen van zijn partij in Vlaams-Brabant.

Open Vld zou verzwakt zijn door het stoppen van Maggie De Block. Francken ziet CD&V sukkelen met de opvolging voor Koen Geens. Vlaams Belang mist dan weer een bekend gezicht na het wegvallen van Dries Van Langenhove. In Frank Vandenbroucke ziet Francken een niet te onderschatten tegenstander, maar van Vooruit verwacht hij niet dat ze met kiezers van N-VA aan de haal gaat. En voor Groen voorspelt de burgemeester uit Lubbeek een duik richting de kiesdrempel.

Toch zijn er ook voor de grootste partij van Vlaanderen valkuilen. De weerstand bij de landbouwers rond het stikstofdossier valt niet te ontkennen. En Open Vld, in 2019 de tweede grootste partij in Vlaams-Brabant, heeft nog altijd Gwendolyn Rutten om stemmen te trekken. Op thema’s als immigratie en veiligheid moet opgebokst worden tegen Vlaams Belang, dat volgens de laatste peilingen de beste papieren heeft.

Ondanks de geel-zwarte golf die hij ziet aankomen, herhaalt Francken dat hij een stem op Vlaams Belang een weggegooide stem vindt. Een eventuele coalitie met de partij van Tom Van Grieken op Vlaams niveau is volgens hem ‘iets om rekening mee te houden’, maar Francken blijft een koele minnaar van zo’n onuitgegeven avontuur. ‘Ik weet dat veel mensen als konijnen in een lichtbak naar die partij kijken, maar ik heb iets te veel kilometers op de teller staan om daar in te geloven.’

Een vergelijking met de huidige rechtse regering in Finland gaat op, waar in de eerste maanden oude Facebook-berichten en dergelijke van betrokkenen werden opgerakeld. Een vergelijkbaar scenario is in Vlaanderen niet ondenkbaar. ‘Altijd oppassen met filmpjes, nietwaar?’ Eerst nog maar even de kiezer overtuigen. Dat willen alle partijen in de eerste plaats doen met hun ideeën, maar ook qua organisatie kan niemand zich permitteren om steken te laten vallen.