Na de Gay Pride nu ook een Voil Jeanettenparade voor politici

De Vlaamse regering Jambon I is met Beke een probleem kwijt, maar kreeg er een nieuwe complicatie bij. Wouter de stoefkabouter is vervangen door Jo met de klachtenstylo. Een minister die rebellie instigeert tegen de regering waar hij deel van uitmaakt is een vandalistische nestbevuiler en een masochistische Judas. Dat je de mensen wijst op de mogelijkheid tot klacht indienen, tot daar nog toe. Maar dat je hen actief oproept om massaal klachten neer te leggen tegen een beslissing die je mee goedkeurde is een minister onwaardig.

Dafalgandossiers

Na de PFOS-vervuiling, corona rusthuisdrama’s, de contact tracingsaga, de kinderopvangdoden, het stikstofdossiers en de Ventilusfabel, krijgt de regering er nog een Dafalgandossier bij. Zuhal Demir zwiert een batterijklacht in de schoot van Tinne Van der Straeten. De Vlaamse regering dreigt er mee om klacht neer bij de Raad van State omdat de federale regering en meer bepaald Tinne Van der Straeten haar bevoegdheid heeft overtreden door het voorzien van toekenningen van vergunningen voor batterijprojecten binnen de CRM-wetgeving. Overheidsoppositie en blokkering door middel van klachten – de favoriete groene modus operandi – is een wurgslang die de keel dichtknijpt als je naar adem hapt. Beste Tinne: ’t is een koekje van eigen groen deeg.

Het recht op ridiculiseren

Wat de ‘voil jeanetten’ in Aalst mogen, dat moet ook toegestaan worden aan de echte jeanetten en andere LGBTQ+ -parafernalia. Zij hebben ook het recht om zich één keer per jaar op te tuigen in jarretellen, bh’s, en andere lingerie en zichzelf vervolgens compleet te ridiculiseren. Het zou belachelijk zijn mochten we hen dat recht ontnemen in deze vrije samenleving.

Het zal menig lezer misschien verrassen, maar ik ben het roerend eens met Joël De Ceulaer. Dit stuitend abnormaal gedrag van pervers paraderen bij wijze van protest en aandachttrekkerij van de junta van regenboogdivergentie, is éénmaal per jaar: compleet normaal. Neen, ik ben geen puriteinse feministe. Wat mij betreft heeft iedereen het recht om half naakt en met een snoet als een Pollock- of Picassoschilderij zijn mening te uiten.

Voil Jeanettenparade

Ik vind trouwens dat politici daar een voorbeeld moeten aan nemen en onder leiding van Jenna Boeve, Conner Rousseau en Petra De Sutter door de straten van Molenbeek – waar Belgen thuis zijn – een Voil Jeanettenparade voor politici moeten houden. Eénmaal per jaar in Sloggi-outfit of strakke Björn Borg-slip potsierlijk paraderen moet zo de politiek dichter bij de burger brengen.

Hopelijk lopen in de parade hunkies als Egbert Lachaert, Dries Van Langenhove, Hannes Anaf, Bjorn Ansseeuw, Filip Brusselmans en Jo Brouns zich het slipje van hun gat. Bretellentrekkers als Jan Jambon, Jean Marie Dedecker, Ahmed Laaouej, Dieter Van Besien, Bart Dochy, Ludwig Vandenhove of Ortwin Depoortere kunnen dan weer met de slogan ‘een maatje meer doet geen zeer’ de reclamewereld sensibiliseren tot meer gewichtsdiversiteit.

Walk off shame

Meryem Kitir, Sophie Rohonyi en Yoleen Van Camp kunnen jonge dames wijzen op het feit dat anorexia nervosa ribbentekenend kan zijn. Zuhal Demir kan in originele bijenoutfit haar groen, diervriendelijk imago oppoetsen en wie weet komt Sihame El Kaouakibi wel speciaal uit ziekteverlof om buikdansend of hip-hoppend een nieuw dansproject te promoten. Goedele Liekens zal zich zonder twijfel in haar miss België 1986 -bikini wringen om haar nieuw boek ‘seks in de Wetstraat’ te promoten.

U hoort het: een voil jeanettenparade biedt politici en zeker de toeschouwers een grote maatschappelijke meerwaarde. Ook de handelaren van de soeks en bazaars langs de Gentsesteenweg in Molenbeek zijn in hun nopjes met zo’n commerciële topper. En mocht u eraan twijfelen, dergelijke ‘walk off shame’ eenmaal per jaar organiseren met als doel de kloof tussen politiek en burger te dichten is: volslagen normaal. Nietwaar Joël?

Beleidsbewijs met punten

In navolging van het rijbewijs met punten, moet er dringend een beleidsbewijs met punten komen. Ministers begaan immers te veel overtredingen. En dit vaak met doden tot gevolg. De cijfers spreken voor zich. Vandaar moet er dringend een beleidsbewijs met punten komen. Telkens ze een fout begaan verliezen ze punten. Op nul wordt hun beleidsbewijs ingetrokken en kunnen ze hun ministerportefeuille en dito loon op hun buik schrijven. Alleen via herscholing en examen krijgen ze hun beleidsbewijs terug.

Het probleem is: wie laten we bepalen wat een fout is en hoeveel punten dit dan wel moet kosten. Ministers geven fouten zelden of nooit simpelweg toe. Ze kappen liever hun neus af dan gezicht te verliezen. Op de parlementsleden moeten we ook al niet rekenen. Zij slagen er zelfs niet in om na maandenlang onderzoek een olifant in een mierennest te vinden. We hebben een raad van wijzen nodig. Een groep van 5.000 bij loting aangeduide Vlamingen die onafhankelijk van elkaar en zonder elkaar resultaten te kennen digitaal hun stem uitbrengen. Een Big Brother-stemming door de kiezer, live en in prime time simultaan uitgezonden door VTM, VRT en VT4.

Helaas. Het komt er nooit. Want geen enkel parlementslid dient dergelijke wetsvoorstel in en geen enkele partij zal het steunen. Maar ons kloten met een rijbewijs met punten, daar staan ze als idioten voor te springen.

Dit was niet op de afbraak: