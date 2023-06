Na de sport: Kopzorgen voor Big Rom

Romelu Lukaku miste een cruciale kopkans in de finale van de Champions League. Een kans die een topspits niet zou mogen missen. Hij had de bal keihard in doel moeten koppen. Hij raakte de bal wel, maar mikte centraal, recht op de keeper. Een dure misser. Het had de gelijkmaker kunnen zijn, de kans op verlengingen en meer.

Het mocht dus niet zijn. Manchester City won de Champions League met een karige 1-0. Kopzorgen voor Lukaku. Na het fiasco in Qatar zat hij blijkbaar diep, net niet kopje onder. Nog dieper dan na de finale van de Europa League, drie jaar geleden. Toen kon hij weliswaar scoren, maar hij tikte ook een owngoal binnen. Slik. Sevilla won met 3-2.

Zal deze misser Lukaku nog veel muizenissen bezorgen? Thierry Henri heeft er alvast een hard hoofd in. Mogelijks zien we Big Rom komend weekend, dus twijfelen in de kwalificatiematch voor het EK ’24 tegen Oostenrijk. Het hoofd laten hangen. Of we zien hoe hij zichzelf bijeen kan rapen en met de kop in de wind aan zichzelf, de Oostenrijkers, de supporters en de pers laat zien hoe ‘big’ Rom kan zijn.

Het kopje zit goed bij Liam Everts

Voor topprestaties heb je nu eenmaal niet enkel de juiste benen en de juiste genen nodig. In het kopje moet het goed zitten. Vraag dat maar aan Liam Everts. De juiste genen heeft hij: zowel zijn vader als grootvader werden meermaals wereldkampioen motorcross. De weg lijkt voor zo’n jongen geplaveid. Maar de weg naar de top is steil en als je al de juiste genen en omkadering hebt, ligt er een pak druk op je schouders. Die last kan je enkel torsen als je mentaal fit bent. De net volwassen Liam is wat dat betreft goed bezig: hij won zondag zijn eerst Grand-Prix. Op vaderdag, hoe symbolisch wil je het hebben.

De harde kop van Lotte Kopecky

Nog iemand die mentaal goed fris zit: Lotte Kopecky. De topvrouw van het Belgisch wielrennen ziet haar planning in duigen vallen. Niet door een val of corona, maar door hetgeen vrouwenkoersen wel vaker parten speelt: een gebrek aan interesse. Afgelopen week werd de rittenwedstrijd Ronde van de Pyreneeën vroegtijdig afgebroken: er waren zoveel onveilige situaties met auto’s op het parcours dat teams als Jumbo-Visma al huiswaarts waren gekeerd. Kort daarop trok de UCI de stekker eruit. In België zou op 14 juni de rittenkoers Lotto Belgium Tour van start gaan. Met Kopecky. Maar de organisatie, die over te weinig seingevers beschikt om een veilige koers te garanderen, vermijdt een Pyreneeënscenario en begint er zelfs niet aan.

Kopecky gaat niet bij de pakken neer zitten. Ze houdt zichzelf scherp door doodleuk bij de mannen junioren te gaan koersen. Dat mag volgens de reglementen. En die koersen gaan wél door. Daar worden wel genoeg seingevers, sponsors en aandacht voor gevonden. Om zo’n frustrerende situatie niet in je hoofd te laten rondspoken… daar moet je een harde kop voor hebben.

Petje af voor zo’n professionaliteit. Het is simpelweg een topprestatie. Ze heeft nogal een kop, die Kopecky.