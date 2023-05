Na de Vlaamse ook een Brusselse canon?

Dat de Vlaamse canon zou uitdraaien op een instrument ten dienste van een onversneden Vlaams-Nationale kijk op onze identiteit bleek uiteindelijk onzin. En nu lijken sommigen al te dromen van een Brusselse canon. Alleen: in het huidige hoofdstedelijke klimaat zou dat net kunnen worden wat men van de Vlaamse vreesde: propaganda voor een Brusselse identiteit. En daar was hij dan: die lang verwachte canon van Vlaanderen. Althans: lang verwacht door een bepaald publiek want er waren ook critici die het…

Dat de Vlaamse canon zou uitdraaien op een instrument ten dienste van een onversneden Vlaams-Nationale kijk op onze identiteit bleek uiteindelijk onzin. En nu lijken sommigen al te dromen van een Brusselse canon. Alleen: in het huidige hoofdstedelijke klimaat zou dat net kunnen worden wat men van de Vlaamse vreesde: propaganda voor een Brusselse identiteit.

En daar was hij dan: die lang verwachte canon van Vlaanderen. Althans: lang verwacht door een bepaald publiek want er waren ook critici die het hele idee vanaf dag één verguisden. Want werd de opdracht niet gegeven door Vlaams Minister-President Jan Jambon? Dat kon enkel uitmonden in politieke sturing! Sterker: de canon was gedoemd om een eng-nationalistische (sic) en dus identiteitscreërende agenda (sic) te dienen. Het rotsvaste geloof in zulk determinisme zorgde voor heel wat stemmingmakerij, gevoelig meer dan wat we vandaag te horen krijgen nu het werkstuk finaal op tafel ligt.

De selectie van onderwerpen – ‘vensters’ – valt dan blijkbaar toch best mee en van de vrees dat de canon ging uitmonden in een Blut und Boden-schrijfsel horen we niets meer. Geen politieke sturing dus, maar een groep wetenschappers die zich in alle onafhankelijkheid van hun taak hebben kunnen kwijten. Het smaakt zowaar naar meer. Wanneer komt er een Waalse en een Brusselse canon?

BRUZZ

Lokaal mediabedrijf BRUZZ sneed het onderwerp aan en bevroeg wat in die hoofdstedelijke canon opgenomen zou moeten worden. Dat gebeurde voor alle duidelijkheid bij jan-met-de-pet, wat de suggesties enigszins kan verklaren. De meivis vond de ene, de Brusselse chaos meende een andere. Het recent gesloten café De Monk opperde een toevallig voorbijganger en één iemand had het zelfs over Leopold II, toch een man die de voorbije jaren in een wel erg somber daglicht is komen te staan.

De grote winnaar blijkt de zopas overleden zanger Arno te zijn, overigens iemand die als het over de tweede vorst der Belgen gaat enige nuance in het debat brengt. ‘Kijk, ik vind het verschrikkelijk dat Leopold II een massamoordenaar was. Echt, verschrikkelijk. (…) Maar er is ook een andere kant: hij heeft België tot één van de rijkste landen van Europa gemaakt. Een paar van de meest tot de verbeelding sprekende gebouwen zijn met zijn geld gezet.’ Dat staat te lezen in Vive ma Liberté, uitgegeven bij Borgerhoff & Lamberigts.

Bruxellitude

Op zich is de idee van een Brusselse canon op dit moment ook niet meer dan dat. Van een project, zelfs in zijn meest initiële fase, lijkt voorlopig geen sprake te zijn. En misschien kunnen we maar beter hopen dat die er ook nooit komt, of toch niet in het huidig klimaat. Zuiver intellectueel is het idee wel prikkelend. Net zoals de vraag wie in zo’n Brusselse canon-commissie zou zetelen. Een canon, opgesteld vanuit een Vlaamse kijk op Brussel zou er wel eens heel anders uit kunnen zien dan wanneer Franstalige academici er zich over zouden buigen, en met anders bedoelen we niet per se beter, integendeel.

Hét grote risico is dat zo’n Brussels variant van het canon-project precies dreigt te worden wat men op Vlaams niveau vreesde. Een instrument ter ondersteuning van de Bruxellitude die zich meester heeft gemaakt van de Nederlandstalige bewoners van de stad. We gebruiken bewust het woord Vlaams niet. De bewoner die koketteert met een soort hoofdstedelijke identiteit, los van Vlaanderen, dat men graag wegzet als eng en bekrompen. Multicultuur en woke zijn belangrijke ingrediënten van dat sentiment. Kan je in een dergelijke klimaat op een serene manier een dergelijke wetenschappelijke oefening maken? Makkelijk wordt dat wellicht niet. Ongetwijfeld heeft Leopold II zijn plaats in een Brusselse canon, maar wie zou er geld op durven verwedden dat hij die ook daadwerkelijk haalt?