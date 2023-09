Namen, Luxemburg en Henegouwen winkelen steeds vaker in Frankrijk

Inwoners van de provincies Namen, Luxemburg en Henegouwen steken meer en meer de grens met Frankrijk over om inkopen te doen. Franse supermarkten zijn doorgaans goedkoper of worden zo althans gepercipieerd in Franstalig België, zo blijkt uit onderzoek van de krant Le Soir en onderzoeksbureau GfK. Het aantal verplaatsingen vanuit de drie genoemde Waalse provincies naar winkels in het aangrenzende Frankrijk is het voorbije jaar gestegen met maar liefst 83%. Dat is opmerkelijk. Want Walen verplaatsen zich veel minder naar…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.Lees Doorbraak een maand gratis en vorm uw eigen mening.

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.

Inwoners van de provincies Namen, Luxemburg en Henegouwen steken meer en meer de grens met Frankrijk over om inkopen te doen. Franse supermarkten zijn doorgaans goedkoper of worden zo althans gepercipieerd in Franstalig België, zo blijkt uit onderzoek van de krant Le Soir en onderzoeksbureau GfK.

Het aantal verplaatsingen vanuit de drie genoemde Waalse provincies naar winkels in het aangrenzende Frankrijk is het voorbije jaar gestegen met maar liefst 83%. Dat is opmerkelijk. Want Walen verplaatsen zich veel minder naar winkels in bijvoorbeeld Luxemburg, Nederland of Duitsland. Globaal genomen is het aandeel buitenlandse aankopen van Belgen klein: 2,6% van het totale aantal. Maar de trend is duidelijk: Franstalig België winkelt meer en meer in Frankrijk.

Reden? Volgens de krant Le Soir, die samen met marktonderzoeksbureau GfK onderzoek naar het fenomeen verrichte, zijn de prijzen van flink wat producten lager in Frankrijk. Dat is bijvoorbeeld het geval voor mineraalwater, alcoholische dranken en voedselproducten van grote internationale concerns. De inflatie is in Frankrijk (11%) lager dan in België (13%). Ook heft de Franse staat minder btw dan de Belgische, is arbeid er goedkoper en is de afzetmarkt er groter. Al die factoren drukken mee de prijzen.

Nochtans is goedkoop kopen in Frankrijk ook een kwestie van perceptie, zo blijkt uit eerder onderzoek van consumentenorganisatie Testaankoop. Verse voedselproducten blijven bijvoorbeeld goedkoper bij ons.

Concurrentie met Frankrijk aangaan

Algemeen genomen vloeit door winkelen over de grens bijna 3 miljard euro weg uit de Belgische economie. Daarom heeft Dominique Michel van de Belgische handelsorganisatie Comeos een boodschap voor de Belgische en Waalse overheden: ‘De fiscaliteit voor winkels en de kosten voor arbeid moeten omlaag als de Belgische supermarkten de concurrentieslag met Frankrijk willen winnen. Multinationals die voedsel produceren moeten ook aantrekkelijkere tarieven krijgen.’

Maar de situatie zal waarschijnlijk niet snel veranderen. Federaal minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) ontkent dat de prijzen voor levensmiddelen in België echt zoveel hoger liggen dan in de ons omringende landen.

Binnenkort overlegt Dermagne (PS) met de vakbonden en directie van supermarktketen Delhaize over de verzelfstandiging van Delhaize-winkels. De Nederlands-Belgische supermarktketen wil 128 winkels laten uitbaten door zelfstandige franchisenemers. Om kosten te drukken. Wat vooral in Wallonië voor een ingrijpend sociaal conflict zorgt.