Catalaanse Nationale Vergadering viert tiende verjaardag

De Assamblea Nacional Catalana (ANC) (de Catalaanse Nationale Vergadering) wordt in april 2022 tien jaar. De twee oorspronkelijke voorzitters, Carme Forcadell en Ellisenda Paluzie, analyseren het begin, het heden en de toekomst van de burgerlijke organisatie. Onafhankelijkheidsbeweging Het is onmogelijk om de geschiedenis van de hedendaagse onafhankelijkheid te begrijpen zonder de Nationale Vergadering van Catalonië te analyseren. Dat is een entiteit die tien jaar geleden uit het maatschappelijk middenveld is ontstaan en die van groot belang is geweest voor de…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

De Assamblea Nacional Catalana (ANC) (de Catalaanse Nationale Vergadering) wordt in april 2022 tien jaar. De twee oorspronkelijke voorzitters, Carme Forcadell en Ellisenda Paluzie, analyseren het begin, het heden en de toekomst van de burgerlijke organisatie.

Onafhankelijkheidsbeweging

Het is onmogelijk om de geschiedenis van de hedendaagse onafhankelijkheid te begrijpen zonder de Nationale Vergadering van Catalonië te analyseren. Dat is een entiteit die tien jaar geleden uit het maatschappelijk middenveld is ontstaan en die van groot belang is geweest voor de onafhankelijkheidsbeweging.

Als sinds 2009 werkt de beweging samen met de organisatie voor volksraadplegingen in verband met onafhankelijkheid. Eerst gebeurde dat in Arenys de Munt en later in de meeste gemeenten van Catalonië. Een groep onder leiding van Miquel Strubell, Pere Pugés, Miquel Sellarès en Enric Ainsa richtte een burgerlijke, transversale, onpartijdige en populaire beweging op: het ANC.

Grondwetgevende vergadering

Op 10 maart 2012 werd in het Palau Sant Jordi de grondwetgevende vergadering van het ANC gehouden. Zevenduizend mensen woonden de vergadering bij, die kort daarna Carme Forcadell als de eerste voorzitter zou kiezen. De mars naar onafhankelijkheid en de demonstratie van 11 september 2012 vormden het begin van massale bijeenkomsten voor onafhankelijkheid in de hedendaagse geschiedenis van Catalonië.

In september 2012 bracht de Nationale Vergadering een miljoen mensen in de straten van Barcelona met de slogan: ‘Catalonië, de nieuwe staat van Europa’. De legitimiteit als centrale actor van de onafhankelijkheidsbeweging werd op dat moment meer dan erkend.

Voorzitter

Carme Forcadell was de eerste voorzitter van de beweging. Later zou ze voorzitter worden van het Catalaanse Parlement. Ze is belangrijk voor de Nationale Vergadering. ‘Het groeide zo snel omdat er veel mensen waren die zich wilden mobiliseren en dat was op zijn beurt de vrucht van vele jaren werken.’

De Vergadering was dus ‘een deel van het antwoord’. Zij merkte op dat ‘als de partijen er niets mee te maken hadden gehad, het misschien niet mogelijk zou zijn geweest om het op te richten. Het grote succes was het vinden van een ruimte buiten de partijen om waarin we allemaal de onafhankelijkheid konden verdedigen’.

De huidige voorzitter, Elisenda Paluzie, wijst erop dat de Nationale Vergadering is ontstaan op een moment dat ‘een belangrijk deel van de bevolking de stap van Catalonië naar onafhankelijkheid al had gezet’. Zij wijst op het werk van de oprichters ‘die spraken met veel van de coördinatoren van de nog niet opgeheven raadplegingen en die een directe basis zijn geworden van het territoriale netwerk van het ANC’.

Voortzetten

Dit beeld werd voortgezet. Dat gebeurde vooral van 11 september 2012 tot 2019, aangezien bijeenkomsten met een miljoen deelnemers elkaar opvolgden. De Vía Catalana van 2013, de V van 2014 of de demonstraties voor en na het referendum behoren tot de meest bekende samenkomsten. ‘De belangrijkste mijlpaal en het grootste succes van het ANC is geweest dat men jaar na jaar zoveel mensen heeft kunnen mobiliseren’, meent Forcadell. Zij merkt op dat dat niet evident was. Volgens haar bestaat de functie van het ANC erin ’te lobbyen en druk uit te oefenen op de regering. De Vergadering weet hoe ze dat moet doen’.

Paluzie legt uit dat het orgaan vaak de agenda heeft bepaald, maar dat ‘wanneer het leiderschap vervolgens in handen van politici kwam, het resultaat niet was wat men wilde’. Ze geeft het voorbeeld van het 9-N overleg, dat op papier een referendum had moeten zijn. ‘Je bent er dan wel in geslaagd om op een bepaald punt te komen, maar niet op het oorspronkelijke doel van de Vergadering.’

Kracht terugwinnen

Forcadell meent dat de uitdaging van de Nationale Vergadering erin bestaat ’terug te keren naar het ANC dat enthousiast was en dat duizenden en duizenden mensen de straat op bracht. Het is normaal dat het niet de kracht heeft die het eerder had na alle repressie en de pandemie. De uitdaging is om opnieuw druk uit te oefenen op de regering om onafhankelijkheid te bereiken’.

De huidige president, Elisenda Paluzie, zal dit voorjaar haar functie neerleggen. Volgens haar is het geen uitgeput project, maar moet ze zichzelf op elk moment een beetje opnieuw weten uit te vinden. Ze verwijt dat ze het vier jaar geleden al wilde begraven omdat de CDR wat sterk in opkomst was en ze vraagt zich af waar diezelfde CDR nu is.

Kijkend naar de toekomst, denkt Paluzie dat de uitdaging is ‘om opnieuw een eenzijdig onafhankelijkheidsproces te leiden en opnieuw de politieke agenda van de partijen te veranderen.’ Dat zal zonder twijfel de uitdaging zijn van het nieuwe voorzitterschap van de entiteit: opnieuw beslissend zijn of langzaam blijven vervagen. Hierbij vermeldt ze dat de botsing als gevolg van de combinatie tussen de Nationale Vergadering en de Gemeenteraden van de Raad voor de Republiek één van de voor de hand liggende uitdagingen kan zijn in de komende jaren.