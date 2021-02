Navalny: ‘Eén persoon in gevangenis gezet om miljoenen bang te maken’

Gisteren werd Aleksej Navalny tot drie jaar en zes maanden werkkamp veroordeeld door de rechtbank in Moskou. Navalny werd aangeklaagd door de Federale Penitentiaire Inspectie (FSIN) voor het overtreden van de condities van zijn voorwaardelijke straf. Niet gemeld bij penitentiaire inspectie De Inspectie baseerde zich daarbij op een veroordeling uit 2014 waarbij Navalny in eerste instantie 3 jaar en 6 maanden kreeg voor 'fraude en het witwassen van op criminele wijze verkregen geld' in de zogenaamde zaak-Yves Rocher. Navalny's broer…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Gisteren werd Aleksej Navalny tot drie jaar en zes maanden werkkamp veroordeeld door de rechtbank in Moskou. Navalny werd aangeklaagd door de Federale Penitentiaire Inspectie (FSIN) voor het overtreden van de condities van zijn voorwaardelijke straf.

Niet gemeld bij penitentiaire inspectie

De Inspectie baseerde zich daarbij op een veroordeling uit 2014 waarbij Navalny in eerste instantie 3 jaar en 6 maanden kreeg voor ‘fraude en het witwassen van op criminele wijze verkregen geld’ in de zogenaamde zaak-Yves Rocher. Navalny’s broer Oleg kreeg destijds daadwerkelijk 3 jaar en 6 maanden werkkamp, maar de rechter besloot Aleksej Navalny’s straf om te zetten in een voorwaardelijke van 5 jaar. In 2017 werd die voorwaardelijke straf met een jaar verlengd, tot 29 december 2020.

Volgens de voorwaarden moest Navalny zich twee keer per maand op vastgestelde data melden bij de Penitentiaire Inspectie. Een medewerker van de FSIN verklaarde dat de oppositieleider in 2020 meerdere malen niet was komen opdagen. Tijdens zijn noodgedwongen verblijf in Duitsland was Navalny immers niet meer persoonlijk bij de Moskouse instantie verschenen. Maar ook daarvoor zou hij verstek hebben laten gaan. ‘Hiervoor bestonden geen objectieve redenen’, aldus de ambtenaar van de penitentiaire inspectie.

Medisch attest uit Berlijn

Na voorlezen van een attest van de Charité-kliniek volgde een dialoog tussen Navalny’s advocaat en de FSIN-medewerker:

Advocaat: ‘Het attest bevatte informatie over een intensieve therapie en een langdurige behandeling. Maar u zegt dat u die informatie niet heeft ontvangen?’

FSIN: ‘Er was geen specifieke periode aangegeven in het attest.’

Advocaat: ‘Staat er geen adres op het attest met zijn verblijfplaats in Berlijn?’

FSIN: ‘Ja, een adres is er wel. Maar het strafrecht is alleen in Rusland van toepassing en controle wordt alleen op het adres van registratie uitgevoerd.’

‘U wist van Navalny’s verblijfplaats! En u wist waar hij heen gestuurd was! En nu doet u alsof hij zich had verstopt‘, aldus de advocaat. ‘Als u Navalny niet had vastgehouden op het vliegveld, zouden er bovendien aanvullende documenten zijn verstrekt over de behandeling. U hebt op die dag opzettelijk alle telefoons uitgeschakeld. Het was niet mogelijk u te bereiken. Ook was na de arrestatie op de luchthaven in Moskou geen contact met zijn advocaten toegestaan.’

‘Inmenging in interne aangelegenheden’

Woordvoerster Maria Zacharova van het Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken toonde zich verontwaardigd over de aanwezigheid van twintig diplomaten uit onder andere de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Zweden, Polen, Letland en Oostenrijk: ‘Dit is een inmenging in de interne aangelegenheden van een soevereine staat. Laat me u eraan herinneren dat diplomaten in buitenlandse rechtbanken traditioneel alleen hun eigen burgers ondersteunen. Zelfs als westerse staten Navalny als hun burger beschouwen, hij is en blijft een burger van de Russische Federatie.’ Zacharova suggereerde dat de aanwezigheid van de buitenlandse diplomaten een poging zou kunnen zijn om psychologische druk op de rechter uit te oefenen.

Dmitri Peskov, woordvoerder van de Russische president, ging nog een stapje verder: ‘Wij hopen van harte dat de Europese diplomatie geen stommiteiten zal begaan. Zoals het koppelen van de vooruitzichten van de betrekkingen tussen Rusland en de EU aan de rechtszaak van deze bajesklant. Op het moment is de relatie tussen ons land en de Europese Unie absoluut ten onrechte bevroren. Uiteraard is Moskou geïnteresseerd in de normalisering van deze betrekkingen en de ontwikkeling ervan in het belang van zowel de lidstaten van de EU als de Russische Federatie. Wij zijn bereid hiervoor alles te doen dat in onze macht ligt.’

Arrestaties

Bij het nabijgelegen metrostation Preobrazjenksaja Plosjad en in de omgeving van de rechtbank werden meer dan 350 personen gearresteerd en afgevoerd. Het gerechtsgebouw werd bewaakt door politie en Rosgvardia, een speciale eenheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het was praktisch onmogelijk om het gebouw te benaderen. Alleen geaccrediteerde journalisten, deelnemers aan het proces en auto’s met een diplomatiek kenteken werden toegelaten. Toegangswegen tot huizen en binnenplaatsen rondom de rechtbank waren eveneens geblokkeerd. De politie liet alleen bewoners passeren.

‘Haat en angst van één man’

Na een pauze van twee uur kreeg Aleksej Navalny het woord:

‘Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens maakt deel uit van het rechtsstelsel van Rusland. Het Hof heeft een uitspraak geformuleerd waarin zwart op wit staat dat de zogenaamde zaak-Yves Rocher elke juridische grondslag ontbeert. Ondertussen is het 2021, maar ik word nog steeds berecht voor dezelfde zaak.’ Rusland is sinds 1996 lid van de Raad van Europa en moest Navalny in 2018 met omgerekend €55 000 schadeloosstellen voor de zaak-Yves Rocher, waarbij zelfs geen benadeelde partij bestond.

‘Waarom dit proces? … De reden voor dit alles is de haat en angst van één man die in een bunker woont. Omdat ik zijn bevel overleefde. Het belangrijkste in dit proces is niet hoe het afloopt — of ze me in de gevangenis stoppen of niet. Het belangrijkste is een groot aantal mensen te intimideren. Eén persoon wordt in de gevangenis gezet om miljoenen bang te maken. Het is een teken van zwakte. Je kunt geen miljoenen mensen in de gevangenis stoppen. Ik hoop echt dat iedereen zich hiervan bewust wordt. En dat moment zal komen.’

De rechter onderbrak Navalny en vroeg om alleen over de zaak te spreken en niet over politiek: ‘U bent hier niet om ons tot een demonstratie op te roepen.’

‘Vladimir de Gifmenger’

Navalny vervolgde desondanks: ‘Wanneer er willekeur en wetteloosheid heerst, is het de plicht van iedere burger om ongehoorzaam te zijn aan de uitvoerders in uniform en gewaad en ze met alle macht te bestrijden. En ik zal blijven vechten. Ondanks het feit dat ik vervolgd wordt door mensen die bereid zijn alles met chemische wapens te besmeuren. Ik zal tegen jullie vechten en ik roep allen op niet bang te zijn. Ik eis mijn onmiddellijke vrijlating en de vrijlating van alle andere arrestanten.’

‘Poetin is een ambtenaartje dat toevallig president is geworden zonder verkiezingen. En hoezeer hij ook pretendeert een politicus met een geopolitieke missie te zijn, hij is zwaar gegriefd omdat hij de geschiedenis zal ingaan als een gifmenger. Er was Jaroslav de Wijze en nu hebben we dus Vladimir de Gifmenger… De helft van Moskou is afgezet, omdat we hebben kunnen bewijzen dat Poetin zich niet bezighoudt met geopolitiek, maar met het insmeren van onderbroeken met zenuwgas.’

Opzettelijk niet gemeld?

De openbare aanklager vroeg Navalny of het waar is dat hij zich tussen januari en augustus 2020, voorafgaand aan zijn ziekenhuisopname, zes keer opzettelijk niet had gemeld bij de penitentiaire inspectie; twee keer in januari, één keer in februari, maart, juli en augustus. Navalny antwoordt: ‘Nee, dat is niet correct! Het vonnis verplichtte me om me twee keer per maand te melden bij de inspectie. Van 2014 tot 2020 kwam ik gedurende vijf jaar twee keer per maand naar jullie achterlijke inspectie!’ De aanklager: ‘Dus u bezocht de inspectie wanneer het u uitkwam?’ ‘Op donderdag, zoals afgesproken’, aldus Navalny.

De openbare aanklager vroeg de rechter om aan de eis van de penitentiaire inspectie te voldoen en de verdachte te veroordelen tot het uitzitten van zijn straf in een kamp met een algemeen regime. De rechter trok zich tot terug om te beraadslagen en kondigde aan het oordeel tegen 20u uit te spreken.

Rode Plein afgezet

Op verzoek van de veiligheidsdienst was tegen de avond het Rode Plein afgezet. Ook op het Manegeplein stonden 400 agenten van Rosgvardija. Door het hele centrum, op het Poesjkinplein en langs de boulevards werden politiecordons opgesteld. Rondom het hoofdgebouw van de FSB, de geheime dienst, waren een groot aantal bussen geparkeerd. In Sint-Petersburg werd alle toegangswegen tot het Paleisplein van alle kanten geblokkeerd met vrachtwagens en ordetroepen.

Oordeel

Om 20u15 Moskouse tijd sprak de rechter zijn oordeel uit, waarmee hij compleet de eis van de FSIN volgde. Met aftrek van zijn uitgezeten tijd in huisarrest in 2014 heeft Aleksej Navalny in totaal nog 2 jaar en 8 maanden gevangenschap voor de boeg.