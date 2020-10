Navalny, held van onze tijd

Navalny verklaart aan de media in Berlijn dat hij zeker weet dat Poetin hem wilde vermoorden. Toch zal hij naar Rusland terugkeren, want hij is niet bang. Wil Navalny zelfmoord plegen of is die vermaledijde Poetin in feite toch niet zo gevaarlijk? Hij ontkent in ieder geval in alle toonaarden dat hij iets met de vermeende moordpoging te maken heeft. Misschien is deze bewering niet uit de lucht gegrepen en kan de entourage van de president gevaarlijker zijn dan hij…

Navalny verklaart aan de media in Berlijn dat hij zeker weet dat Poetin hem wilde vermoorden. Toch zal hij naar Rusland terugkeren, want hij is niet bang. Wil Navalny zelfmoord plegen of is die vermaledijde Poetin in feite toch niet zo gevaarlijk? Hij ontkent in ieder geval in alle toonaarden dat hij iets met de vermeende moordpoging te maken heeft. Misschien is deze bewering niet uit de lucht gegrepen en kan de entourage van de president gevaarlijker zijn dan hij zelf. Moorden kunnen gebeuren om de leider te behagen, maar deze moet dan wel tot zijn groot ongenoegen de internationale verontwaardiging en reacties verwerken. Dit is nu ook het geval: Poetin zit met de gebakken peren. Prestigeverlies voor hem en Rusland. Hij kan niet anders dan de moordpoging ontkennen en smeekt bijna om zijn medewerking te kunnen verlenen aan het onderzoek in Duitsland

Navalny en de nieuwe Koude Oorlog

Sinds kanselier Merkel hem in het ziekenhuis is komen opzoeken, is de casus Navalny een voorwerp van internationale politiek geworden. Zij het dan volgens de methode van de nieuwe Koude Oorlog. Aan de schuld van de boze tegenstander wordt geen ogenblik getwijfeld. Die moet men onverwijld straffen. Eerst wilde men de werken aan de bijna voltooide gaspijpleiding Nord Stream 2 onder sterke Amerikaanse pressie stilleggen. Maar omdat Duitsland kernenergie wil vervangen door gas om elektriciteit op te wekken, aarzelt men nog wat. Over strenge Europese sancties twijfelt men echter niet meer.

De Organisatie voor Verbod op Chemische Wapens

Heel wat aandacht gaat nu naar de in Den Haag gevestigde Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW). Die werd opgericht na de ondertekening in 1997 van het verdrag tot verbod op en vernietiging van chemische wapens door 188 landen (waaronder uiteraard Duitsland en Rusland). Ze wordt momenteel geleid door de Spaanse diplomaat Fernando Arias. Hij moet toezicht houden op de naleving van het verdrag en kan controles laten uitvoeren.

Onder toezicht van de OPCW werden inderdaad massaal chemische wapens vernietigd. Maar net als de Verenigde Naties is de instelling niet ongevoelig voor politieke spelletjes en beïnvloeding. Hier ook worden de spelregels van de nieuwe Koude Oorlog gevoeld en kan Rusland op weinig sympathie rekenen. Toch is het de aangewezen plaats om de zaak Navalny te beslechten: is hij wel degelijk aangevallen met een verboden chemisch wapen?

OPCW is niet vertrouwd met novitsjok

Zeer merkwaardig is dat pas na de moordpoging op Skripal de formules van novitsjok eind 2019 aan het bestand van de OPCW zijn toegevoegd. Dit gebeurde trouwens op suggestie van Rusland. Pas op 7 juni 2020 valt novitsjok onder de jurisdictie van de OPCW. En pas vanaf oktober 2020 moeten alle locaties waar er novitsjok aanwezig is, gemeld worden. Alleen minieme hoeveelheden bestemd voor wetenschappelijk onderzoek zijn toegelaten. In 2021 zullen aangekondigde inspecties gebeuren. Dat belet echter niet dat op geheime plaatsen novitsjok verder kan worden vervaardigd. Novitsjok is dus nieuw voor de organisatie. Ze heeft er geen ervaring mee.

Nadat Duitse militaire laboratoria novitsjok ontdekten op de legendarische waterfles uit kamer 239 van het Xanderhotel in Tomsk, heeft de Duitse regering op 17 september om technische assistentie van de OPCW gevraagd. Die heeft testen verricht. De delicate uitslag hiervan is tot op vandaag 6 oktober nog niet kenbaar gemaakt.

De inspectie

Indien novitsjok zou worden ontdekt, dan zijn beide landen via het OPCW verplicht om informatie uit wisselen. Pas dan kan Berlijn om een inspectie in Rusland verzoeken. De Uitvoerende Raad van 41 lidstaten kan dat met driekwart van de stemmen eventueel weigeren. De inspectie wordt op voorhand aangekondigd.

Voor Rusland is het adres bekend: het State Research Institute for Organic Chemistry and Technology (GOSNIIOXT). Daar werd novitsjok in de jaren tachtig en negentig ontwikkeld. Het rapport dat erop volgt, moet door twee derde van de Uitvoerende Raad goedgekeurd worden. Straffen kan de OPCW niet, maar ze kan wel het rapport overmaken aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Rusland beschikt daar evenwel over vetorecht. Toch belet dat niet dat de Verenigde Staten of Europa sancties kunnen opleggen. We zijn benieuwd wat het wordt.

Nobelprijs voor de vrede

Ondertussen wandelt Navalny op doktersbevel bijna de gehele dag door de Berlijnse parken. Hij is er bijzonder populair en moet voortdurend selfies maken. In Rusland daarentegen is zijn populariteit veel minder. Volgens het neutrale Levada-instituut gelooft 33% van de bevolking dat hij vergiftigd is. 55% helemaal niet. Van de 33% gelovers, denkt maar 30% dat de Russische autoriteiten er iets mee te maken hebben. Antwoordend op een andere vraag keurt 20% Navalny’s activiteiten goed, maar 50% keurt ze af. 18% heeft er nooit van gehoord. Ondertussen hebben bronnen uit het Kremlin het over Navalny als handpop van de CIA of de Britse tegenhanger MI6.

Maar er is beter nieuws! Navalny is voorgedragen voor de Nobelprijs voor de Vrede. Maar door een toeval (?) is ook Poetin voorgesteld. Mochten de leden van het Noorse instituut grappenmakers of cynici zijn, zouden ze in een dubbelprijs beide notoire Russen tot laureaten kunnen uitroepen.