Nederlandse regering last ‘stikstofpauze’ in

Woensdag 5 april debatteerde de Tweede Kamer met de regering over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart. Een dag later dan gepland. Premier Mark Rutte (VVD, rechts-liberaal) meldde zich dinsdag ziek wegens voedselvergiftiging. De eerste keer sinds hij in 2010 premier werd dat hij om gezondheidsredenen verstek liet gaan... Nooit eerder debatteerde de Tweede Kamer over de uitslag van een niet-landelijke verkiezing. De regeringspartijen hadden dit debat heel eenvoudig kunnen blokkeren. Zolang niet één regeringspartij het verzoek…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Woensdag 5 april debatteerde de Tweede Kamer met de regering over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart. Een dag later dan gepland. Premier Mark Rutte (VVD, rechts-liberaal) meldde zich dinsdag ziek wegens voedselvergiftiging. De eerste keer sinds hij in 2010 premier werd dat hij om gezondheidsredenen verstek liet gaan…

Nooit eerder debatteerde de Tweede Kamer over de uitslag van een niet-landelijke verkiezing. De regeringspartijen hadden dit debat heel eenvoudig kunnen blokkeren. Zolang niet één regeringspartij het verzoek steunde, was er simpelweg geen meerderheid voor geweest. Toen het debat er toch kwam, spraken de oppositiepartijen af alleen de regering aan te vallen, niet elkaar. De regeringspartijen steunden elkaar. En zo werd een hele dag besteed aan een debat waarvan de uitkomst bij voorbaat vaststond. Tijd die niet besteed werd aan het oplossen van problemen waar burgers mee kampen.

Gevolgen winst BBB

Landbouw- en regiopartij BoerBurgerBeweging (BBB) werd op 15 maart de grootste partij in alle twaalf provincies. In mei zullen de nieuwe Provinciale Staten-leden de nieuwe Eerste Kamer (Senaat) kiezen. BBB wordt daarin grootste partij met 17 zetels. Voor Rutte hoeft dat weinig te veranderen. Hij had nooit een senaatsmeerderheid. Hij heeft zo zijn methoden ontwikkeld om premier te blijven.

De uitslag bemoeilijkt wel het kabinetsvoornemen om de stikstofuitstoot al in 2030 te halveren. BBB is namelijk tegenstander van dit streefjaar én van de gedwongen uitkoop van boeren. De regering heeft het zich extra moeilijk gemaakt door, al vanaf de aankondiging van dit beleid afgelopen juni, de provincies te belasten met de uitvoering ervan. De provinciale afdelingen van de regeringspartijen – in een aantal provincies en regio’s ook die van het links-liberale D66, de grote aanjager van het stikstofbeleid – waren hier ongelukkig mee. Zij voorzagen stemmenverlies bij de Provinciale Statenverkiezingen. Die prognose kwam uit.

In provincies waar BBB toe zal treden tot Gedeputeerde Staten (het provinciale bestuur), kan de partij simpelweg weigeren het kabinetsbeleid uit te voeren.

‘Pauzeren en versnellen’

Vrijdag 31 maart verklaarde het christendemocratische CDA opnieuw te willen onderhandelen over het stikstofakkoord. Het leidde tot een compromis in de vorm van de stikstofpauze: dit dossier enkele maanden laten rusten en eerst de coalitieonderhandelingen in de provincies afwachten.

Het CDA verloor na de landelijke verkiezingen van 2021 en de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 voor de derde keer op rij. Kleinste coalitiepartner ChristenUnie (orthodox-protestants, sociaaleconomisch links-progressief) heeft een trouwe vaste achterban. Maar die woont voor een groot deel in agrarische regio’s en de ChristenUnie levert sinds 2017 telkens de landbouwminister. De VVD verloor voor de tweede achtereenvolgende keer de PS-verkiezingen van een nieuwe partij. Omdat GroenLinks en de sociaaldemocratische fractie de komende termijn één fractie gaan vormen, eindigt de VVD als derde in de Senaat. Drie partijen die niet gebaat zijn bij nieuwe Tweede Kamerverkiezingen als gevolgd van een kabinetsval. Drie partijen waarvan de provinciale afdelingen zich meer herkennen in BBB dan in de eigen landelijke partijtop.

Alleen D66 wil vasthouden aan 2030, of in ieder geval stikstofwoordvoerder Tjeerd de Groot. Die eerder een tandje bijsteekt dan inbindt: onlangs wilde hij ook strengere normen voor geuroverlast op het platteland. Waarop een CDA-Kamerlid, weinig parlementair, diens verstandelijke vermogen in twijfel trok. Het gerucht gaat dat binnen D66 de meningen verdeeld raken over De Groot.

Premier Rutte lijkt scherpte te verliezen. Toen een journalist vroeg of het wel handig was om deze problemen op de lange baan te schuiven, antwoordde hij dat het kabinet ‘pauzeerde en tegelijk ging versnellen’. Een formulering die vooral vraagtekens opriep . En onvrede bij zowel boeren (die onderhand willen weten waar zij aan toe zijn) en milieuorganisaties (die willen dat werk wordt gemaakt van klimaatbeleid).

Twijfel aan stikstofprobleem

Wetenschapster Louise Fresco stelde onlangs in De Afspraak dat Nederland en België zich het stikstofprobleem zelf hebben aangedaan. Dit is ook de strekking van het boek De Stikstoffuik van wetenschapsjournalist Arnout Jaspers. Zelfs een columnist van de linkse Volkskrant, Martin Sommer, prees dit boek.

Steeds vaker wordt gesteld dat er Europese afspraken bestaan om de natuur te verbeteren, maar dat lidstaten zelf bepalen hoe. Nederland en Vlaanderen kozen voor het terugbrengen van stikstof tot een norm die vele malen lager ligt dan in bijvoorbeeld Duitsland. Zo laag, dat een vogelpoepje de norm al overschrijdt.

Verdeeldheid binnen kabinet (en VVD?)

Het enige wat een dag debatteren leerde, was dat de VVD vooralsnog niet bereid is het CDA zijn zin te geven. Ze steunen D66 in het streven stikstof te reduceren. De minister voor Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal, is van de VVD. De ChristenUnie neigt echter naar het CDA. Opvallend, want als het om asiel en migratie gaat, staan de linkse D66 en ChristenUnie tegenover de rechtse VVD en CDA.

Zit de landelijke VVD inzake stikstof op één lijn met de rest van de partij? Tussen VVD en BBB bestaat verschil in opvatting over sociale zekerheid, BBB is hierin linkser. Maar sociaal beleid is geen provinciale bevoegdheid. In het provinciebestuur is wordt wellicht liever met BBB samengewerkt dan enige rechtse partij te zijn in een coalitie met GroenLinks, PvdA (sociaaldemocratisch) en D66. De regeringspartijen zijn drukker bezig met interne conflicten dan met het oplossen van problemen waar burgers mee kampen.

Virginijus Sinkevičius

Begin dit jaar raakte bekend dat op 31 mei 2022 een delegatie van vier Nederlandse ministers naar Brussel was gereisd om uitstel te vragen voor het nemen van stikstofmaatregelen. De 32-jarige eurocommissaris Virginijus Sinkevičius (Milieu) uit Litouwen gaf hen nul op het rekest.

Precies toen het Nederlandse kabinet vorige week spoedzittingen inlaste, stuurde Sinkevičius een brief met als strekking dat de Europese Commissie geen vertraging duldt bij het aanpakken van stikstof. Volgens hem geen ongevraagde bemoeienis, maar antwoord op een eerder schrijven van minister Van der Wal.

De Telegraaf publiceerde dinsdag 4 april – de dag dat het debat had zullen plaatsvinden – dat Sinkevičius voor zijn beurt sprak. Hij was inmiddels teruggefloten. Voortaan mag hij niet meer communiceren over Nederland en stikstof zonder eerst te overleggen.

Partijpolitiek

Het debat werd aangevraagd door GroenLinks-fractievoorzitter en –partijleider Jesse Klaver. Klaver steekt niet onder stoelen of banken dat hij milieu belangrijker vindt dan boeren. Hij beschuldigde het CDA ervan macht belangrijker te vinden dan het klimaat en verweet premier Rutte dit toe te laten. Klaver diende tijdens het debat een door veel oppositiepartijen gesteunde motie van wantrouwen in. De Telegraaf vermeldde iets wat meestal ontbrak in eerdere mediaberichtgeving: eurocommissaris Sinkevičius is lid van een groene partij.

Vanuit het Europees Parlement klonk snoeiharde kritiek op de bemoeienis van de ongekozen eurocommissaris. Europarlementariër Manfred Weber benadrukte dat niet alleen het Nederlandse stikstofbeleid ‘een gele kaart’ had gekregen, maar ook de milieu-agenda van Brussel. Weber is fractievoorzitter van de Europese christendemocraten. De politieke familie van CDA en CD&V.

Klaver was ooit dé belofte van GroenLinks. Hij kreeg zijn partij nooit in de regering. In 2021 verloor GroenLinks 6 Kamerzetels (van 14). De samenwerking met de PvdA leverde op 15 maart geen werkelijke winst op. Weber was voorbestemd om na de Europese verkiezingen van 2019 voorzitter van de Europese Commissie te worden. Hij werd door de Franse president gepasseerd voor Ursula von der Leyen, die zich niet eens verkiesbaar had gesteld. Twee mannen met gefrustreerde ambities. EU-politici lijken evenmin bezig met het oplossen van problemen waar burgers mee kampen.