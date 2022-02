Zes verrassende finalisten voor finale Nekka-wedstrijd

De dertien overblijvers van de Nekka-preselecties namen het afgelopen weekend tegen elkaar op om uit te maken welke zes acts mogen doorstoten naar de finale op 9 april. En dat levert een verrassende selectie op.

Bij de voorrondes in Hoboken werd de groepen nog gevraagd om in kleine, akoestische bezetting te spelen. In de halve finale doen ze hun ding in volledige bezetting – bij de ene groep levert dat al opvallender verschillen op dan bij de andere – en spelen ze een set van vier nummers, waarvan één vrij te kiezen cover. Na twee avondvullende programma’s -in het TriArte-theater in Antwerpen en GC De Corren in Steenokkerzeel- wordt uitgemaakt wie er naar de finale mag.

Hipsters en het Vlaamse lied

Sommige groepen verschillen in samenstelling amper ten opzichte van hun doortocht in de ‘akoestische’ voorronde in Hoboken, andere hebben voor de gelegenheid hun volledige elektrische arsenaal bij. In het geval van Jarvin levert dat een potige set op, waarin de band bewijst rijp te zijn voor de grotere podia.

Ook de doortocht van Flor met volledige band klinkt stevig, al schijnt zijn orkest van Rotterdamse hipsters nog niet door te hebben dat ze wis en waarachtig het terrein van het Vlaamse lied zijn binnengedenderd.

Yentl, die in Hoboken ons hartje deed smelten, levert ditmaal een vrij vlakke set af. Misschien omdat het hemelse ‘Gie’ in deze ronde niet op de playlist staat?

Rozane wordt Johannes

Vooral de covers leveren nog verrassende momenten op. Zoals de versie van K3’s ‘Hart Verloren’ door het elektropoptrio Blond: het kinderliedje wordt plots een #MeToo-anthem over foute kerels die wat in je drankje doen. Ook Maanzaads dub-interpretatie van Madou’s ‘Niets is voor altijd’ staat als een huis.

Mooi basismateriaal om mee te werken, natuurlijk. ‘Rozane’ van Wim De Craene passeert twee keer de revue: eerst in een dunne gitaarversie door Stroom, en later, omgeturnd tot ‘Johannes’, door IJsbrand.

Kostuum

“E kostuum, da is altij goe” zong ‘Think of one’ twintig jaar geleden. Het moet zijn dat Jeroen Boone, de frontman van Zonen met Vaders die wenk onthouden heeft. Met zijn krijtstreepcolbert -sinds Gainsbourg dé dresscode voor vieux rockeurs (m/v/x)- heeft hij alvast vestimentair een streepje voor op het heir van muzikanten dat het podium bestijgt in het uniform van afgetrapte gympen, jeans en t-shirts. De tailleurkes van Blond bieden een welkome vestimentaire afwisseling.

Na de jurydeliberatie mogen alvast onze bierkaartjespronostieken de vuilbak in. Het verdict van de jury: IJsbrand, Yentl, Evawicht, Blond, Zonen met Vaders en Nieuwstadt gaan door naar de finale. IJsbrand en Yentl stonden ook op onze tabel. Van de artiesten die de revue passeerden kwamen zij immers vocaal het sterkst voor de dag.

Evawicht kan ook bogen op een krachtig stemgeluid, maar zij bevindt zich in het grensgebied tussen pop, cabaret en spoken word. Zonen met Vaders, afsluiter van de voorronde in Steenokkerzeel, bewijzen dat ze een stevige liveshow in huis hebben, maar dat had Jarvin bijvoorbeeld ook. Dat ook Blond de finale haalt, is voor ons misschien wel de meest onverwachte wending van de avond. Met Nieuwstadt haalt ook een klassieke gitaartroubadour het podium, maar was Tiswatis in dit genre geen betere keuze geweest?

Monty

Voor de zes overblijvers is de kous nog niet af. Op 9 april nemen ze het tegen elkaar op in de Antwerpse zaal ‘Monty’. Op het menu: een verplichte cover uit het werk van de betreurde Kris De Bruyne, onder het luisterend oor van onder andere Radio 1-programmator Evert Venema en de dochter van De Bruyne. De winnaar zou op 22 april op het podium tijdens de Nekka-nacht gekregen hebben. Maar ook hier gooit corona roet in het eten, de Nekka-nacht is uitgesteld tot 2023. Maar hopelijk kan de winnaar in high rotation op Radio 1? Het moet niet altijd Bart Peeters zijn. Je persiste et je signe.