‘Neo-fasciste’ vervelt in ijltempo tot interessante bondgenote

Nadat Giorgia Meloni de conservatieve partij Fratelli d’Italia in september vorig jaar naar een stevige verkiezingsoverwinning leidde, omschreef het Duitse weekblad Stern haar als ‘de gevaarlijkste vrouw van Europa.’ Onverbloemd rechts, christelijk én zeer migratie-kritisch: dat moest wel een fatale combinatie zijn. Een klein half jaar later blijft er van dat Europese doemscenario niet zoveel meer over, en zit Meloni ook in Italië nog een stuk steviger in het zadel.

De beelden gingen deze week de wereld rond: op haar beurt reisde ook Giorgia Meloni naar Kiev om de steun van de Italiaanse regering aan Oekraïne te benadrukken. De trip was een slag in het gezicht van de gewezen Italiaanse premier Berlusconi (Forza Italia). Die maakt niet enkel deel uit van de huidige rechtse coalitie in Italië, hij is ook al jarenlang een van de meest invloedrijke figuren binnen de christendemocratische Europese Volkspartij. Berlusconi had het vorige week nodig geacht om de Oekraïense president Zelenski én zijn aanpak van het conflict met Rusland zwaar te hekelen.

Manfred Weber, de leider van de Europese Volkspartij (EVP), stond met het schaamrood op de wangen. Na een woelige vergadering in de marge van de plenaire zitting van het Europees Parlement vorige week in Straatsburg distantieerde de EVP zich openlijk van Berlusconi. Manfred Weber blies daarop prompt een al eerder geplande vergadering deze zomer in Napels met alle christendemocratische europarlementsleden af. En Meloni? Die mocht de Italiaanse – én Europese christendemocratische -meubelen gaan redden in Kiev. Het kan blijkbaar snel verkeren in Europa.

Politieke aardverschuiving

Stond zowat heel Europa vorige herfst nog op zijn achterste poten na de ‘fascistische’ verkiezingsoverwinning in Italië, dan blijkt niet zozeer Meloni dan wel Berlusconi nu plots een blok aan het Europese politiek been te zijn geworden. Sterker nog: in de hoop het christendemocratische blok in het Europees parlement na de verkiezingen van 2024 te versterken, bakt onder meer Manfred Weber almaar nadrukkelijker zoete broodjes met ‘fasciste’ Meloni. En ook Europees Parlementsvoorzitter Roberta Metsola, die net als Berlusconi’s Forza Italia tot de Europese Volkspartij behoort, benadrukte dat zij niet dezelfde mening deelt als Berlusconi over Oekraïne.

Ook in eigen land heeft Meloni de wind stevig in de zeilen. Het nieuws mag vorige week dan al weinig deining veroorzaakt hebben in onze nationale media, bij niet onbelangrijke regionale verkiezingen in Lombardije en Lazio behaalde Meloni’s partij een stevige overwinning. Tegelijk kreeg links er een stevig pak voor de broek. In Lombardije behaalde Fratelli d’Italia zowat 25 procent van de stemmen, waarmee de partij haar dominante positie ten opzichte van regeringspartners Forza d’Italia en Lega Nord gevoelig versterkte. Het rechtste blok kaapte daar in totaal 55 procent van de stemmen weg. In de zuidelijker regio Lazio, waar links al tien jaar aan de macht was, haalde Meloni’s partij op haar eentje zelfs 34 procent. De linkse gouverneur moet daar nu plaats maken voor een kandidaat van rechts. Min of meer een politieke aardverschuiving dus.

Eigenbelang

Giorgia Meloni lijkt er niet enkel in geslaagd om zich in recordtempo aanvaardbaar te maken voor de meeste mainstream-politici die in Europa aan de touwtjes trekken, ze weegt op de koop toe ook steeds nadrukkelijker op het Europese migratiediscours. En dat is een bijzonder bittere pil voor de linkse en groene fracties in het Europees Parlement, die enkele maanden geleden nog hoopten dat ze de ‘neo-fasciste’ zoveel mogelijk zouden kunnen isoleren. Niets is minder waar.

In de voorbereiding van de belangrijke Europese migratietop van de Europese regeringsleiders begin februari, kreeg Meloni al opvallend veel steun van onder meer Duitsland en Zweden. Haar pleidooi voor scherpere controles aan de buitengrenzen en een betere samenwerking met de landen van herkomst lijkt in Europa almaar meer aanvaard te worden. Tegelijk ebt ook de vrees weg dat ze Italië resoluut op een anti-Europese koers zou sturen, iets waar ze zelf wel min of meer op gealludeerd had toen ze na haar verkiezingsoverwinning in september voorspelde dat ‘het Europese feestje nu voorbij was.

’Meloni stelde zich de voorbije maanden vooral heel pragmatisch op, al was daar ook flink wat eigenbelang bij gemoeid: Italië torst een loodzware staatsschuld en is flink afhankelijk van het Europese manna. Tegelijk is er ook in Italië almaar meer kritiek op het besluiteloze Europese migratiebeleid van de voorbije jaren. Meloni lijkt politiek voldoende intelligent om te beseffen dat haar aanhang vooral op haar rekent om dat beleid stevig aan te scherpen. Dat ook nogal wat andere Europese lidstaten stilaan beseffen dat de migratiedruk stilaan onhoudbaar wordt en dat het op dat vlak inderdaad anders moet, is voor haar dan ook een godsgeschenk. Haar aangeboren charme en politieke instinct doen voorlopig de rest.