Netflixtip: Bardot, zo mooi zo blond en zo alleen

Wie is nu het beroemdste filmsekssymbool? De tv-serie Bardot gemaakt door moeder en zoon Danièle en Christopher Thompson en te zien op Netflix, geeft het antwoord in zes afleveringen die allemaal beginnen met de mededeling dat het fictie is, gebaseerd op feiten.

De twee bekendste ‘bab(i)es’

Vraag je het aan mij, dan staat de Amerikaanse Marilyn Monroe (1926-1962) aan de top. Zij was de eerste van een reeks filmsterren uit de jaren vijftig met dubbele, identieke initialen. Onlangs zag ik Some like it hot (1959) op een gigantisch scherm in een openluchtvertoning voor jongeren.

En ja, ook zij waren gebiologeerd door de curvenrijke MM die voor elk van ons persoonlijk I wonna be loved by you zong. De actrice vertolkt de rol van Sugar in die film, maar de filmster trok die rol naar zich toe als filmdiva. ‘De filmster is een fenomeen op het kruispunt van esthetiek, magie en religie en is zowel goddelijk als sterfelijk’, beweerde de Franse filmkenner Edgar Morin. De broertjes Kennedy zagen het minder filosofisch: voor hen was zij de sugar baby!

Bardot

Ongetwijfeld komt op de tweede plaats actrice Brigitte Anne-Marie Bardot (1934). Ze wordt volgend jaar 90 en was het Franse antwoord op MM, die stierf op haar 36ste. Over beiden werden films en documentaires gemaakt. Ze zijn ook allebei verheerlijkt met een beroemde song, Goodbye Norma Jeane van Elton John en Brigitte Bardot door Dario Moreno. Beiden waren wereldberoemde sekssymbolen in de jaren vijftig en zestig, bekend om hun verleidelijke uitstraling en onweerstaanbare charme.

Seksiconen, blondines, verre van dom en ook niet ‘naturel’ blond, met adembenemende rondingen die de schoonheidsnormen herdefinieerden: MM, die als geen ander vulgariteit elegant kon verbeelden en BB, die elegantie vulgair kon uitbeelden. Beiden waren moderne, sensuele en charismatische supersterren met een kwetsbare persoonlijkheid.

Ondeugende stoeipoes

Bardot, een klassiek geschoolde balletdanseres, begon met modellenwerk toen ze 15 jaar oud was. In 1952 trouwde ze als 18-jarige met regisseur Roger Vadim, scheidde vijf jaar later en trouwde daarna met acteur Jacques Charrier, met wie zij een zoontje kreeg in 1960. Eind september dat jaar ondernam ze een mislukte zelfmoordpoging.

Haar internationale doorbraak kwam in 1956 met Vadims Et Dieu… créa la femme, een film die haar tot de meest begeerde vrouw van haar tijd maakte, ook in de Verenigde Staten. Een seksbom met een rist minnaars die alleen overtroffen wordt door de beroemde lijst van Don Juan uit Mozarts Don Giovanni: Ma in Spagna son gia mille e tre.

Geliefden

BB had weliswaar geen relatie met een president en vicepresident zoals MM, maar toch met befaamde acteurs zoals Jean-Louis Trintignant en zangers als Gilbert Bécaud die zijn bijnaam ‘Monsieur 100.000 Volts’ alle eer aandoet. De man die de ‘schat in haar lichaam vond’ toen ze nog minderjarig was, blijft haar steun en toeverlaat in de serie: regisseur Roger Vadim, vertolkt door Victor Belmondo.

Vadim vond na BB nog andere ‘schatten’ bijvoorbeeld bij de 17-jarige Catherine Deneuve en de Amerikaanse Jane Fonda, met wie hij Barbarella (1968) draaide. Bardot heeft in totaal in 48 films gespeeld, zowel lichte komedies als drama’s. Denk maar aan La Vérité (1960) van regisseur Henri-Georges Clouzot, de Franse Hitchcock, een dictatoriale hufter in de serie Bardot.

Opgejaagd wild

In Saint-Tropez aan de Côte d’Azur moest Bardot ondergaan wat prinses Diana later in Londen zou meemaken: ze werd opgejaagd wild, constant achtervolgd door de roddelpers en opdringerige paparazzi. Toch kwam er nog een derde en vierde huwelijk: met de West-Duitse miljonair Gunter Sachs en met de Franse, extreemrechtse politicus Bernard d’Ormale. Dat maakte van BB een controversiële politieke figuur die immigratie en de islam bekritiseerde.

En wat vernemen we over haar relatie met Serge Gainsbourg, met wie ze in 1967 al de eerste versie van Je t’aime… moi non plus opnam? Niets! Dat zal het onderwerp worden voor het volgende Bardot-seizoen, als we tenminste niet genoeg kunnen krijgen van deze mannenverslindster met wereldfaam die ooit haar voorliefde voor een ‘amour fou’ verklaarde: ‘Ik houd van intense, roekeloze affaires. Ze moeten je opbranden. Liefde moet gepassioneerd zijn, ook al is gepassioneerde liefde niet blijvend.’ Wel ‘blijvend’ is haar liefde voor viervoeters. Ze was en is nog altijd een fervent dierenrechtenactiviste.

Of je deze serie nu als ode of afrekening ziet, feit is dat BB, overtuigend vertolkt door debutante Julia Nunez, internationaal furore maakte als seksueel geëmancipeerde, sterke vrouw die haar eigen weg ging en dus net zoals Sinatra kan zingen: ‘I did it my way’.