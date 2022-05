Nieuwe kandidaat voorzitter voormalig CDH: ‘Ik kijk op naar Sammy Mahdi’

Ondanks de grote hernieuwingsoperatie, klinkt de kritiek op het progressieve project van ‘Les Engagés’ (het voormalige CDH) steeds luider. Vooral in eigen partij. Voorzitter Maxime Prévot heeft zelfs een officiële uitdager die terug wil naar de christendemocratie en zweert bij Sammy Mahdi. Vraag het in menige politieke wandelgang aan Franstaligen die niet tot ‘Les Engagés’ horen, en men fronst eens wanneer de nieuwe partijnaam van de voormalige Franstalige christendemocraten valt. En dan waren die christendemocraten al officieel geen christendemocraten meer…

Ondanks de grote hernieuwingsoperatie, klinkt de kritiek op het progressieve project van ‘Les Engagés’ (het voormalige CDH) steeds luider. Vooral in eigen partij. Voorzitter Maxime Prévot heeft zelfs een officiële uitdager die terug wil naar de christendemocratie en zweert bij Sammy Mahdi.

Vraag het in menige politieke wandelgang aan Franstaligen die niet tot ‘Les Engagés’ horen, en men fronst eens wanneer de nieuwe partijnaam van de voormalige Franstalige christendemocraten valt. En dan waren die christendemocraten al officieel geen christendemocraten meer voor de naamsverandering; De ‘C’ in ‘CDH’ stond immers voor ‘centristisch’.

Fronsen, dus. Niemand in de Franstalige politiek lijkt goed te weten waarheen ze willen, de geëngageerden. Zeker, officieel heet het dat ze een partij van het midden blijven, maar met een voorkeur voor het progressieve, de scheiding van kerk en staat en voor faire belastingen. Daarnaast zit de partij met de grote moeilijkheid dat ze zich de leefwijze van de stad eigen lijkt te maken, terwijl het gros van hun overblijvende kiezers op het Luxemburgs-Belgische of Naamse platteland woont. Maxime Prévot is burgemeester van Namen, maar dan houdt het ook op qua grote steden.

Afwezige grote namen

Afgelopen weekend hield Les Engagés een politiek congres waar het partijprogramma werd afgetoetst. Dat was de weken voorheen onderhevig aan een intern democratisch proces. Welke voorstellen halen de eindmeet? Een greep: de kerncentrales moeten openblijven op de korte termijn, een hervorming van het belastingstelsel waarbij inkomen op kapitaal op eenzelfde hoogte wordt belast als inkomen door werk, en een basisinkomen van 600 euro voor 18-plussers. Evenwel gekoppeld aan vrijwilligerswerk voor de samenleving, of het volgen van een bepaalde opleiding, dat gegarandeerde inkomen.

Maar het waren niet zozeer de standpunten die afgelopen weekend de pers haalden, maar de afwezigheid van enkele groten binnen de partij, zoals voormalig minister van binnenlandse zaken Joëlle Milquet, federaal fractieleider Cathérine Fonck en ex-voorzitter Benoît Lutgen. Op de koop toe daagde op maandag dan nog een uitdager op voor huidig partijvoorzitter Prévot. De onbekende Marc-Antoine Mathijsen kondigde met veel aplomb aan dat hij kandidaat-voorzitter is voor de voorzittersverkiezingen van 22 juni. Mathijsen suggereerde vooraf dat Fonck, Milquet en Lutgen zijn kandidatuur steunden. Wat niet waar bleek te zijn, maar wel zorgde voor veel pers in de zaal.

Volatiel

Wie is Mathijsen? In 2002 verliet hij de toenmalige PSC, de voorganger van het CDH, om het CDF te stichten – de Catholiques Démocrates Francophones. Die partij was geen succes, waardoor Mathijsen twee jaar later terugkeerde naar het CDH. Om in 2009 de partij wederom vaarwel te zeggen. In 2018 nog stond Mathijsen op plaats 34 van de lokale MR-lijst in Sint-Pieters-Woluwe, net boven de lijstduwer. Nadien keerde hij nogmaals terug naar CDH. Om er nu dus het voorzitterschap van te claimen.

‘Ik ben volatiel, net als de kiezer,’ zo verdedigt Mathijsen zich in La Libre Belgique. De Franstalige krant gelooft niet echt in de kandidatuur van de man. Maar laat hem toch nog iets opmerkelijks zeggen: ‘Ik ga akkoord met 90% van de nieuwe voorstellen. Maar wat ontbreekt, zijn onze christelijke wortels.’

François-Xavier Blanpain

Mathijsen is nog een van de weinigen die voor de personalistische filosofie pleit, zo blijkt. Ook het terugdringen van het christelijke naar de strikte privésfeer en de teloorgang van het godsdienstonderwijs zijn voor Mathijsen werkpunten. Voor de gesjeesde politicus is het net een terugkeer naar de christendemocratie die Les Engagés nodig heeft. En dan: Mathijsen blijkt een fan te zijn van CD&V-kandidaat-voorzitter Sammy Mahdi. ‘Les Engagés moet zijn lot opnieuw met de CD&V verbinden op het federale niveau,’ aldus Mathijsen.

Een andere uitdager van Prévot, volgens La Libre Belgique geloofwaardiger, is François-Xavier Blanpain, die het in 2019 al eens opnam tegen de huidige voorzitter. Blanpain zelf wil echter niets bevestigen.‘Maxime Prévot alludeerde tijdens het congres al op alle geuite kritiek. We wachten nu af ​​hoe hij dit zal vertalen naar de realiteit. Tot die tijd is er overleg,’ zegt Blanpain. Die politiek opgegroeid is in de schaduw van Milquet en Lutgen.