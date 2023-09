Nieuwe Nederlandse peilingen: wordt het een rechtse coalitie?

De Nederlandse kiesstrijd en de opeenvolgende peilingen blijken de Vlamingen bezig te houden. Na die van Maurice De Hond in het weekend, kwam gisteren de peiling van NPO’s Eén Vandaag. (We beperken ons tot de grotere partijen).

Wat zeggen deze peilingen ?

Omtzigt blijft met zijn Nieuw Sociaal Contract (NSC) op kop. Maar hij haalt niet meer de 30 of zelfs 40 zetels die nog niet zo lang geleden werden voorspeld. Bovendien kan hij niet echt het verschil maken met de nummer twee: de VVD. De partij van Omtzigt is nog een kandidaat-premier aan het zoeken, maar deze peilingen openen perspectieven voor VVD-lijsttrekster Dilan Yesilgoz, die wel eens op weg zou kunnen zijn naar het Torentje.

Opvallend is ook dat het kartel PvdA-GroenLinks met lijsttrekker Timmermans, de gewezen EU-commissaris, aan het terugvallen is. Zijn droom om, na Wim Kok, nog eens een linkse minister-president te leveren wordt niet bewaarheid. Fundamenteel kan men zich afvragen of dat kartel niet politiek tegennatuurlijk is te noemen. Ook bij dit kartel is het hoogtepunt in de peilingen duidelijk achter de rug.

De BBB staat op vier in de peilingen. Maar ook hier blijkt dat de monsterscore van de afgelopen Eerste Kamerverkiezingen niet meer gehaald wordt. De PVV van Geert Wilders verliest licht, en daarmee wordt de top vijf afgesloten.

Beide peilingen laten een significant verschil zien als het gaat over D66 en het CDA. Weliswaar staan die alle twee op zwaar verlies. Maar het ziet er naar uit dat het linkse kartel van Frans Timmermans moet rekening houden met een mogelijke electorale comeback van D66, met, nota bene, Energie– en Klimaatminister Rob Jetten. En er is nog een andere partij die de groei van het linkse kartel belemmert: de PDD (de Partij van de Dieren).

Conclusie

Op basis van deze cijfers scoren de vijf grootste partijen samen 103 zetels bij Eén Vandaag en 108 zetels op 150 bij Maurice de Hond. Een wijziging van het zeer proportionele Nederlandse kiesstelsel vereist een twee derde meerderheid van 100 zetels in de Tweede Kamer. De vele kleine partijen hebben dus goede redenen om zenuwachtig te worden.

En allicht nog veel belangrijker: ten aanzien van de vorige uitslag voor de Tweede Kamer blijken er heel veel zetels te zullen verschuiven. De Nederlandse kiezer is blijkbaar zinnens de politieke kaarten serieus te herschikken. Daarom alleen al strekt het de Vlaamse partijen tot aanbeveling deze kiescampagne op de voet te volgen.