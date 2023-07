Nieuwe opdoffer voor Les Engagés: federaal fractieleider Catherine Fonck verlaat politiek

Les engagés-fractieleider Catherine Fonck neemt na 2024 afscheid van de politiek. De covidperiode heeft haar naar eigen zeggen de ogen geopend: particratie en mediacratie blokkeren het land. ‘Op het einde van de week vraag ik me af of ik nuttig ben geweest. Het antwoord is vaak dat het allemaal efficiënter en beter kon.’ ‘Ik wil vooral consequent zijn en de lijn voor mezelf doortrekken. Niet alleen lessen geven aan anderen. Het is gezond als er voldoende vernieuwing is in de…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Les engagés-fractieleider Catherine Fonck neemt na 2024 afscheid van de politiek. De covidperiode heeft haar naar eigen zeggen de ogen geopend: particratie en mediacratie blokkeren het land. ‘Op het einde van de week vraag ik me af of ik nuttig ben geweest. Het antwoord is vaak dat het allemaal efficiënter en beter kon.’

‘Ik wil vooral consequent zijn en de lijn voor mezelf doortrekken. Niet alleen lessen geven aan anderen. Het is gezond als er voldoende vernieuwing is in de politiek. Er zijn minder mandatarissen nodig. Daarom dat ik na rijp beraad besloten heb om me in 2024 niet meer verkiesbaar te stellen’, zo zegt Catherine Fonck bij de collega’s van LN24. Dit nadat de federale fractieleidster van oppositiepartij Les Engagés afgelopen weekend op haar facebookpagina haar afscheid al had aangekondigd.

‘Ik voel me ontheemd van de huidige politiek’, zo gaat Fonck verder. ‘Daarmee bedoel ik de verlamming en de niet-aflatende conflicten tussen mensen die eigenlijk zouden moeten samenwerken in een regering. Er is een oververtegenwoordiging van de particratie, een gebrek aan efficiëntie en een druk om alles zwart-wit te bekijken. De zingeving is zoek voor mij. Ikzelf geef me 150% als parlementslid. Maar op het einde van de week vraag ik me meer en meer af: was ik nu van nut? Vaak is het antwoord dat het allemaal efficiënter en beter kon.’

Muurvast

Fonck heeft het over het ‘doen alsof’, eerder dan over ‘doen’. ‘Al jaren gaat het zo: er zijn eigenlijk grote overeenkomsten tussen de politieke partijen, maar toch worden er geen beslissingen genomen. Om slechte redenen: omdat men elkaar bijvoorbeeld geen successen gunt. Dat noem ik het grote ‘doen alsof’. Er is enorm veel blootstelling aan de media en een overvloed aan communicatie. Maar de eigenlijke dossiers, die zitten muurvast. De uitdagingen vandaag zijn groot. Kijk maar naar de rellen in Frankrijk, kijk naar onze Belgische sociaaleconomische situatie. Daar zijn complexe en genuanceerde antwoorden op nodig. Maar een slogan van tien seconden in de media zal de zaken zeker niet oplossen.’

De christendemocrate besluit op die manier een politieke carrière die twintig jaar heeft geduurd. Die één ministerschap van de Franse gemeenschap inhield, en één korte passage als staatssecretaris voor mobiliteit in de federale regering in 2014. Toen had Fonck de weinig benijdenswaardige taak om Melchior Wathelet Jr. op te volgen. Wathelet was gecrasht op het uitblijven van een federale vliegwet. De voorloper van Les Engagés, het CDH, verloor toen de verkiezingen omdat Wathelet streefde naar een algemene technische oplossing die een deel van de vliegoverlast verschoof naar Brussel. Dat hadden ze in de hoofdstad niet graag. Fonck kon verder als overgangsminister geen potten breken op dit dossier. Toen kwam de ‘Zweedse’ N-VA/MR-coalitie, die dat overigens evenmin kon.

Toen kwam Corona

Al in 2019 twijfelde Catherine Fonck over haar politieke carrière. Toch besloot de arts met specialisatie in nierproblemen om voort te doen. De covidcrisis gaf haar een kans om te schitteren. Fonck voelde zich zelfs niet te beroerd om in het begin van de crisis als arts te gaan helpen in rusthuizen. Daar merkte zij naar eigen zeggen dat de afstand tussen Wetstraat en realiteit nog groter was dan gedacht.

‘De covidperiode was een revelatie. Elke week beloofden politici dat de samenleving opnieuw kon openen. Terwijl ik met mijn eigen ogen zag dat dat niet kon. Ik onthou van die periode vooral dat ik me toen nuttiger kon maken als arts dan als politica. Dat heeft mee de doorslag gegeven in mijn beslissing, ja.’ Fonck zegt dan ook dat ze na 2024 de draad als arts opnieuw voltijds wil opnemen.

Henegouwen

Maar mogelijk zijn er ook politieke motieven die meespelen in Foncks afscheid. Dat voormalig Waals minister Jean-Luc Crucke van de liberale MR overstapte naar Les Engagés, betekende dat er in de provincie Henegouwen plots twee kopstukken waren. Stemmenkanon Fonck komt immers in dezelfde provincie op. Naar eigen zeggen heeft zij haar beslissing los van die politieke beweegreden genomen. Haar lichaamstaal geeft er alleszins meer blijk van gewoon opgelucht te zijn dat het allemaal voorbij is.

Of Les Engagés in Henegouwen met Crucke sterk zal scoren volgend jaar, is onwaarschijnlijk. Ook elders zijn er geen grote kopstukken meer, op partijvoorzitter Maxime Prévot in Namen na. Toen Prévot in de lente van vorig jaar het nieuwe programma van de opvolger van het christendemocratische CDH bekend maakte aan partijverkozenen, stuurden enkele CDH-oudgedienden hun kat. Onder hen ook Catherine Fonck.