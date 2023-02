Nieuwe politieke peiling toont afwijkende cijfers

De krant La Libre Belgique en de Franstalige openbare omroep RTBF hebben een onverwachte nationale peiling (16 februari ) op de politieke tafel gegooid. Die wijkt af van de driemaandelijkse VTM-RTL peiling in die zin dat Open Vld en Groen hoger scoren in de RTBF cijfers. De communisten zitten een stuk lager. Maar vergeet niet dat de afwijking in deze LLB-RTBF peiling liefst 4,4% bedraagt!

Langs Franstalige zijde valt het op dat de PS met 25,8% van de stemmen relatief status quo blijft in Wallonië. Maar de communistische PTB rukt op naar 20,1%. Het zuiden van dit koninkrijk mag zich voorbereiden op het aantreden van een regering waar Jean-Luc Mélenchon enkel van kan dromen. De MR volgt op 19,7%. De cruciale vraag voor de Vivaldisten is of de PS nog iets gaat durven aanpakken met deze megascore van de communisten? Ook CD&V zal zich mogen bezinnen over zijn lot.

Hierna een berekening van deze peilingsresultaten in zetels voor het Vlaamse en Europese Parlement.

Europees Parlement

De 12 Vlaamse zetels voor het Europees Parlement zouden enkel wijzigen voor de socialisten en de christendemocraten.

Vlaams Belang met 24,8 geeft 3 zetels (status quo) N-VA met 21,5% geeft 3 zetels (status quo) Vooruit met 15,2% geeft 2 zetels (plus 1) Open Vld met 12,1% geeft 2 zetels (status quo) Groen met 10,3% geeft 1 zetel (status quo) CD&V met 9,6% geeft 1 zetel (minus 1) PAB met 5,7% geeft 0 zetels (status quo)



Met nog één zetel is CD&V heel ver verwijderd van haar glorietijden ten aanzien van het aantal zetels in het Europees Parlement.

Vlaams Parlement

Als men de resultaten van deze peiling toepast op de vijf Vlaamse provinciale kiesgebieden dan geeft dit het volgende resultaat. Uiteraard moeten we er op wijzen dat, in werkelijkheid, de partijen in sommige kiesgebieden hoger of lager scoren dan het gemiddelde van een peiling.

Vlaams Belang: 31 zetels N-VA: 28 Vooruit: 18 Open Vld: 14 Groen: 11 CD&V: 10 PVDA: 6



Op een totaal van 118 zetels in het gewest is een meerderheid gelijk aan 60 zetels. Daar geraakt maar één combinatie aan: Bourgondisch (N-VA, liberalen en socialisten) met juist 60 zetels. De rest komt uit op de volgende resultaten: Zweden: nog 53, Vivaldi: 54, links (Vooruit, Groen en PVDA) 35 en Vlaams (N-VA met VB) strandt juist op de helft met 59 zetels .

Deze Franstalige peiling heeft ook de Vlaamse partijen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gepeild. Want vanuit dit gewest sturen de Vlamingen zes verkozenen naar het Vlaams Parlement, die daar enkel mogen meestemmen over de gemeenschapsmateries. Men mag niet vergeten dat een Vlaamse regering een dubbele meerderheid nodig heeft in het Vlaams Parlement: zowel ten aanzien van 118 verkozenen voor het gewest als de 124 voor de Vlaamse Gemeenschap.

Groen: 6,1% of 3 zetels N-VA : 4,5% of 2 zetels VB: 2,6% of 1 zetel Vooruit: 1,6% , PAB met 1,5%, Open Vld met 1,2% en CD&V met 1% kunnen geen van deze zes zetels bemachtigen en dit op basis van deze peiling.



Het volledige Vlaams Parlement met zijn 124 verkozenen zou dan als volgt zijn samengesteld:

Vlaams Belang: 32 zetels (was 23 in 2019 of plus 9) N-VA : 30 zetels (was 35 in 2019 of minus 5) Vooruit : 18 zetels (was 13 in 2019 of plus 5) Open Vld : 14 zetels (was 16 in 2019 of minus 2) Groen : 14 zetels (was 14 in 2019 of status quo ) CD&V : 10 zetels (was 19 in 2019 of minus 9) PVDA : 6 zetels (was 4 in 2019 of plus 2)



In het voltallige Vlaams Parlement zouden de diverse combinaties het volgende aantal zetels behalen:

Vlaams : 62 op 124 Bourgondisch: 62 op 124 N-VA met Vooruit en Groen: 62 op 124 N-VA met Vooruit en CD&V: 58 zetels Vivaldi: 56 zetels Zweeds: 54 zetels Links: 38 zetels



Ten aanzien van de mogelijke Vlaamse combinaties na mei 2024 wijst ook deze peiling op de twee, reeds lang ziende, mogelijkheden: Vlaams of Bourgondisch . Maar beide combinaties zitten ofwel juist onder of juist boven de helft en in deze peiling stranden ze alle twee op de helft met 62 zetels.

Ook opvallend in deze peiling is dat combinatie van N-VA met Vooruit en Groen op 62 zetels uitkomt.

Op naar de peiling van Le Soir-RTL-VTM en Het Laatste Nieuws van maart aanstaande.