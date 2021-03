EU is gul, maar ziekenhuizen moeten bedelen

Een collega bezorgde mij een brief van professor dr. Marc Noppen, Gedelegeerd Bestuurder van het Universitair Ziekenhuis van Brussel. Dr. Noppen is geen onbekende en een eerder kritisch waarnemer van de aanpak van de coronapandemie door de overheid. Noodoproep Zijn schrijven is een noodoproep: hardwerkende collega’s bevinden zich in de gevarenzone en zijn langzamerhand zowel fysiek als mentaal uitgeput. Komt erbij dat de vaccinatiecampagne, ondanks geruststellende verklaringen van politici, niet loopt zoals voorzien: wél vaccins, geen vaccins, te weinig vaccins.…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Een collega bezorgde mij een brief van professor dr. Marc Noppen, Gedelegeerd Bestuurder van het Universitair Ziekenhuis van Brussel. Dr. Noppen is geen onbekende en een eerder kritisch waarnemer van de aanpak van de coronapandemie door de overheid.

Noodoproep

Zijn schrijven is een noodoproep: hardwerkende collega’s bevinden zich in de gevarenzone en zijn langzamerhand zowel fysiek als mentaal uitgeput. Komt erbij dat de vaccinatiecampagne, ondanks geruststellende verklaringen van politici, niet loopt zoals voorzien: wél vaccins, geen vaccins, te weinig vaccins. Artsen, verpleegkundigen, ambulanciers, personeel in ondersteunende administratieve en logistieke diensten geven elke dag het maximum… de veerkracht raakt echter aangetast. De dienst intensieve zorgen ziet nog steeds mensen de strijd verliezen en nieuwe varianten, die jongere slachtoffers eisen, dienen zich aan.

Om deze fysieke en mentale tol draagbaar te houden wil het ziekenhuis nu investeren in o.m. een rustruimte waar het personeel even terecht kan en ook psychologische hulp krijgen kan. Vorig jaar was er al een soortgelijke oproep. Het universitair ziekenhuis kan financiële steun gebruiken om werkingskosten en materiaalkosten te dragen en hengelt naar fondsen bij de burgers!

Transfers

Dat Europa gul is met geld is geweten. De Duitse Rekenkamer maakt, in een op 11 maart verschenen rapport, brandhout van het coronaherstelfonds van 750 miljard euro dat Europa wil uitvouwen.

De voorzitter van de Duitse Rekenkamer is niet mals: dit herstelfonds is een verdoken poging om een Europese belasting in te voeren: ‘Der EU-Wiederaufbaufonds organisiert schuldenfinanzierte Transfers zwischen den Mitgliedstaaten. Er etabliert zudem eine Haftung, bei der die Mitgliedstaaten gegenseitig für Verbindlichkeiten einstehen’. Het gaat om een ‘collectivisatie van schulden en aansprakelijkheid’!

De transfers naar Zuid-Europa en Oost-Europa zijn bepaalde landen reeds langer een doorn in het oog. Het onderonsje tussen de Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel, dat resulteerde in het idee om een noodfonds op te zetten, is een platte poging om bepaalde landen, met hoge schuldgraad en onzekere economische toekomst, in de EU te houden en de financiële markten gerust te stellen.

Niet iedereen moet hengelen naar steun

De euro verwordt tot een munt die gretig omarmd wordt door landen die losjes omgaan met hun financiën: het is een transferproduct. De toekomstige generaties zullen de last moeten dragen: met ingang van 2027 zal men dertig jaar lang afbetalen.

Geweten is dat zeker Italië rekenen kan op een flinke hap uit deze enveloppe. Uit onderzoek blijkt echter dat vele van de zogeheten armere landen niet noodzakelijkerwijze arm zijn. De Duitsers kan je zelfs als armer beschouwen dan de Italianen. De optelsom van de staats- en private schulden zorgt immers voor opmerkelijke resultaten die een heel ander licht werpen op de financiële situatie van bepaalde landen. Het Duitse controleorgaan hekelt de strategie die schulden gemeenschappelijk maakt, maar ook stiekem het idee lanceert dat de EU zelf belastingen moet kunnen heffen.

Trendy argumenten

Het herstelfonds is het paard van Troje dat een Europese fiscale unie moet binnenloodsen. Er kunnen wel genoeg gronden voor een heffing worden gevonden: klimaat en milieu zijn trendy argumenten. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen lijkt zich niet veel aan te trekken van de kritische stemmen in dit dossier.

De naties verliezen meer en hun autonomie en de verkozenen zwijgen. Sommige Europese naties zijn zich bewust van deze verwording en wensen een herstel van hun soevereiniteit en landsgrenzen. De media kijken de andere kant uit: de eurofilie mag niet besmeurd worden.

Bescheidenheid is de Europese elite vreemd

De EU komt niet ongeschonden uit het coronaverhaal. En dit niet alleen omwille van de geldpolitiek. Het opstellen van de contracten met de vaccinproducenten en de bijhorende strategie lijken duidelijk voor verbetering vatbaar te zijn. Zelfs voor Guy Verhofstadt, van wie geweten is dat hij om allerhande redenen een groot voorstander is van de Europese Unie, werd het verloop van het vaccinatiegebeuren te gortig. Onomwonden had hij het in een videoboodschap over een ‘vaccinatiefiasco’.

De oud-premier wijst op een pijnpunt: de productie van het vaccin is een gebeuren waarbij Europa een grote rol speelt. Europa is immers een belangrijk onderzoekscentrum en producent. Geweten is dat de EU de afgelopen maand zeker 34 miljoen vaccins exporteerde. Het tekort aan vaccins in Europa is geen verrassing. Groot-Brittannië doet het merkelijk beter. Voor de tegenstanders van de brexit een harde noot om te kraken.

De blinde wilde weldoeners

Dat het coronavaccin de overheden ertoe aanzette losjes te handelen is geen geheim meer. Veel van de coronasteungelden zijn wellicht onterecht toegekend, aldus de voorzitter van de raad van arbeidsauditeurs. Niet verwonderlijk dat het gerecht in vele arrondissementen onderzoek voert naar fraude en misbruiken. De sinds het begin van de coronacrisis toegekende steun gebeurde zonder een daarmee samengaand systeem van toezicht: de controles gebeurden pas na toekenning.

De misbruiken zijn legio. De auditeur geeft het voorbeeld van een baruitbater die prostituees als werknemers opgaf en hierdoor tijdelijke werkloosheidsuitkeringen binnenrijfde! Tijdelijke werkloosheid, overbruggingsrecht en subsidies werden aldus misbruikt. Dit geld recupereren zal niet evident zijn. Slapende vennootschappen, bedrijven die achter gesloten deur verder werkten, thuiswerkend personeel dat ‘tijdelijk werkloos’ was (zonder dat betrokkenen dat soms wisten) … het kon allemaal.

Het NACE-verhaal

De Tijd en bedrijvendata-expert Graydon becijferden dat tienduizenden bedrijven en eenmanszaken tijdens de crisis een andere bedrijfsactiviteit hebben opgegeven waarmee ze coronapremies konden aanvragen: ‘Het gaat niet noodzakelijk telkens om misbruik, maar ook meer dan 6.300 spookbedrijven deden dat, net als duizenden vennootschappen die al voor de crisis een risico op fraude vertoonden.’

Ondertussen blijkt, in antwoord op een vraag van Kamerlid Reccino Van Lommel (VB), dat in 2020 ruim 44.470 ondernemingen hun NACE-codes (classificatie van economische activiteiten) hebben gewijzigd.

Fraude

De woordvoerder van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V), bevestigde ondertussen de NACE-codefraude: ‘Bijvoorbeeld om als bouwbedrijf ook een NACE-code voor een café te hebben en zo de hinderpremie te ontvangen. Zo hebben we ontdekt dat een bouwbedrijf 23 aanvragen voor de hinderpremie heeft ingediend.’. Dat het NACE-systeem zwak is, is reeds langer geweten.

Ondertussen moet een universitair ziekenhuis, in volle strijd om het coronavirus onder controle te krijgen, om steun bedelen zodat het personeel dat in de vuurlinie staat ondersteuning kan krijgen.

Something seems to be rotten…, maar dat wisten Marcellus en Horatio al.