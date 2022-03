Oekraïens erfgoed in de vuurlinie

Op 27 februari sloot het Nationaal Kunstenmuseum van Catalonië de tentoonstelling Museum in gevaar! Bescherming en zuivering van de Catalaanse kunst tijdens de burgeroorlog. Een tentoonstelling die de beschermingsmaatregelen presenteert die de Generalitat de Catalunya met spoed ondernam in de zomer van 1936. Toen veroorzaakte de fascistische opstand het begin van de burgeroorlog en een explosie van ongekend revolutionair geweld. Die bracht het artistieke erfgoed en de architectuur van het land in gevaar en maakte talrijke dodelijke slachtoffers. Musea

Zonder de activiteit die tijdens de burgeroorlog had plaatsgevonden, kan men de actie van de ‘Monuments Men’ — vereeuwigd in talloze boeken en films — niet begrijpen. Deze bondgenoten vonden een groot deel van het door het nazisme geplunderde, geplunderde en gestolen artistieke erfgoed terug. Bij die taak waren gedurende die hele oorlog ook musea in Oekraïne betrokken.

Het is belangrijk om te onthouden dat landen als Oekraïne, met een bewogen geschiedenis, de neiging hebben om musea te creëren. Vooral dan sinds de tweede helft van de 20ste eeuw. Interessant zijn de verschillende uitvoeringen van de zogenaamde ‘ecomusea’. Dat zijn ruimtes voor wetenschap en techniek — de ramp in Tsjernobyl krijgt daarbij een speciaal gewicht — voor militaire geschiedenis, voor vrede en voor museumhuizen — vooral van nationale literaire genieën. Verdragen en conventies

Uit de Spaanse Burgeroorlog en de Tweede Wereldoorlog kwamen twee oplossingen voort die een invloed hadden op roerende goederen, maar die de vernietiging van onroerend goed, monumenten en andere erfgoedelementen die in de 20ste eeuw in Europa verbrand werden, niet konden voorkomen. Naar aanleiding van deze rampzalige gebeurtenissen is in 1954 onder auspiciën van de VN en UNESCO het Haags Verdrag voor de Bescherming van Cultuurgoederen bij Gewapend Conflict tot stand gekomen — met een protocol erbij. Dat voorzag in de oprichting van het Blue Shield om deze missie uit te voeren.

De Russische aanval op Oekraïne op 24 februari leidde tot een reactie van UNESCO en ICOM (de Internationale Raad van Musea). Zij verwezen rechtstreeks naar het Verdrag van Den Haag en de daaropvolgende protocollen. Aan het einde van de verklaring roepen ze de internationale gemeenschap op om een ​​mogelijke plundering van het Oekraïense erfgoed te voorkomen. Er zit ook een petitie bij die gebaseerd is ‘op de UNESCO-conventie van 1971 over de maatregelen die moeten worden genomen om de invoer, uitvoer en overdracht van illegale eigendom van cultuurgoederen te verbieden en te voorkomen, en de UNIROIT-overeenkomst van 1995 over gestolen of illegaal uitgevoerde culturele eigendommen, zonder daarbij de rest van de internationale culturele conventies voor de bescherming van het werelderfgoed te vergeten’.

Op dezelfde 24ste februari bracht de Internationale Raad voor Monumenten en Historische Plaatsen (ICOMOS) een andere verklaring uit. Hij herinnert daarin ‘de betrokken partijen aan de extreme kwetsbaarheid van cultureel erfgoed tijdens gewapende conflicten — zelfs wanneer het onopzettelijke schade betreft — en aan de verbintenissen die zijn aangegaan in het kader van de culturele conventies van UNESCO.’ Hij voegt eraan toe dat ‘ICOMOS ter beschikking staat van zijn collega’s en de Oekraïense autoriteiten voor alle nodige ondersteuning of advies ter bescherming van cultureel erfgoed of voorbereiding op mogelijke risico’s.’ Verwoesting in Kiev

Enkele risico’s zijn al bewaarheid geworden. Volgens het digitale Artnet ‘heeft ons team zijn inspanningen gericht op het waarborgen van de veiligheid van het personeel en de families van museummedewerkers, het beschermen van onze collectie en ons fonds: van schilderijen, grafische kunst en beeldende kunst.’ Dit zijn de woorden van Olesa Ostrovska-Liuta, directeur van het Nationaal Museum voor Kunst en Cultuur van het Mystetskyi-arsenaal in Kiev.

The New York Times berichtte over enkele uitspraken van Ihor Poshyvailo, directeur van het National Museum of the Heroes of the Sky and the Revolution of Dignity — ook bekend als het Vrijheidsmuseum — in Kiev. Hij wees erop dat ‘we plannen hadden over wat voor de oorlog moest gebeuren, maar nu is dat allemaal heel anders’.

Gedurende het weekend van 26 en 27 februari begon nieuws over de eerste verwoestingen te verschijnen, vooral via sociale netwerken. Een van de eerste geïdentificeerde cultuurgoederen die werden aangevallen, is het Chernihiv-theater (in het noorden van Kiev, vlak bij de grens met Wit-Rusland). In sommige video’s ziet dat er volledig verwoest uit. Op dezelfde dagen werd de strategische en uiterst gevoelige situatie van het Staatsluchtvaartmuseum Oleg Antonov — in het gelijknamige luchthavencomplex en zeer dicht bij de hoofdstad — aangegeven. Op 28 februari hebben volgens een tweet van The Kyiv Independent ’Russische troepen het Museum of History in de stad Ivankiv, provincie Kiev in brand gestoken’. Beelden daarvan zijn vrijgegeven op Twitter.

De hele dag van dinsdag 1 maart vielen Russische troepen een communicatietoren aan van de hoofdstad, een infrastructuurwerk dat heel dicht bij het Holocaust Memorial staat.

In een gesprek met verschillende internationale instanties zei de minister van Cultuur van Oekraïne, Oleksandr Tkachenko, dat ‘ze van plan zijn de hele geschiedenis van Oekraïne te vernietigen in een poging zich die toe te eigenen’. Een situatie die het geheel van kathedralen en kloosters, monumenten, gedenktekens, erfgoedruimten en musea in de stad ernstig in gevaar brengt. Militaire overwinning

Maar niet alleen in de hoofdstad zijn musea en het personeel ervan voorbereid of zich aan het voorbereiden op de ergste mogelijkheid. Verschillende nationale en internationale media hadden het over vrijwarings- en beschermingsmaatregelen in musea in Feodosia, Lviv — waar de National Art Gallery nu gebruikt wordt om hulp naar andere delen van het land te coördineren en verzenden — Odessa, Olesko, Kolomyia, Pyróhiv, Opixnia, Poltava, Ternopil… en andere grote en kleine steden in het land.

Het gebrek aan informatie — een beschermingsmaatregel voor het veiligstellen en voortbestaan ​​van het fonds en de collectie — is ook een wapen voor het personeel van de musea. Veel websites, socialenetwerkprofielen en communicatiekanalen van de grote of middelgrote musea in het land zijn gedeactiveerd of stopgezet om het beschermingswerk te garanderen en inspanningen te focussen.