Oekraïne: de gespannen verhouding tussen media en realiteit

Kranten, tijdschriften en tv hebben nog altijd een betere reputatie dan de elektronische media. Toch brengen die eersten de lezer/kijker vaak een vertekende werkelijkheid, zeker als het over de oorlog gaat. Onze berichtgeving is de consensus-berichtgeving van de NAVO. En die is onderdeel van de psychologische oorlogsvoering. Die kent eenvoudige principes: de vijand is een barbaar, de leiders zijn psychopaten en massamoordenaars met ernstige gezondheidsproblemen. Als de vijand wint, is er geen nieuws of focussen we op iets anders. Als…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Kranten, tijdschriften en tv hebben nog altijd een betere reputatie dan de elektronische media. Toch brengen die eersten de lezer/kijker vaak een vertekende werkelijkheid, zeker als het over de oorlog gaat. Onze berichtgeving is de consensus-berichtgeving van de NAVO. En die is onderdeel van de psychologische oorlogsvoering.

Die kent eenvoudige principes: de vijand is een barbaar, de leiders zijn psychopaten en massamoordenaars met ernstige gezondheidsproblemen. Als de vijand wint, is er geen nieuws of focussen we op iets anders. Als onze medestander wint is dat voorpaginanieuws.

Onze medestander begaat ook nooit wandaden tegen de menselijkheid. Zijn leger heeft top-materieel, en de manschappen zijn gemotiveerd en gedisciplineerd. Alle berichten in de media van de vijand zijn fake, de onze zijn juist.

In Vilnius bereikte de NAVO een overeenkomst om Kiev de kans te geven door te gaan tot de finish. Onderhandelen is geen optie. Dus zegt een Amerikaanse topgeneraal dat de strijd nog lang en bloedig zal zijn. En de veiligheidsadviseur van president Biden geeft toe dat de Oekraiënse verliezen gigantisch zijn, maar toch hoopt hij op een doorbraak.

Dit wordt een all-in oorlog

En nu de werkelijkheid. Er wordt zwaar gevochten, met aan beide kanten grote verliezen aan materieel en manschappen. The New York Times licht een deeltje van de sluier. ‘In de eerste twee aanvalsweken van het ‘lente-offensief’ werd 20% van het (Oekraënse, dus door het Westen) geleverde materieel opgeblazen’. Een paar weken later is dat volgens dezelfde bron al 30%. Moskou meldt in die eerste weken 26.000 Oekraïense doden en zwaargewonden, en 3.000 opgeblazen voertuigen. Op 22 juli meldt men zelfs een dagrecord: 15 Leopard-tanks en meer dan 20 Bradleys zijn vernietigd.

De werkelijkheid? Een gruwelijk bloedbad à la WOI, aan beide zijden.

Buiten de frontlijn komen nu ook Sebastopol en de Krimbrug onder vuur. Het signaal is duidelijk: we breiden het gevecht uit naar de Zwarte Zee. Drie Oekraïense zeehavens zijn al out of order en de graandeal is opgebroken.

Het is nog te vroeg om te voorspellen hoe de strijd om de Zwarte Zee gaat aflopen. Maar één ding staat wél vast: Turkije heeft die graandeal nodig (net zoals de Chinezen). En China en Turkije willen ook handel kunnen drijven – via de Zwarte Zee bijvoorbeeld. En NAVO-lid Turkije heeft het sterkste leger van Europa, controleert bovendien de toegang tot de Zwarte Zee. We gaan dat merken…

En natuurlijk zijn redelijk wat ontwikkelingslanden ook slachtoffer van hoge graanprijzen. Dat betekent honger voor een deel van de wereld, en dus migratie. Ook naar Europa. We gaan dat merken.

Maar of we dat ook gaan lezen/horen is lang niet zeker.