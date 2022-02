Oekraïne, Valentijn en de (lange) tafeldiplomatie

Net nu er een serie nieuwe foto’s van de planeet Venus is gemaakt, en vandaag Valentijn wordt gevierd, houdt de wereld de adem in rond iets wat de kiem lijkt te dragen van een nieuw conflict op Europese bodem. Een Russische inval in Oekraïne op 14 februari? Het zou een grap zijn die deze van de wel zeer elliptische tafel, uitgekozen voor het Macron-Poetin onderonsje, nog overtreft. Uiteraard heeft de geschiedenis haar rechten. De Oekraïnecrisis is niet te begrijpen zonder…

Uiteraard heeft de geschiedenis haar rechten. De Oekraïnecrisis is niet te begrijpen zonder de vrome eed van het Westen, na de val van de Muur en de Duitse eenmaking, om ‘not one inch eastward’ op te schuiven. Wat de NAVO uiteraard wél deed, waardoor het maar 150 km rijden is van de Estse grens tot aan Sint-Petersburg, nota bene Poetins geboortestad. De hysterische performance van Guy Verhofstadt op het Maidanplein in 2014 versterkte nog het vermoeden in het Kremlin: ‘de westerlingen zijn ons aan het naaien’.

Reptielenbrein

Wiki

Psychologie is evenzeer een relevante wetenschapstak in de huidige crisis. Naast de historische aanloop valt de Oekraïne-escalatie niet te vatten, laat staan af te bouwen, zonder in het reptielenbrein te kijken van Vladimir Poetin, oud KGB-er en populistische tiran die er niet voor terugdeinst om dissidenten te laten vergiftigen of in Siberië te laten creperen. Zijn trouwste vrienden zijn de nog luguberdere Wit-Russische potentaat Aleksandr Loekasjenko en de Syrische tiran Bashar Hafiz al-Assad.

Ook die sociopathie heeft een voorgeschiedenis. Wie de schaarse kinderfoto’s van de huidige Russische president bekijkt, ziet een teruggetrokken, norse eenzaat, opgegroeid in een goor communistisch appartementsblok. Een foto van de 18-jarige Vladimir op de dansvloer (de kleine foto ingezet in foto bovenaan) is zo mogelijk nog onthullender: een absolute stoethaspel, waarbij vergeleken onze eigen Filip een balletdanser is. Onzekerheid en een laag zelfbeeld spreken uit deze foto’s, een introverte treurnis die zich zal omzetten in de sluwe rekenkunde van de machtspoliticus met een zwarte gordel judo en een macho uitstraling.

Onderhandelen met zo iemand is de ultieme diplomatieke uitdaging. Het vereist psychologisch inzicht, historische kennis én gevoel voor het moment. Je moet troeven hebben, die op het juiste ogenblik uitspelen, en zoals gezegd: in het hoofd van de tegenpartij kunnen kijken. Zwakte tonen is fataal, maar de borstklopperij van de seniele Joe Biden is even lachwekkend. En vooral: Oekraïne is niet alleen betwist gebied tussen twee invloedssferen, het is ook de naam van het oude Russische moederland.

‘Het gevaar uit het Oosten’

Wat ons naadloos naar de familiale microgeschiedenis van ondergetekende brengt. Net 80 jaar geleden vocht ene Roger Sanctorum rondom de Oekraïnse stad Charkov met de Duitsers een slag uit, in een operatie die achteraf bekeken Hitlers grootste blunder zou worden. Eigenlijk een mirakel dat u dit leest, want weinigen van die Oostfronters zijn levend teruggekeerd om een paar jaar in de bak door te brengen.

Wat hadden ze daar, in dat verre Rusland verloren? Ook na vele gesprekken met mijn ondertussen overleden vader weet ik het nog altijd niet. Hang naar avontuur, verveling in een West-Vlaams polderdorp, grootse verhalen over de vrijwaring van Europa tegen de bolsjevieken, en natuurlijk het flamingante ressentiment omwille van de repressie na 1918, het zal wel een cocktail geweest zijn waardoor dit kanonnenvlees zich aan de Duitsers zomaar aanbood.

Dat het gevaar uit het Oosten komt, is een oude Europese fixatie die er al in zat ten tijde van de Mongoolse razzia’s tijdens de middeleeuwen. Voor Napoleon en Hitler gold dezelfde dwanggedachte, met het gekende resultaat. De ironie is echter dat Rusland zelf doorheen de geschiedenis zijn handen vol had met Dzjengis Khan en aanverwanten. En dat de Russen, ook Vladimir Poetin, een tamelijk Europese stamboom hebben. Vergeet de Aziatische steppe, Moskou en Sint-Petersburg zijn metropolen die altijd hebben uitgekeken op het Westen. Achter de Oeral gaapt de woestenij.

Land van Roes

Oekraïne is voor Rusland geen perifere grensregio maar een cultureel-historisch stamland, met name de restant van het Kievse rijk, rond de 10de eeuw ontstaan door de kolonisatie vanwege de uit Skandinavië gemigreerde Varjagen. Dit Baltische ‘land van Roes’ werd vervolgens een eeuwenlang twistgebied tussen Litouwen (nu een staatje van niks, maar in de 13de eeuw een regionale grootmacht), Polen, de Ottomanen, wat kozakkenbendes, tot het in de 17de eeuw bij het tsaristische Rusland werd ingelijfd.

Ik hou het nu simpel, wie de details wil weten, gelieve de literatuur te raadplegen. Punt is, dat een soeverein Oekraïne de logica zelve is, maar dat tegelijk de Russische aanspraken redelijk zijn. En dat Vladimir Poetin houdt van krachtmetingen. Hoe hieruit geraken? Door Poetin een reden te geven om zonder gezichtsverlies de aftocht te blazen.

Vermoedelijk is de oplossing die Emmanuel Macron voorstelt de meest redelijke: een neutraal statuut voor Oekraïne. Demilitarisering en gewaarborgde soevereiniteit, iets wat met een lelijk woord ‘Finlandizering’ wordt genoemd, terwijl Oekraïne evengoed het Zwitserland van Oost-Europa zou kunnen worden waar veel zwart geld op discrete bankrekeningen een onderkomen vindt, waar de treinen stipt op tijd rijden, het luxetoerisme floreert en de bevolking om de haverklap referendums mag organiseren.

Ik heb het erg voor neutrale staten. Het is een optie die ook na de koude oorlog veel te weinig aan bod is gekomen. Tussen de machtsblokken moeten gaten zitten die, veel meer dan bufferstaten, zich ontplooien tot ongebonden landen met een sterk onafhankelijkheidsinstinct. Vlaanderen zou, als het ooit onafhankelijk wordt, van mij ook zo’n statuut van Zwitserland aan de Noordzee mogen aannemen. De NAVO-doctrine van het solidaire bondgenootschap is sowieso altijd een middel geweest van de Verenigde Staten om Europa militair in het gareel te houden.

Goed maar niet gek

Een neutrale staat is niet hetzelfde als een weerloze staat. Een goed bewapend en getraind beroepsleger, naast een systeem van dienstplicht en reservisten, moet buitenlandse agressors duidelijk maken dat elke aantasting van de soevereiniteit een prijs heeft. Ook hier bieden Europese niet-NAVO landen als Finland, Zweden, Oostenrijk en Zwitserland een interessant model.

De neutraliteit van Oekraïne moet het ultieme vredesaanbod zijn dat Poetin niet kan weigeren. Als dat niet helpt: het dreigement van de gaskraan dicht te draaien en op een strikt dieet van niet-Russische kaviaar te gaan. En dat zo nodig ook hard te maken. De totale economische boycot waardoor de rekken in Moskou en ver daarbuiten leeg geraken. Ook in de liefde moet men niet onnozel zijn, en vrede is iets anders dan, zoals Lord Chamberlain in 1938, met een papiertje zwaaien waarop Hitler een krabbel had gezet. Empathie en ratio dus, goed maar niet gek.

In het Hermitagemuseum van Sint-Petersburg, de geboortestad van Vladimir Poetin, bevindt zich het 18de eeuwse beeld Amor en Psyche van Antonio Canova. Er bestaan twee versies van, de andere bevindt zich in het Louvre te Parijs. Kan het symbolischer?