Oleksiy Honcharenko vanuit Kiev: ‘Maandag breekt er een economisch armageddon uit in Rusland’

Oleksiy Honcharenko, pro-Europees onafhankelijk parlementslid uit Odessa in Oekraïne, verblijft momenteel in de hoofdstad Kiev waar hij de oorlog op de voet volgt. Net voor de Russische inval sprak Doorbraak nog met hem. Als lid van het parlement van de raad van Europa staat Honcharenko in direct contact met zijn collega’s. Hij vertelt ons hoe de situatie in Kiev momenteel evolueert. Van een Russische walk over lijkt geen sprake te zijn. In zijn stem klinkt hoop door, samen met verontwaardiging over wat er gaande is. Een weergave van ons gesprek. Uiteraard is dit het persoonlijke relaas van iemand die midden in het strijdperk zit en kan niemand bevestigen of ontkennen of de cijfers die hij noemt realistisch zijn.

Goede middag, mr. Honcharenko, hoe gaat het met u? We krijgen hier veel – soms tegenstrijdige – informatie. Kan u schetsen hoe u de situatie momenteel ervaart?

‘Rekening houdend met de omstandigheden gaat het goed. Ik ben momenteel in Kiev. Hier wordt hard gevochten in de buitenwijken, maar de Russen hebben tot nu toe geen toegang tot de stad. Zij gaan die ook niet krijgen. Poetin is hier op het terrein aan het verliezen. Ik denk dat het een kwestie van dagen is voor dit voor iedereen duidelijk gaat worden. In Charkov, de tweede grootste stad, gelegen in het noord-oosten van Oekraïne, zien we een gelijkaardige evolutie. Deze ochtend (zondagochtend, red.) trachtten de Russische militairen de stad te veroveren en drongen ze door tot het centrum, maar daar hebben we hun troepen totaal vernietigd. De stad is terug in Oekraïense handen, er is geen Rus meer te bekennen.’

We horen dat de burgerbevolking zich bijzonder patriottisch opstelt en actief deelneemt aan de gevechten, een situatie die hier voor velen bevreemdend overkomt. Wat is daar van aan en hoe gaat dit in z’n werk en neemt u zelf ook actief deel?

‘Veel burgers die lid zijn van territoriale verdedigingseenheden zijn actief betrokken bij het vechten tegen de agressie. Maar ook gewone burgers zonder specifieke training, zoals plaatselijke jagers, staan paraat en zetten zich in. Ieder doet wat ie kan: Molotovcocktails maken om tanks te bestoken kan iedereen. Het gaat op bepaalde momenten om echte guerrilla, maar die strategie is heel effectief en blijkt goed te werken. Ikzelf neem momenteel niet actief deel aan de gevechten. Ik ben wel gewapend, maar ik ben geen soldaat (Honcharenko is arts van opleiding, red.). Wanneer de Russen het centrum van Kiev betreden, zal dat veranderen, maar ik ben er van overtuigd dat dit niet gaat gebeuren. Vrijdag dacht ik dat het zover was, maar vandaag (zondag, red.) zie ik het niet meer gebeuren.’

Wat denkt u over de Russische verliezen? Hebt u überhaupt een idee over hoeveel mensen het gaat?

‘We hebben een organisatie opgericht die Russische burgers helpt hun vaders, zonen en echtgenoten op te sporen aan het front. Poetin en zijn bende minimaliseren hun verliezen en hebben tot nu toe één dode erkend, maar het gaat over duizenden. Ik denk dat het cijfer van 4000 in de buurt van de realiteit komt, maar niemand kan dit exact inschatten.’

Heeft de Raad van Europa ondertussen al iets ondernomen?

‘Zeker. Het Russische lidmaatschap is nu opgeschort. Dat betekent dat Rusland niet meer welkom is tenzij er een nieuwe beslissing wordt genomen die hen terug tot de vergaderingen toelaat. Ik heb deelgenomen aan het proces om dit te bekomen. Onze vraag is hiermee gehonoreerd. Dat is een sterk signaal.’

Het Europese luchtruim sluit voor Russische vliegtuigen. Kan dat enig effect hebben?

‘Op zich is dat een goed signaal, maar het is op zich weinig betekenisvol. Het grootste deel van de Russische bevolking verlaat het moederland nooit. Zij hebben daar simpeleg de middelen niet voor. Die boycot heeft op hen geen effect. Enkel de rijkeren gaan dit voelen.’

Ondertussen werden ook bepaalde Russische banken uit het internationale banksysteem SWIFT gebannen. Heeft dit volgens u meer effect om deze oorlog een halt toe te roepen?

‘Absoluut. Dat is meer dan een krachtig signaal. Dit kan de financiering van de Russische operaties enorm hypothekeren. Morgenochtend (vandaag, red) begint in Rusland een economisch armageddon. Op dit moment heeft de bevolking in Rusland al geen toegang meer tot het eigen geld via bankautomaten. Ik weet niet hoe ze dit gaan aanpakken, maar ik voorspel een ramp voor de Russische bevolking.’

‘De totale instorting van de Russische economie wordt hiermee realiteit. Op die manier worden ook de oligarchen uit de entourage van Poetin rechtstreeks getroffen. De eersten beginnen zich al te roeren: Oleg Deripaska en Mikhail Fridman hebben zich al tegen de oorlog uitgesproken en pleiten nu voor vrede.’

‘Dat mag niet verbazen. Gisteren (zaterdag, red) verloor de Russische Federatie een biljoen Dollar: 1000 miljard. Laat dat even doordringen. 640 miljard aan tegoeden van de centrale bank werden bevroren. Daar komen nog de verliezen door de gedeeltelijke blokkering via SWIFT bij, evenals de sancties tegen bepaalde personen en bedrijven. Alles samen is dat goed voor een biljoen Dollar op één dag. Op die manier worden belangrijke leden uit het entourage van Poetin direct in het hart geraakt. Dit is een economisch armageddon.’

Heeft u dan geen begrip en medelijden met de Russische bevolking die hieronder lijdt? Niet iedereen staat achter deze oorlog…

‘Ik heb enkel medeleven met dat deel van de bevolking dat op dit moment tegen het regime van Poetin reageert. Ik heb geen compassie voor zij die blijven zwijgen. Zij hebben, door te zwijgen, dit mee mogelijk gemaakt.’

Vandaag (zondag, red) liep het bericht binnen dat Rusland vraagt om onderhandelingen en dat uw president Zelensky hierop ingaat. Verwacht u hier iets van?

‘Ik weet het niet. Die gesprekken zijn gestart, maar de Russische vertegenwoordiging begon gelijk te speechen over de denazificatie en demilitarisering van Oekraïne. Die retoriek belooft niet veel goeds. Wij zouden de Nazi’s zijn, wij die vechten om onze natie te verdedigen en niemand aanvallen, niet zij die onze ziekenhuizen en kinderdagverblijven bombarderen. De onderhandelingen zien er op die manier niet veelbelovend uit.’

‘Sta me toe om de Belgische bevolking en regering te bedanken voor alle steun. Het Oekraïense volk is dankbaar voor alle hulp die het mag ontvangen. Ik hoorde dat België nu ook wapens gaat sturen zodat wij onze verdediging kunnen voortzetten. Ik ken zelf niet veel van wapentuig, maar ik ben er van overtuigd dat we alles wat we krijgen gaan kunnen gebruiken. De Oekraïeners gebruiken nu zelfs jachtgeweren om zich te verdedigen.’

‘Wij zijn jullie zeer dankbaar. Het is hartverwarmend om te merken dat jullie aan ons denken. Thank you so much. Merci beaucoup!