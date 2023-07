Omgevingsvergunning Ineos in Antwerpse haven vernietigd door slordigheid

De beslissing van een administratief rechtscollege om de omgevingsvergunning van INEOS te vernietigen is politiek dynamiet. Op sociale media schiet N-VA op de collega’s van CD&V die het stikstofdecreet tegenhouden. Wie het arrest leest moet vaststellen dat onzorgvuldig beoordelen door de Vlaamse regering én oude EU-regelgeving de echte problemen zijn. De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigde donderdag de omgevingsvergunning voor een nieuwe ethaankraker (die fossiele brandstoffen omzet in grondstoffen voor kunststof) van Ineos in de haven van Antwerpen. Door de vernietiging…

De beslissing van een administratief rechtscollege om de omgevingsvergunning van INEOS te vernietigen is politiek dynamiet. Op sociale media schiet N-VA op de collega’s van CD&V die het stikstofdecreet tegenhouden. Wie het arrest leest moet vaststellen dat onzorgvuldig beoordelen door de Vlaamse regering én oude EU-regelgeving de echte problemen zijn.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigde donderdag de omgevingsvergunning voor een nieuwe ethaankraker (die fossiele brandstoffen omzet in grondstoffen voor kunststof) van Ineos in de haven van Antwerpen. Door de vernietiging beschikt Ineos Olefins Belgium niet langer over de toelating om verdere werken voor de ethaankraker uit te voeren. De Vlaamse Regering krijgt zes maanden de tijd om opnieuw over de vergunningsaanvraag te beslissen. Herexamen dus.

Felle reacties

De beslissing zorgde meteen voor felle reacties op Twitter van zowel de bevoegde minister voor Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) als van de Antwerpse havenschepen Annick De Ridder (N-VA). ‘Dit is ronduit dramatisch nieuws, de Ineos kraker zou de eerste op Europese vasteland zijn sinds 25 jaar, een state of the art fabriek, die voldoet aan de strengste voorwaarden en zijn gelijke qua duurzaamheid niet kent!’ De Ridder voorspelde dat een streep kan getrokken door ‘onze’ Europese industrie. Antwerps burgemeester en voorzitter van N-VA Bart De Wever tweette: ‘Vlaanderen dreigt de investering van de eeuw mis te lopen, onze economie wordt in het hart getroffen.’

Demir gaf een andere verklaring: ‘De rechter zegt dat de overheid niet kan “vooruitlopen op het toekomstig regelgevend kader van een definitieve programmatische aanpak stikstof en het daarin verankerde maatregelenpakket”’. Daarmee gaf ze impliciet aan dat de rechter zou uitgaan van het ‘voorzorgsprincipe’. Maar meteen spint ze een discours dat alles draait rond het Vlaams stikstofdossier. Demir richtte haar pijlen op coalitiegenoot CD&V. ‘Het ontwerp stikstofdecreet moet zo snel mogelijk goedgekeurd worden als we onze jobs en welvaart willen veiligstellen’ zegt Demir.

Natuurgebied

Dat gespin van Demir bleek naast de kwestie. In het begeleidende persbericht zegt de RvVB letterlijk dat de Vlaamse Regering niet zorgvuldig genoeg heeft beslist waarom de bijkomende stikstofdepositie niet schadelijk is voor de natuur in Nederland. ‘De verantwoording om de bijkomende depositie toe te staan luidt dat de depositie lager is dan 1% van de kritische depositiewaarden in het gebied. Die redenering houdt volgens de Raad niet genoeg rekening met de instandhoudingsdoelstellingen van het natuurgebied.’

Nergens spreekt de RvVB over het stikstofdecreet of het uitblijven ervan. Nergens is sprake van toekomstige wetgeving of normen. In de uitspraak zegt de RvVB ‘dat de passende beoordeling in het aanvraagdossier niet toereikend is’. De studie die Ineos indiende sluit elke betekenisvolle aantasting uit omdat de totale depositie steeds lager is dan 0,3 kg stikstof per hectare per jaar. De studie besluit daarom dat de effecten niet meetbaar of waarneembaar zullen zijn. De RvVB oordeelt dat die beoordeling niet tegemoetkomt aan de vereisten die het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) stelt. Daarmee verwijst de RvVB naar de habitatrichtlijn van de EU en niet naar Vlaamse wetgeving. Het HvJ-EU beoordeelt het naleven van Europees recht.

Noord-Brabant

De RvVB stelt dat de beoordeling van de Vlaamse Regering moet aantonen dat ‘de berekende depositietoenames de natuurlijke kenmerken van dit gebied niet aantasten’. Dat inzicht biedt de Vlaamse regering in haar omgevingsvergunning met een ‘passende beoordeling’ niet volgens de RvVB. De Provincie Noord-Brabant haalt de studies van Ineos dus niet onderuit met tegenstudies, maar de vergunning van de Vlaamse Regering getuigt volgens de RvVB niet ‘van een concrete en ecologische benadering door louter en alleen af te toetsen aan een algemene drempelwaarde van niet meetbaarheid’. Vrij vertaald: zeggen dat iets te klein is om te meten is niet hetzelfde als zeggen dat er geen natuurschade is. Een betwistbare redenering, maar juridisch wel correct.

Professor milieurecht Kurt Deketelaere waarschuwde al maanden voor de beslissing over Ineos. ‘Zoals ik al talloze malen zei en vandaag ook weer bevestigd zie: een onderscheid tussen soorten inrichtingen en tussen soorten stikstof is compleet irrelevant, net zoals het gebruik van verschillende drempels. Het belangrijkste is een gedetailleerde passende beoordeling.’ Ongeacht of het over varkensboeren gaat of een chemische fabriek zijn de criteria dezelfde volgens de professor. De Vlaamse Regering vergiste zich door aan te nemen dat voor Ineos andere normen zouden gelden dan voor de boeren.

Een dienst van Demir

Eigenlijk is de beslissing van de RvVB keiharde kritiek op de diensten van Demir en de aanvraag van Ineos. De RvVB zette onder het persbericht ook de arresten over de andere beroepen in het dossier. Dat van de Provincie Zeeland werd verworpen. Dat van veertien groepen natuuractivisten waaronder Greenpeace Belgium Vzw, Bos+ Vlaanderen Vzw, Climaxi Vzw, Grootouders Voor Het Klimaat Vzw, World Wide Fund For Nature – Belgium Vzw, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen Vzw en zelfs Plastic Soup Foundation is ook verworpen.

In de beslissing verwijst de RvVB expliciet naar een dienst van Demir, namelijk Natuur en Bosonderzoek (INBO). In het advies zegt INBO ‘dat de relaties tussen de omvang van de stikstofdepositie en de soortenrijkdom en samenstelling van de habitatwaardige vegetatie, niet toelaten (sic!) om een ondergrens aan te duiden van bijkomende stikstofdepositie die zich gedurende vele jaren zal voordoen, waaronder ecologische effecten uitgesloten kunnen worden’.

Omdat er met de beslissing over de ‘passende beoordeling’ voldoende grond was tot vernietiging onderzocht de RvVB zelfs geen andere argumenten die ‘tot een ruimere vernietiging kunnen leiden’.

Stikstof zonder grenzen

De vernietiging kwam in de uitspraak over de zaak van de provincie Noord-Brabant. De provincie argumenteerde voornamelijk dat het project een bijkomende stikstofdepositie veroorzaakt op het natuurgebied ‘Brabantse Wal’ op 4,1 km van de fabriek. Het gaat om een Natura 2000-gebied.

De Brabantse Wal is dus een beschermd natuurgebied. Het behoud en de verbetering van de natuur daar wordt geregeld door de Europese Habitatrichtlijn. Die richtlijn is ook in Vlaanderen vertaald naar regelgeving. Wat betekent dat de Vlaamse Regering alleen geldig een vergunning kan afleveren wanneer ze zeker is dat het project de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet zal aantasten.

De facto vergunningenstop

‘Het internationale investeringsklimaat in Vlaanderen krijgt vandaag een uppercut van jewelste. Welk bedrijf zal nog het risico willen lopen om te investeren in onze economie? De Vlaamse Regering draagt een grote verantwoordelijkheid voor dit falen. Het ontbreken van een definitief stikstofkader maakt elke vergunning onzeker’ zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

‘Het stikstofarrest is er, de vergunningenstop is er, ik roep iedereen op om zo snel mogelijk verantwoordelijkheid te tonen in het belang van onze welvaart’ zegt De Ridder.

De bewering over een vergunningenstop mag dan de facto kloppen, maar de uitleg van de politici klopt niet. Alles draait rond de Habitatrichtlijn van de Europese Commissie. De aanwezigheid van Natura-2000-natuurgebieden zijn het struikelblok. Niet het al of niet bestaan van een stikstofdecreet. Zolang de Habitatrichtlijn in huidige vorm voortleeft zal elke omgevingsvergunning van de Vlaamse Regering sneuvelen.