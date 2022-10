Ondanks Catalaanse regeringscrisis blijft de onafhankelijkheidsbeweging groot

De Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging neemt niet af. De Catalaanse onafhankelijkheidspartijen en de Catalaanse regering verkeren in een crisis. Om de sociale en politieke gebeurtenissen in Catalonië te begrijpen, moeten we even de context van de laatste 12 jaar bekijken. Nadat economische, sociale bezuinigingen en politieke onderhandelingen met Spanje mislukten in 2010, begonnen de Catalanen de publieke opinie overal ter wereld te bespelen door straten en pleinen te bezetten en grote politieke veranderingen voor Catalonië te eisen. Economische zelfbeschikking Het autonomiemodel dat…

De Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging neemt niet af. De Catalaanse onafhankelijkheidspartijen en de Catalaanse regering verkeren in een crisis.

Om de sociale en politieke gebeurtenissen in Catalonië te begrijpen, moeten we even de context van de laatste 12 jaar bekijken. Nadat economische, sociale bezuinigingen en politieke onderhandelingen met Spanje mislukten in 2010, begonnen de Catalanen de publieke opinie overal ter wereld te bespelen door straten en pleinen te bezetten en grote politieke veranderingen voor Catalonië te eisen.

Economische zelfbeschikking

Het autonomiemodel dat hen sinds 1980 had geregeerd was uitgeput, omdat het Catalonië geen toekomst of vooruitgang bood. De miljoenen demonstranten wilden druk uitoefenen op de Catalaanse politieke partijen om het referendum over zelfbeschikking op hun politieke programma te zetten en een republiek binnen de EU te worden.

De demonstraties waren massaal omdat de Catalanen dachten dat onafhankelijkheid de weg was om ‘in een normaal land’ te kunnen leven. Het referendum beantwoordde aan het historische verlangen om het recht op zelfbeschikking uit te oefenen en als ze het onafhankelijkheidsreferendum zouden winnen zou Catalonië zichzelf eindelijk economisch kunnen besturen. Men mag niet vergeten dat Catalonië sinds het autonomiestelsel altijd meer geld heeft betaald dan het heeft ontvangen, waardoor de natuurlijke koopkracht van de Catalanen jaar na jaar afneemt als gevolg van het economische onevenwicht. Een heel andere situatie dan bijvoorbeeld in Baskenland en Navarra, die al tientallen jaren een ander economisch systeem hebben dat hen in staat stelt te leven met een gezonde economie.

1 oktober 2017

Catalonië is altijd een gelede samenleving geweest. Dat zie je aan het grote aantal politieke partijen, vakbonden, culturele verenigingen, jeugdverenigingen, maatschappelijke organisaties, sportverenigingen enzovoort. Zo ontstond de Catalaanse Nationale Vergadering die samen met Òmnium en andere verenigingen aandrong op een wijziging van de verkiezingsprogramma’s van de Catalaanse politieke partijen.

Catalonië raakte enkele jaren in beroering en het referendum vond plaats op 1 oktober 2017. De kracht van het volk maakte het mogelijk. De samenleving organiseerde zich onafhankelijk van de politieke partijen. Wat er daarna gebeurde, is algemeen bekend. De Spaanse repressie werd ingezet. Ballingschap, politieke gevangenen, represailles…

Òmnium Cultural heeft een onderzoek ingesteld dat tot de conclusie komt dat er vijf jaar later tegen meer dan 4.200 mensen ‘om politieke redenen represailles zijn genomen. Daarin zitten 1.432 onderzochte in een strafzaak en 1.639 slachtoffers van politiegeweld van 1 tot 4 oktober 2017 en tijdens de protesten voor het vonnis. Maar ook de slachtoffers van fysieke aanvallen vanwege ideologie door extreem-rechtse groeperingen en, voor het eerst, de 1.200 mensen die onderworpen zijn aan administratieve en boekhoudkundige gerechtelijke procedures en de 65 slachtoffers van politieke spionage door de staat, in de zaak die bekend staat als Catalangate. Er zijn nog veel lopende processen.

Verlamd

Ondanks de Spaanse repressie heeft de onafhankelijkheidsbeweging bij de Catalaanse verkiezingen van de afgelopen vijf jaar telkens een meerderheid behaald, zowel wat stemmen als zetels betreft.

In de afgelopen maanden heeft de Catalaanse samenleving openlijk haar ongenoegen en woede geuit over de politieke leiders die voor onafhankelijkheid zijn en aan wie zij hun stem hebben gedelegeerd, omdat zij begrijpen dat de drie politieke partijen die voor onafhankelijkheid zijn (ERC, Junts en CUP) herhaaldelijk hun verkiezingsprogramma niet hebben uitgevoerd.

De onafhankelijkheidsbeweging begrijpt dat de politieke partijen voor onafhankelijkheid verlamd zijn door angst bij het mogelijke uitroepen van de Catalaanse Republiek omdat zij het niet eens zijn over een gemeenschappelijke strategie om die te bereiken en omdat het beeld dat zij in het openbaar uitdragen niet strookt met wat zij beloofd hadden. Bovendien discussiëren ze in het openbaar en vliegen de verwijten over en weer op sociale netwerken.

Geen onbetwistbare leider

De laatste dagen heeft iedereen het over de Catalaanse crisis. De breuk van de pro-onafhankelijkheidscoalitie van de Catalaanse regering zat er aan te komen bij gebrek aan een gemeenschappelijke strategie. ERC zal regeren in een minderheid, op zoek naar specifieke akkoorden met unionistische (socialistische) partijen en Podem. Met dit panorama is het moeilijk om vooruitgang te boeken op de weg van onafhankelijkheid waar de beweging om vraagt.

Aan de andere kant is Junts verdeeld in verschillende stromingen en hebben ze moeite met een partijproject. Bovendien is hun kracht op het hele Catalaanse grondgebied niet onbetwist en zorgt de partij voor onzekerheid bij de kiezer. Kortom, in dit scenario bevinden de voorstanders van een onafhankelijk Catalonië zich in een crisis. Ze zullen tot zelfkritiek en bezinning moeten overgaan.

De onafhankelijkheidsbeweging an sich, neemt daarentegen niet af. Die is gewoon boos en verontwaardigd dat er de afgelopen vijf jaar geen politieke vooruitgang is geboekt. En het echte probleem is dat er geen onbetwistbare pro-onafhankelijkheidsleider is die een duidelijk project vertegenwoordigt om op korte termijn onafhankelijkheid te bereiken. Als gevolg daarvan weten veel pro-onafhankelijkheidsstemmers niet op welke pro-onafhankelijkheidsleider zij moeten stemmen en dat zal leiden tot vele onthoudingen in het stemhokje.