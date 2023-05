Onderzoek naar samenzwering tussen Trump en Rusland was politiek geïnspireerd

Maandag 15 mei gaat de geschiedenis in als het definitieve einde van het verhaal van de zogenaamde 'collusie' of samenzwering tussen Donald Trump en Rusland tijdens de verkiezingscampagne van 2016. Na vier jaar speuren kwam speciaal aanklager John Durham met zijn eindrapport over zijn onderzoek naar de manier waarop de FBI de beschuldiging van samenwerking tussen Trump en Rusland heeft gevoerd. Laat er geen misverstand over bestaan, de belangrijkste conclusie is dat 'de FBI gefaald heeft in haar belangrijke missie…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

Maandag 15 mei gaat de geschiedenis in als het definitieve einde van het verhaal van de zogenaamde ‘collusie’ of samenzwering tussen Donald Trump en Rusland tijdens de verkiezingscampagne van 2016.

Na vier jaar speuren kwam speciaal aanklager John Durham met zijn eindrapport over zijn onderzoek naar de manier waarop de FBI de beschuldiging van samenwerking tussen Trump en Rusland heeft gevoerd.

Laat er geen misverstand over bestaan, de belangrijkste conclusie is dat ‘de FBI gefaald heeft in haar belangrijke missie van het zich strikt houden aan de wet’. De FBI heeft een partijdig onderzoek gevoerd en heeft zich voor het karretje van de Clinton-campagne in 2016 laten spannen.

Waarop was alles gebaseerd?

Het onderzoek werd gelanceerd naar aanleiding van een gesprek dat een campagnemedewerker, George Papadopoulos, had met een Australisch diplomaat. Waarin die eerste vertelde dat het Trump-team een suggestie had gehad dat Rusland kon helpen met informatie over Hillary Clinton.

Dit leidde ertoe dat de FBI een onderzoek startte. Durham concludeert dat dit veel te overhaast gebeurde.

Waarom was de FBI zo welwillend? De FBI was al in het bezit van het zogenaamde Steele-dossier. Het dossier dat door Fusion GPS werd samengesteld, betaald door de Clinton-campagne via de advocatenfirma Perkins Coie. Een dossier vol leugens over Trump, met onder andere het verhaal over de ‘pee-tape’ in Moskou.

Obama en Biden waren op de hoogte

In juli 2016 was er een briefing in het Witte Huis die gegeven werd door John Brennan, de toenmalige CIA-directeur. Obama, Biden en FBI-directeur James Comey zijn onder andere aanwezig. Tijdens deze briefing vertelt Brennan dat de CIA weet dat de Clinton-campagne met een plan komt om Trump te verbinden met Rusland om zo de aandacht af te leiden van het verhaal van haar private server.

De FBI besluit niet om het onderzoek naar Trump te stoppen, integendeel men doet rustig verder. Ondanks het feit dat de Clinton-campagne achter de beschuldigingen zat en het een zuiver politieke campagnetruc was.

De leugen duurde jaren en beschadigde Trump

Jaren aan een stuk werd het publiek voorgelogen door een anti-Trump-conglomeraat van Democraten en hun acolieten in de overheid, journalisten en opiniemakers. De gevestigde media mag hier best eens in de spiegel kijken, ook in Vlaanderen. Jarenlang was het een parade van ‘hearsay’ over de samenwerking tussen Trump en Rusland. Jarenlang heeft de Vlaamse pers deze leugen helpen verspreiden. Noem ze allemaal maar op: VTM Nieuws, de VRT met haar duidingsprogramma’s en ook de geschreven pers die deze desinformatie jarenlang hebben helpen verspreiden.

Hetzelfde geldt voor het nieuws dat begraven werd over de laptop van Hunter Biden tijdens de campagne van 2020. De laptop zou ook Russische ‘desinformatie’ zijn. Vakkundig begraven door de brief van 50 ‘inlichtingenexperten’, waarbij opnieuw de naam van John Brennan valt, naast de initiatiefnemer, huidig minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken.

De Amerikanen werd hun beleid ontzegd

Het ergste is natuurlijk dat de mensen die Trump verkozen hebben door dit onderzoek niet het beleid gekregen hebben waar ze voor gekozen hebben. Trump was in zijn campagne duidelijk en wilde een betere relatie tussen de Verenigde Staten en Rusland. Door dit onderzoek was hij volledig gebonden en kon hij geen dooi in de relatie forceren. De wereld had er misschien heel anders kunnen uitzien.

Er worden geen verdere vervolgingen gevraagd, al zal de oud-president er wel op hinten in de komende weken. Maar uiteindelijk is de schade heel groot voor het gehele ecosysteem van politie en justitie in de VS. Door het feit dat hier zo duidelijk is aangetoond dat dit onderzoek vooringenomen was, maakt dit Trump sterker. Want als dit een politiek onderzoek was, waarom zouden de andere onderzoeken naar hem dat niet zijn?

Een welgemeend rondje van excuses zijn dus op zijn plaats. Van de FBI en het Departement Justitie. Maar ook van Hillary Clinton en haar campagne, samen met een massa journalisten en opiniemakers die de bevolking jarenlang leugens geserveerd hebben.

En aan Donald Trump? Aan hem ook ja.