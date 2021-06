Onenigheid binnen Vivaldi over mogelijke discriminatie niet-gevaccineerden

De Vivaldimeerderheid is geen monoliet, zo blijkt alvast uit een opmerkelijke parlementaire vraag van Open-Vld-Kamerlid Tim Vandenput aan Frank Vandenbroucke. Vandenput vindt dat het niet de bedoeling kan zijn om mensen die een vaccin weigeren te discrimineren. Vandenbroucke toonde zich ontsteld over die vraag. Hij is bereid om vaccinweigeraars hard aan te pakken door zelfs waarschuwingen van Unia naast zich neer te leggen. Vorige week spreidden de Rode Duivels een knap stukje om de hete brij heen draaien tentoon. Dat…

De Vivaldimeerderheid is geen monoliet, zo blijkt alvast uit een opmerkelijke parlementaire vraag van Open-Vld-Kamerlid Tim Vandenput aan Frank Vandenbroucke. Vandenput vindt dat het niet de bedoeling kan zijn om mensen die een vaccin weigeren te discrimineren. Vandenbroucke toonde zich ontsteld over die vraag. Hij is bereid om vaccinweigeraars hard aan te pakken door zelfs waarschuwingen van Unia naast zich neer te leggen.

Vorige week spreidden de Rode Duivels een knap stukje om de hete brij heen draaien tentoon. Dat ontging ook het federale parlement niet. Uit de persconferentie van bondscoach Martinez bleek voor de goede verstaander dat althans niet alle voetbalspelers zich (onmiddellijk) zouden laten vaccineren. Meteen een goede aanleiding om enkele prangende vragen te stellen over hoe niet-gevaccineerden in de toekomst behandeld gaan worden, moet Vandenput gedacht hebben.

En dus vroeg hij tijdens de plenaire zitting vorige donderdag waarom PCR-tests voor reizen voor (vrijwillig, nvdr) niet-gevaccineerden veel duurder zouden zijn, hoewel België vaccinatie niet verplicht. Daarnaast wilde Vandenput ook weten welke campagnes Frank Vandenbroucke nog in petto had om de vaccinatiegraad te verhogen.

Welk signaal?

Vandenput: ‘Het Europese coronapaspoort stoelt op drie zaken: een bewijs van immuniteit, een negatieve PCR-test of een bewijs van vaccinatie. Dat zijn drie evenwaardige mogelijkheden. Maar iedereen weet natuurlijk dat vaccinatie nodig is om sneller groepsimmuniteit te bereiken.’

‘U kondigde onlangs aan dat mensen die zich niet laten vaccineren, de volle pot zullen moeten betalen voor een PCR-test. Welk signaal wilt u daarmee geven?’, zo vroeg Vandenput aan Vandenbroucke. ‘Ik vind het belangrijk dat er wordt gesensibiliseerd op een positieve manier, en dat er een sfeer wordt gecreëerd waarin vaccinatie de evidentie is, zonder dat wij de vrije keuze moeten opgeven.’

‘Verbaasd’

Vandenputs vraag bracht Frank Vandenbroucke wat van slag. ‘Ik ben verbaasd over wat u zegt over PCR-testing. Ik pleit er in de regering voor dat we één of zelfs twee PCR-testen gratis ter beschikking stellen voor wie nog niet de kans had om zich te laten vaccineren. Maar ik ga uit van een opvatting van solidariteit. Vaccineren is een daad van solidariteit, je beschermt jezelf en je naaste. Maar het is ook een kwestie van verantwoordelijkheid, ook budgettaire verantwoordelijkheid.’

‘Verantwoordelijkheid toepassen’, zo ging Vandenbroucke verder, ‘betekent in dit geval dat men mensen die de kans hebben gehad om zich te laten vaccineren, niet moet zeggen dat er ook nog een gratis PCR-test is. Die mensen hadden de kans om zich te laten vaccineren. Ik vind dat we dat onderscheid mogen maken. Dat is niet discriminerend, dat is fair. Het is dus een kwestie van solidariteit en budgettaire verantwoordelijkheid, maar ook van individuele verantwoordelijkheid. Het is precies een aanmoediging voor mensen om zich te laten vaccineren. Zo weten ze dat ze een PCR-test moeten ondergaan, als ze naar een massafestival willen in augustus, of als ze naar het buitenland willen’, aldus Vandenbroucke.

Huisartsen overtuigen weigeraars

De minister van Volksgezondheid kondigde ook aan dat er binnenkort een campagne bij de huisartsen komt die mensen die zich niet hebben laten vaccineren, nogmaals moet proberen overhalen om dat wel te doen. Ook is Vandenbroucke naar eigen zeggen bezig met in kaart te brengen welke bevolkingsgroepen zich nog niet hebben laten vaccineren.

Daarover wist Vandenbroucke alvast het volgende: ‘Het is vooral een sociale uitdaging, want het gaat vaak om mensen die in moeilijke omstandigheden leven, in wijken met meer armoede, met meer sociale problemen, en waar men de mensen minder gemakkelijk bereikt om ze te vaccineren.’

Unia

Gecontacteerd door Doorbraak zegt Vandenput dat hij niet verder op de materie wil ingaan. Hij laat wel weten dat hij zich kan vinden in het standpunt van Unia. Unia is van mening dat het erg moeilijk is voor een overheid om te bepalen wat ‘de wil tot vaccineren’ concreet inhoudt, als dit mogelijk discriminatie in de hand werkt van mensen die moeilijk te bereiken zijn voor vaccinatie. Dat zou ook inzage van de overheid in persoonlijke beweegredenen vergen, wat niet legitiem kan gemaakt worden, en vloekt met de vrijheid van overtuiging, aldus Unia.

Vandenput zegt dat hij, als burgemeester van Hoeilaart, niet tegen vaccinatie is. Hij merkt wel dat mensen de lange gezondheidsmaatregelen meer dan beu aan het worden zijn.

Het kabinet van Frank Vandenbroucke was bij het ter perse gaan niet bereikbaar voor commentaar. Wetebschappelijke argumenten om het streefdoel van de vaccinatiegraad naar 90% te brengen kwamen niet aan bod in Vandenbrouckes antwoord op Vandenput. Dat Vandenbroucke enkele weken terug in het parlement nog vertelde dat wanneer niet-gevaccineerden met gevaccineerden in contact komen, er eigenlijk voor die laatsten weinig risico is op ernstige ziekte, blijft ook haaks staan op de solidariteitsboodschap die hij in verband met vaccinatie meegeeft.