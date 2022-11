Ontslag Eva De Bleeker na herhaling begrotingsblunders

De regering-De Croo slachtofferde staatssecretaris Eva De Bleeker om een regeringscrisis te vermijden. Alexander De Croo had De Bleeker de dag voordien al onder de bus gegooid ondanks de handtekeningen van hemzelf en justitieminister Vincent Van Quickenborne onder de valse begroting. De potsierlijke fouten in de nieuwe ‘verbeterde’ versie van de begroting waren de begrotingsblunders teveel. De staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open Vld) gaf na de budgetblunders die N-VA-kamerlid Sander Loones aan het licht bracht vrijdag haar ontslag.…

De staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open Vld) gaf na de budgetblunders die N-VA-kamerlid Sander Loones aan het licht bracht vrijdag haar ontslag. Een ontslag dat in de lucht hing na een pijnlijke vertoning in de plenaire zitting op donderdag. De Bleeker zat daar op de regeringsbanken moederziel alleen in een kleurrijke bloemetjesjurk als een gestraft kind. Zelf nam ze pas het woord later die dag in de commissie.

Binnen enkele uurtjes legde Alexia Bertrand als Open Vld-lid de eed af bij de koning om De Bleeker op te volgen. Dit wekte alom verbazing omdat op het moment van de aankondiging Bertrand zelfs geen lid was van Open Vld.

De coming woman van de MR Alexia Bertrand zag haar carrière enkele keren geblokkeerd door beslissingen van haar partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez. In een interview met Doorbraak gaf ze eerder haar visie op een liberaal bestuur. Alexia Bertrand was fractieleidster voor MR in het Brussels Parlement en stapte over naar Open Vld. Egbert Lachaert noemde haar op een persconferentie in de Melsensstraat de ‘beste vrouw op beste plaats’ en verwees zeer enigmatisch naar ‘nodige kilometers op de teller’. Een pikant detail was dat Bertrand als oppositieleidster voor MR in het Brussels parlement het vuur aan de schenen legde van Open Vld die in de regering zit. Qua statuten kan een Open Vld-lid geen lid van een andere partij zijn, dus in theorie moest Bertrand haar lidkaart van MR terugsturen. Kwade tongen spraken van een zoete wraak, wat Bertrand op de VRT ontkende.

Flater

De Bleeker stuurde na haar ontslag een e-mail aan pers. Daarin stond opnieuw een flater: ‘Het is daarom dat ik besloten heb om mijn ontslag aan te bieden aan mijn partijvoorzitter’. Dusver benoemt de koning volgens de Grondwet nog steeds de ministers en staatssecretarissen. Met deze derde blunder legde ze nogmaals de particratie in België bloot.

Qua particratie zit de voorzitter van de Open Vld, Egbert Lachaert, met een probleem. De reacties van partijleden en vooral van de Jong VLD via sociale media waren vernietigend. Alom steunbetuigingen voor De Bleeker en openlijke kritiek op De Croo en de partijtop. De teneur was volledig dat De Bleeker opgeofferd is voor de fouten (lees: valse begroting) van de regering-De Croo.

De keuze voor Bertrand kreeg weinig kritiek, maar observatoren zoals hoogleraar fiscaal recht Michel Maus wezen op het passeren van talent in eigen rangen. De vraag is natuurlijk welk talent net als De Bleeker een carrière bij de Europese Commissie wil opofferen om na deze vertoning en de behandeling van de staatssecretaris een mandaat op te nemen voor Open Vld. De keuze voor een MR-politica is geen bewijs van bloedarmoede in de Open Vld, maar bewijs dat de kamikazes uitgeput zijn. Een machtsgreep van de MR bij de liberale zusterpartij Open Vld is het evenmin.

Afscheidsbrief

De afscheidsbrief van De Bleeker verschilt van de gebruikelijke borstklopperij die recent te zien was bij Liz Truss of Wouter Beke (CD&V). Ze schrijft over ‘turbulente dagen’ wat allicht een eufemisme is voor gepiepeld worden. De Bleeker noemde haar departementen ‘zwaar’. Als verwezenlijkingen noemde ze haar strijd tegen phishing en onbereikbare energieleveranciers, de spending reviews om de overheid slanker te maken en ‘mijn initiatieven om onze begroting beter begrijpbaar te maken voor burgers’. Ze gaf ook kritiek: ‘Ik heb altijd gezegd dat het cruciaal was dat dit land een begroting heeft. Toen ik aantrad als staatssecretaris was dat niet het geval. Dat was geen goede situatie. Want zonder begroting, geen traject, geen inspanningen. Ik ben in 2020 meteen aan de slag gaan om daar verandering in te brengen.’

De conclusie na de afgelopen week is dat België geen begroting heeft, want een valse begroting is geen begroting, maar een stukje fictie. Op Twitter schreef een olijkerd dat de regering gevallen is ‘maar dat ze het nog niet weten’.

Het getuigt inderdaad wel van politiek cynisme dat de komst van een dea ex machina met andere partijkaart plots alle commentatoren niet over de valse begroting laat praten of over de val van de regering die het gevolg zou moeten zijn, maar over de politieke postjes.