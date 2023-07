Onverwachte wending in stikstofdossier

Een onverwachte wending in de stikstofsaga: N-VA en Open Vld dienen via de eigen fracties in het Vlaams Parlement een voorstel voor stikstofdecreet in. Opvallend: ze doen dat zonder regeringspartner cd&v. De bedoeling is om sneller naar de Raad van State (RvS) te stappen en zo het dossier terug in een stroomversnelling te brengen. Minister van Landbouw Jo Brouns bewaart de kalmte en ziet wel iets in een snelle behandeling van het decreet door de RvS. Nadat het de Vlaamse…

Een onverwachte wending in de stikstofsaga: N-VA en Open Vld dienen via de eigen fracties in het Vlaams Parlement een voorstel voor stikstofdecreet in. Opvallend: ze doen dat zonder regeringspartner cd&v. De bedoeling is om sneller naar de Raad van State (RvS) te stappen en zo het dossier terug in een stroomversnelling te brengen. Minister van Landbouw Jo Brouns bewaart de kalmte en ziet wel iets in een snelle behandeling van het decreet door de RvS.

Nadat het de Vlaamse regering op de laatste ministerraad niet lukte om het stikstofdecreet goed te keuren leek het dossier volledig vast te zitten. De demarche van minister van omgeving Zuhal Demir om nieuwe ministeriële instructies uit te vaardigen die bijzonder streng waren voor de landbouw zette bij regeringspartner CD&V enkel meer kwaad bloed.

Maar daarna volgde de vernietiging van de vergunning voor de ethaankraker van chemiereus INEOS in de Antwerpse haven. Daarmee leek een algemene vergunningsstop een feit te worden. Alle alarmbellen gingen af, waardoor N-VA en Open Vld nu – zonder cd&v – met dit nieuwe initiatief op de proppen komen. Demir trekt haar instructies onverwijld in.

Kalme Brouns en cd&v

De Vlaamse cd&v-fractie blijft rustig en reageert bij monde van fractieleider Peter Van Rompuy. ‘Ik neem akte van de beslissing van de collega’s van de N-VA en de Open Vld om naar aanleiding van het dossier Ineos nu een voorstel van stikstofdecreet in te dienen in het parlement. Door deze procedurele stap willen zij het advies van de RvS versneld verkrijgen over het gehele decreet. Eenmaal het advies van de Raad van State binnen is, kunnen de gesprekken in de schoot van de Vlaamse regering hervat worden om zo snel mogelijk te komen tot een juridisch robuust, definitief stikstofdecreet.’

Maar cd&v dient het decreet niet mee in. Al is duidelijk dat ook zij zo snel mogelijk verder willen. Bij cd&v rekent minister van Landbouw Brouns op een advies van de RvS dat hun lezing van de feiten en het Ineos-arrest onderschrijft, zo horen we in het entourage van de minister. Over een eventueel ontslag wordt niet meer gesproken.

Ineos-arrest

Over dat Ineos-arrest lopen de lezingen van N-VA en cd&v uiteen. Volgens N-VA biedt het huidige stikstofakkoord voldoende garanties om de vergunningsprocedure positief af te sluiten. Cd&v is daar niet van overtuigd. Zij zien in het arrest de bevestiging van hun stelling dat de verschillende beoordelingen voor landbouw en industrie op los zand zijn gebaseerd. ‘Onze lezing van het Ineos-arrest’, zegt van Rompuy, ‘is dat de Raad van de bevoegde minister een beslissing vraagt die gebaseerd is op een concrete en gedetailleerde passende beoordeling. Dat wil zeggen een onderzoek op grond van wetenschappelijke kennis over de effecten van de bijkomende stikstofuitstoot op het natuurgebied Brabantse Wal. Het advies van de Raad van State kan daarover hopelijk klaarheid brengen.’

Bij cd&v zijn ze er in elk geval van overtuigd dat de RvS hun redenering zal volgen. Op basis van hun advies moet de regering dan werk maken van een degelijk juridisch kader om de problemen met vergunningen op te lossen.

Vlaams Belang wil spoedzitting parlement

Bij Vlaams Belang leest fractievoorzitter Chris Janssens het einde van de Vlaamse regering in het initiatief van N-VA en Open Vld. ‘Dit slaat de coalitie definitief aan diggelen. Terwijl ze onze boeren in complete onzekerheid stort, vertrekt de Vlaamse regering nu gezellig op verlof. De regering moet uit reces teruggeroepen worden en het Vlaams Parlement moet in spoed bijeenkomen.’

Het terugroepen van het parlement uit vakantie betekent een snellere stemming van het voorstel tot decreet. Een stemming die anders pas in september kan plaatsvinden. Maar of dit het einde van de regering betekent is maar zeer de vraag. Brouns laat zich duidelijk niet meer opjagen en stelt zich constructiever op dan tijdens de laatste ministerraad. Van een sfeer van crisis is op dit moment geen sprake.