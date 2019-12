Net zoals Donald Trump zijn verkiezingsbeloftes de afgelopen jaren van minder belastingen, minder oorlogen, uit klimaatverdrag Parijs stappen, herstel nationale soevereiniteit, bouwen van een grensmuur, deregulering… nakwam, doen zijn politieke tegenstanders dat ook.

De Democraten gaan normaal gezien over tot het afzetten van de president. Ze doen net als de president, ze komen hun verkiezingsbeloftes na, althans toch van zij die in een kiesdistrict wonen met een zekere Democratische zetel. De blinde haat tegenover een onconventionele president, leidt nu tot iets waar men al complotten over smeedt sinds zijn verkiezing.

Tailor made

De term is perfect van toepassing op dit gehele impeachment-circus – het spijt me beste lezer, maar ik heb er geen andere term voor.

Nadat de samenzweringstheorie rond Rusland-Trump als een kaartenhuisje in elkaar viel, zaten de Democraten in zak en as. Dat de Democraten en hun handlangers in de politie-en inlichtingendiensten, in de vroege aanloop van dat gehele onderzoek, daarbij nog een loopje namen met de wet en – via delen van het door de Democraten betaalde Steele-dossier – geheime rechtbanken overtuigden (voorlogen is een betere term) om mensen die voor de Trump-campagne werkten af te luisteren, konden we lezen in het Horowitz-rapport dat afgelopen week verscheen.

U kon de berichtgeving over dit vreselijke dossier natuurlijk breed uitgesmeerd lezen en bekijken in de Vlaamse media. Euh… Natuurlijk kon u dit niet lezen of bekijken, het werd vakkundig weggemoffeld. Wanneer openbaar aanklager John Durham, die alvast niet akkoord ging met de bevinding waarbij de FBI geen politieke vooringenomenheid werd verweten, met zijn onderzoeksresultaten naar buiten zal komen, zullen we hopelijk eindelijk weten tot welke totalitaire acties onverkozen ambtenaren in staat zijn om een politieke campagne waar men niks van moet hebben te bespioneren.

‘Impeach the motherf***er’

Het is het zinnetje van Rashida Tlaib, een Democratische verkozene uit Michigan en deel van ‘The Squad’. Ze voert deze verkiezingsbelofte alvast uit met haar Democratische vrienden in het Congres. Toch doen niet alle Democraten mee. Namelijk enkele die verkozen zijn in kiesdistricten waar Trump tijdens de presidentsverkiezingen had gewonnen zijn bang om hun zetel te verliezen. Er is zelfs al een Democraat overgestapt naar de Republikeinen uit onvrede met het impeachment-circus. De Republikeinen blijven daarentegen verenigd achter de president staan.

De bewijslast tegenover de president is op zijn best dunnetjes te noemen, maar dat kon u al in het stuk van Roan Asselman lezen. Spannend voor de Democraten is dat de steun onder de Amerikaanse publieke opinie voor de impeachment van Trump al even zwalpt rond de 50%. Dit circus kan een beslissende invloed uitoefenen. En dat al zeker in de staten die belangrijk zijn voor de presidentverkiezingen volgend jaar; Michigan, Wisconsin en Pennsylvania.

Naar de Senaat

Nu verhuist het dossier naar de Senaat waar de Republikeinen in de meerderheid zijn. Belangrijk om te weten is dat er om een president af te zetten in de Senaat 67 Senatoren moeten instemmen met impeachment. Dat zal dus nooit gehaald worden. Buiten Mitt Romney zie ik daar geen enkele Republikein toe in staat.

Maar ik denk vooral dat er enkele Democraten zullen zijn die zullen meestemmen met de Republikeinen tégen impeachment. Let vooral op Tester van Montana, Manchin van West-Virginia en Doug Jones van Alabama.

Een snel proces in de Senaat?

De Republikeinen zijn hier al maanden over aan het nadenken: een snel proces of een proces met nieuwe getuigen, zoals Joe en zijn zoon Hunter Biden? Democraten willen nieuwe getuigen. Maar als de Democraten in de Senaat nieuwe getuigen willen, waarom stemmen de Democraten in het Huis dan voor? U moet weten dat in het Huis van Afgevaardigden de Democraten enkel getuigen hebben opgeroepen die hun goedkeuring wegdroegen. Er was één getuige, ambassadeur Sondland, die zei dat hij de indruk had dat Trump de hulp aan Oekraïne tegenhield in ruil voor een onderzoek, maar in dezelfde getuigenis zei hij dat Trump duidelijk gezegd had dat er geen ‘Quid Pro Quo’ was.

De Republikeinen, die de baas zijn in de Senaat, zullen dezelfde regels gebruiken als tijdens de afzettingsprocedure tegen Bill Clinton, waarna dit gehele circus op enkele weken tijd voorbij zal zijn.

Trump is een eeuwige strijder

De president gedraagt zich zoals altijd: als een onverbeterlijke energieke vechtjas. Hij schreef op dinsdag 17/12 een brief van maar liefst 6 pagina’s aan Nancy Pelosi om zijn ongenoegen te uiten over deze, aldus de president, ‘illegale afzettingsprocedure’. De president spaarde de kool en de geit niet in zijn brief aan de voorzitster van het Huis van Afgevaardigden.

Dit komt vanavond (woensdagavond 18/12) allemaal samen in de 85e rally sinds hij president werd. Een Merry Christmas-rally in de belangrijke staat Michigan. Het Democratisch kerstcadeau voor Trump is impeachment, voor Amerika is het kerstcadeau familiediscussies en ruzie aan de kersttafel.

Het gehele impeachment-verhaal zal Trump enkel versterken en een overwinning in 2020 dichterbij brengen. Het zuigt alvast de nodige zuurstof uit de longen van de Democratische voorverkiezingen. In vergelijking met de reality-show waarmee Trump elke dag de nieuwscyclus beheerst en miljoenen mensen aan het scherm kluistert, lijken die voorverkiezingen op een langgerekte documentaire over de voortplanting bij eencelligen. En voor de kenners: het enige wat in de politiek erger is dan fout zijn, is saai zijn. De Democraten zijn het allebei.