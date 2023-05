Oosterweel-verbinding Linkeroever jaar vroeger klaar, maar toch nieuwe files

Goed en slecht nieuws voor de filerijders tussen Sint-Niklaas en Antwerpen. Vanaf de nacht van vrijdag 12 op zaterdag 13 mei rijden automobilisten over de eerste delen van het nieuwe knooppunt Antwerpen-West. In dit knooppunt komen de E17 (Gent) en de Antwerpse Ring (R1) bij de Kennedytunnel samen. Tijdens de werken stonden bijna dag en nacht files op deze aansluiting.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters (Open VLD) zei bij de voorstelling dat het nieuwe knooppunt voor meer capaciteit, meer verkeersveiligheid en een vlottere doorstroming zal zorgen. ‘Dat zal het fileleed in de regio al verzachten’ aldus Peeters. De echte oplossing blijft de Oosterweelverbinding. Hoewel Peeters meent dat een modal shift nodig blijft. Hiermee bedoelt ze andere vervoersmiddelen zoals openbaar vervoer of de fiets. ‘Onder, boven en langs de nieuwe snelwegen, leggen we hier de komende jaren nog heel wat kilometers aan nieuwe fietsverbindingen aan. Zo wordt de fiets nog meer een volwaardig alternatief voor de wagen.’

Bij de bouwheer Lantis bleek CEO Luc Hellemans tevreden. ‘Niet alleen bouwden we hier een volledig nieuw, veiliger én compacter knooppunt, maar we zorgden er ook voor dat het verkeer tijdens de werken gewoon kon blijven rijden zodat de hinder beperkt bleef.’ Veel vrachtwagenchauffeurs en forenzen die dagelijks stapvoets van Haasdonk tot Deurne reden, denken daar allicht anders over.

Resterende verbindingen

De bouwwerken startten in 2019 met de aanleg van tijdelijke wegen en bruggen die ervoor moesten zorgen dat het verkeer tijdens de werken kon blijven rijden. In de zomer van 2020 volgde de afbraak van het oude knooppunt. Drie jaar later gaan de eerste delen van het knooppunt open.

Daarmee zijn de bouwwerken geenszins afgelopen. De volgende maanden moeten de resterende verbindingen van het nieuwe knooppunt afgewerkt. Begin juni opent dan de snelweg van de Kennedytunnel naar de E17 richting Gent. In het najaar volgt dan de nieuwe snelweg van de E34 naar de E17 en de nieuwe oprit Linkeroever. In het voorjaar van 2024 is het nieuwe knooppunt helemaal klaar.

Twee rijstroken vanuit Gent

Op vrijdag 12 mei om 20u begint het verkeer te rijden over de nieuwe snelwegen. Dit zal echter gevolgen hebben en tot nieuwe files leiden. De afwerking van de aansluitingen van de oude wegen op de nieuwe betekent dat het verkeer uit Gent nog een week op twee rijstroken richting Kennedytunnel moet rijden. Pas vanaf zondag 21 mei is er zowel op de E17, als in het knooppunt zelf een extra rijstrook beschikbaar richting Kennedytunnel.

Ondertussen sluit het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) van donderdagavond 18 mei tot zondagochtend 21 mei de Kennedytunnel richting Nederland af voor renovatiewerken. Het overgangsweekend wordt dus een verkeersknoop met files tot gevolg. De Vlaamse overheid vraagt dan ook om de omgeving te mijden. Wie niet anders kan, volgt best de aangegeven omleidingen via de tolvrije Liefkenshoektunnel of Brussel. De Vlaamse regering vraagt uitdrukkelijk om niet voor sluipverkeer via lokale wegen te kiezen. Die ‘zijn géén alternatief voor de Kennedytunnel’.

Oprit 6 Linkeroever sluit

De automobilisten die via de Waaslandtunnel gingen, moesten tijdens de werken tientallen kilometers omrijden. Zij moeten overigens niet hopen op beterschap. Samen met het in gebruik nemen van de eerste delen van Antwerpen-West, wijzigt ook de bereikbaarheid van Linkeroever. Oprit 6 Linkeroever sluit vanaf volgend weekend niet meer aan op de nieuwe snelweg en gaat dicht. Vanaf 12 mei tot dit najaar is er tijdelijk geen oprit Linkeroever. De Vlaamse overheid leidt het verkeer om via de Parallelweg, E17 en de keerbrug in Kruibeke.

Zeer ingrijpend daarbij is dat de Charles de Costerlaan – tussen de Waaslandhaven en Linkeroever/de Waaslandtunnel – op 12 mei definitief afgesloten wordt.

De gegeven reden hiervoor is dat de Vlaamse regering noodzakelijke ruimte vrijmaakt die nodig is voor de werken aan het knooppunt Sint-Anna en de aansluiting naar de nieuwe Scheldetunnel. De betonnen elementen voor die tunnel worden momenteel in West-Vlaanderen gebouwd en moeten via duwbak over de Schelde aangevoerd om ze daar af te zinken.

Sluipverkeer

De minister beweerde dat ze ‘het sluip- en doorgaand verkeer zoveel mogelijk terug naar de snelweg’ duwt. Automobilisten zijn eigenlijk niet meer welkom op Linkeroever en in de Waaslandtunnel. Zogezegd om grote delen van de Charles de Costerlaan te ontharden en terug te geven aan de natuur. De Charles de Costerlaan moet een groene fiets- en wandelboulevard worden. Daarbij komen zeer ingrijpende aanpassingen aan het kruispunt aan de Waaslandtunnel.

Lantis en de minister beweren dat door het nieuwe knooppunt Antwerpen-West 18 hectare ruimte vrijkomt voor een nieuw bos. ‘Een grote parkbrug vlakbij de Kennedytunnel zorgt niet alleen voor een ecologische verbinding tussen dit nieuw bos en het natuurgebied Burchtse Weel, maar trekt ook het Ringfietspad over de snelweg. Zo maken we ook de Ring voor de fiets helemaal mee rond.’