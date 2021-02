Open brief aan minister Somers

Geachte minister Somers,

Een artikel van 7 februari in De Zondag is, door allerlei omstandigheden, onder de radar gebleven. Daarin stond dat u een campagne start om gelovigen te overtuigen van vaccinatie. Ik citeer uit het artikel: ‘Op die manier willen we alle twijfels wegnemen, ook bij de christenen, moslims en joden die uit religieuze overtuiging overwegen om zich niet te laten vaccineren.’

Op twitter stelde ik u de avond van 7 februari de oprechte vraag of er aanwijzingen zijn dat christenen in Vlaanderen zich uit puur religieuze overtuigingen niet zouden laten vaccineren . Die vraag is tot op vandaag onbeantwoord gebleven.

Ik zou graag willen weten of er in VL christenen zijn die zich uit puur religieuze overtuigingen niet zouden laten vaccineren. Zijn daar aanwijzingen voor, @bartsomers? Oprechte vraag.

Zijn er christenen in Vlaanderen die de coronacrisis minimaliseren en het nut van vaccinatie niet inzien? Natuurlijk wel. Net als er acteurs, academici of verplegers te vinden zijn met bezwaren tegen vaccinatie. En ik neem aan dat er ook, ik zeg maar wat, tennissers of buschauffeurs te vinden zijn die er zo over denken en wie weet zelfs een verdwaalde politicus. Over een campagne voor acteurs of buschauffeurs heb ik nog niets gehoord en ik neem aan dat die ook niet in de pijplijn zit. Ik ben voorstander van een campagne waarin alle bedrijfsleiders, schooldirecteurs, burgemeesters, religieuze leiders, … opgeroepen worden om in hun netwerk vaccinatie te verdedigen, maar in de campagne die nu voorligt, noemt u christenen als deel van een probleem.

Enkel sprake van onduidelijkheid

Het is bekend dat in Nederland een deel van de gereformeerde christenen uit religieuze overtuiging tegen vaccinatie is, maar in Vlaanderen leeft dat niet voor zover ik kan zien. De katholieke bisschoppen bijvoorbeeld hebben de gelovigen zelfs opgeroepen om zich te laten vaccineren. Toch worden christenen in het artikel door u genoemd als een te bereiken groep. In alle eerlijkheid, ik begrijp dat niet, want ik hoor geen religieuze bezwaren bij Vlaamse christenen.

Ook bij de joodse bevolking heb ik daar geen weet van. Er worden overigens ook geen bezwaren uit christelijke of joodse hoek genoemd in het artikel. Er is enkel sprake van onduidelijkheid rond vaccinatie tijdens de ramadan. U stelt dan ook: ‘Twijfels wegnemen en het draagvlak vergroten, is niet enkel in het voordeel van onze Vlaamse moslims, maar in het belang van ons allemaal.’

Bondgenoot

Indien er geen aanwijzingen zijn dat christenen uit religieuze overwegingen vaccinatie zouden weigeren, zoals ik vermoed, dan betreur ik dat christenen zo geframed worden. Ik houd de mogelijkheid echter open dat u mij corrigeert. Indien er wel aanwijzingen zijn, dan wil ik daar met alle plezier in mijn netwerk tegenin gaan. U heeft in mij een bondgenoot om foutieve informatie uit de wereld te helpen en ik ben ervan overtuigd dat heel wat christelijke leiders er net zo over denken, evenals joodse en islamitische leiders overigens.

Minister Somers, ik begrijp dat er nog andere spreekwoordelijke katten te geselen zijn. Niettemin wacht ik op een antwoord op mijn oprechte vraag.