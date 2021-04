Open de horeca en sluit de Wetstraat

Ik verhuis naar Luxembourg. Ginds zegt hun Marc Van Ranst, viroloog Claude Muller, over het openen van de horeca: ‘Het risico is niet nul, maar ik vind het aanvaardbaar. De mensen die nu op café en op restaurant gaan, hebben niet de grootste kans om in het ziekenhuis te belanden'. In Luxemburg is de medische situatie nota bene identiek als bij ons. Enkel hier is Obelix Van Ranst in de Big-Pharma-soepketel van hallucinogenen gevallen, waardoor zijn idée-fixe van oplossingen blijft…

Ik verhuis naar Luxembourg. Ginds zegt hun Marc Van Ranst, viroloog Claude Muller, over het openen van de horeca: ‘Het risico is niet nul, maar ik vind het aanvaardbaar. De mensen die nu op café en op restaurant gaan, hebben niet de grootste kans om in het ziekenhuis te belanden’. In Luxemburg is de medische situatie nota bene identiek als bij ons. Enkel hier is Obelix Van Ranst in de Big-Pharma-soepketel van hallucinogenen gevallen, waardoor zijn idée-fixe van oplossingen blijft steken op vrijheidsberoving en hypochondrische medicijnafhankelijkheid. Hij speelt Russische roulette met andermans hoofd. Het hoofd van gezinnen van zelfstandigen, bedrijven en hun werknemers.

TV-kampioen

Op 1 maart 2020 schreef ik: ‘ De opgeblazen linkse nonsenskikker, Marc Van Ranst, kijkt steeds dieper in zijn reageerbuisjes, en forenst dezer dagen tussen de VRT en VTM om zijn theatrale persoonlijkheidsstoornis te voeden. Vanop zijn zeilboot op het mediakanaal grossiert hij in rechtscistische haatproza, en poogt hij tevergeefs om zich een wetenschappelijk serieus aan te meten. De hardnekkigheid waarmee de mainstreammedia de nutty professor opvoert, doet vragen rijzen. Het feit dat Marc Van Ranst zijn dagen vult met twitteren en interviews geven bewijst dat hij een brolviroloog is en verdient hij het niet ons te mediastalken’.

Het waren profetische woorden want volgens een studie van professor Stefaan Walgrave stalkte onze nutty professor onze hoofden gedurende zeven uur op VRT en VTM. Daarnaast moesten we zijn communistische tronie trotseren in kranten, tijdschriften, en op sociale media.

De queeste naar een liberaal hart

Waar is de tijd dat het MATHS-principe heilig was. Het acroniem staat voor: maskers, afstand respecteren, testen en tracen, handhygiëne en sociale verantwoordelijkheid. Weg! Vergeten? Of bewust verloochend omwille van een virologische dictatuur van selectieve gevangenschap.

Als de horeca-, cultuur- en evenementsector, en de contactberoepen zich volgens het MATHS-principe organiseren, dan zijn ze feilloos virologisch veilig en vormen ze geen bedreiging voor onze maatschappij en de algemene gezondheid. Deze sectoren zijn perfect in staat om zich gedisciplineerd te organiseren, maar de virologen wantrouwen hen niet en de Vivaldi-regering is te laf om hen een kans te geven.

Beste premier Alexander, verwijder de socialistische en communistische oorwormen en laat uw liberaal hart spreken. Geef uw burgers het vertrouwen dat ze verdienen en de kans om hun faillissement en ontiegelijk veel sociaal en psychologisch leed te vermijden.

Het recht op vrije keuze

AstraZeneca had nog nooit een vaccin ontwikkeld, maar slaagde erin om na Sputnik V als eerste een vaccin klaar te hebben voor het testen. De testfase moest tweemaal stilgelegd worden omdat er zorgwekkende bijwerkingen waren. Vervolgens is het het enige vaccin dat een dodelijke bijwerking kent. Het vaccin van AstraZeneca heet ‘Vaxzevria’. Soms moet je de naam van dit zever van een vaccin niet zelf bedenken.

Het lijkt wel een emblematische spiegel van zelfkennis van een farmabedrijf die geldt als de Guust Flater van de apotheek. Ik wil het recht op vrije keuze van een vaccin, net als ik die heb voor medicatie voor andere medische aandoeningen. Het is vreemd dat ik de keuze heb om niet te kiezen, maar geen keuze an sich. Ik ben zelfs bereid daarvoor een vaccintaks te betalen. #vrijevaccinkeuze

Protectionisme pur sang

Vorige week schreef ik nog: ‘de Belgen zijn de domste onder alle idioten ter wereld’. Deze week bevestigt Europees commissaris Thierry Breton dat. Hij is één van de verantwoordelijken voor de vaccinbestellingen in Europa.

De Europese Unie produceerde reeds 190 miljoen vaccins, wat evenveel is als de Verenigde Staten, maar die exporteren niets. Het eigen-volk-eerst-principe van socialist Biden staat in schril contrast met het falende vaccinatiebeleid van socialist Vandenbroucke die meer doden en economische schade zal eisen. Zo zie je maar weer. De ene socialist is de andere niet.

Vivaldi moddert aan

Zelftesten werden reeds vrij vroeg tijdens deze coronacrisis beschikbaar. Maar op 18 maart 2020 treedt een Koninklijk besluit in werking dat een verbod van zes maanden op de terbeschikkingstelling, de ingebruikname en het gebruik van dergelijke tests oplegt. Sinds 19 september 2020 zijn snelle test en zelftest aldus niet meer verboden. U hoort goed: al zeven maanden mogen ze verkocht worden. Het duurt echter de dracht van een nijlpaard vooraleer deze Vivaldi-regering een KB uitvaardigt die een sluitende juridische omkadering voor de verkoop van de antigeenzelftesten aanbiedt. Maar hoe?

Deze zelfregering keurt een zelftest goed, die ze zelf censureert en waarvan ze zelf zegt dat hij zelfs niet werkt. Zeg nu zelf: is dat nu zelfspot, zelfkritiek, zelfcorrectie of zever uit zelfbehoud? De idiotismen van Vivaldi stapelen zich zo snel op dat de stank van hun mesthoop stilaan ondragelijk wordt. Gelukkig voor hen hebben varkens het in mest en modder helemaal naar hun zin.

