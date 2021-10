Operatie spoor: minder geld, meer reizigers

Infrabel-CEO Benoît Gilson liet enkele weken geleden tijdens een interne presentatie aan zijn personeel vallen dat er, door de besparingen opgelegd door de federale overheid, vijf spoorlijnen zouden verdwijnen. In Vlaanderen gaat het om de lijnen Mechelen-Sint-Niklaas en Dendermonde-Lokeren. Bizar, want beide lijnen zijn dan misschien niet de drukste Vlaamse treinassen, maar nu ook niet van het soort dat uitnodigt om er gerust je hoofd op te leggen. Er zou ook in het goederenvervoer gesnoeid worden, onder meer in de…

Infrabel-CEO Benoît Gilson liet enkele weken geleden tijdens een interne presentatie aan zijn personeel vallen dat er, door de besparingen opgelegd door de federale overheid, vijf spoorlijnen zouden verdwijnen. In Vlaanderen gaat het om de lijnen Mechelen-Sint-Niklaas en Dendermonde-Lokeren.

Bizar, want beide lijnen zijn dan misschien niet de drukste Vlaamse treinassen, maar nu ook niet van het soort dat uitnodigt om er gerust je hoofd op te leggen. Er zou ook in het goederenvervoer gesnoeid worden, onder meer in de haven van Antwerpen. Daarnaast deelde Gilson ook mee dat de commerciële snelheid van treinen zou moeten dalen, omdat het onderhoud van de sporen bij normaal gebruik te duur zou uitvallen.

Gilsons uitspraken zorgden voor protest in Bornem en Dendermonde. En vragen in de commissie mobiliteit van het federale parlement. Daar suste Gilkinet met de boodschap dat er deze regeerperiode geen treinlijnen worden gesloten. Overtuigend was dat echter niet, gezien de ernstige financiële situatie bij Infrabel, waar ook Gilkinet niet naast kan kijken.

Besparen

Voor PVDA-parlementslid Maria Vindevoghel wordt Infrabel langzaamaan uitgeperst. ‘Het aantal voltijdse equivalenten bij Infrabel is tussen 2015 en 2019 gedaald van 12 045 naar 10 064. Elke maand zijn er ongeveer honderd personeelsleden minder bij de spoorwegen. Deze cijfers staan in een schril contrast met de mooie woorden van deze Vivaldiploeg en in het bijzonder met hun beleidsverklaring.’

‘Naast het personeelscijfer zijn er de bloedrode financiële cijfers. De exploitatiedotatie van Infrabel is tussen 2005 en 2021 met maar liefst 85% gedaald. Die exploitatiedotatie heeft Infrabel nodig om de sporen die er al liggen te onderhouden. In 2005 bedroeg deze dotatie bijna 350 miljoen euro per jaar. Vandaag dreigen we onder de 50 miljoen euro te zakken. Tijdens de ministerraad van oktober 2020 is er beslist om in 2021 opnieuw 6 miljoen euro te besparen op de exploitatiedotatie.’

‘Naast deze exploitatiedotatie is er de investeringsdotatie. Ook die is de voorbije vijftien jaar van 1 miljard euro per jaar naar 800 miljoen euro per jaar gedaald. Dit heeft vooral effect op de capaciteiten van het spoornetwerk. Onderhoud dat te lang op zich laat wachten, brengt het gebruik van sommige sporen in het gedrang’, zei Vindevoghel. Het gebrek aan investeringen is volgens het radicaal-linkse parlementslid omgekeerd evenredig met het aantal reizigers, dat in 2019 piekte met 253 miljoen reizigers.

Gilkinet op de kast

Tomas Roggeman – N-VA’er uit Dendermonde – wees erop dat er van een degelijk debat over welke lijnen rendabel zijn en welke niet, geen sprake van is. Roggeman probeert immers al jaren cijfers van Infrabel te krijgen, maar botst steevast op een muur. Dat zeggen, was genoeg om Gilkinet op de kast te jagen.

Roggeman: ‘Als Infrabel zegt dat bepaalde lijnen niet rendabel zijn, dan wil ik dat geloven, maar toont u mij dan alstublieft de cijfers. Wij krijgen als antwoord dat die niet bestaan. Ik begrijp niet hoe dat mogelijk is. Infrabel verkoopt rijpaden. Hoe moeilijk kan het dan zijn om de cijfers te krijgen van het aantal verkochte rijpaden per spoorlijn? Dat is wat het bedrijf doet, dat is de bestaansreden van dat bedrijf. Er zijn dus twee opties. Ofwel klopt dat niet en heeft Infrabel die gegevens wel en dan creëert het een groot politiek probleem ten aanzien van u. U legt immers verklaringen af in het parlement op basis van valse informatie. Ofwel klopt het wel en heeft Infrabel inderdaad geen cijfers, maar dat is een minstens even groot probleem.’

Europees geld

Gilkinet zelf hield vol dat er geen problemen waren. De Ecolo’er gaat er prat op dat een nieuw investeringsplan van Infrabel klaarheid zal scheppen. Hij kadert de uitlatingen van Benoît Gilson als voorwerp van een interne discussie. De presentatie waarin de spoorsluitingen staan, zou slechts een voorlopig werkdocument zijn, zonder politieke dekking. ‘Het is mijn intentie om geen spoorlijnen te sluiten, niet voor 2024, en niet erna,’ aldus Gilkinet. Later in de commissie was dat al verworden tot de boude bewering dat er helemaal geen sluitingen komen voor 2024. Wat iets anders is dan de intentie om er geen te sluiten, natuurlijk.

In 2020 nog beloofde Gilkinet om 100 miljoen euro extra in het spoor te investeren. Dat geld zou grotendeels van een fonds van de Europese Unie komen, Next Generation genaamd. Vorig jaar plande de regering 365 miljoen euro in in de begroting voor 2021 – dit voor het totale spoor, Infrabel en de NMBS. Maar die financiering lijkt allerminst stabiel, en hangt er ook van af hoeveel middelen Europa kan vrijmaken. Koken kost geld, en klimaatambities zeker.