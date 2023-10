Ophefmakende film ‘Sound of Freedom’ dan toch in Belgische cinema

De controversiële film Sound of Freedom komt op 3 november naar de Kinepolis in Antwerpen met een Europese exclusieve editie. Waargebeurd Deze waargebeurde film kwam oorspronkelijk uit op 4 juli 2023 in Amerika. De film is gebaseerd op het leven en werk van Tim Ballard. Als CIA-agent en latere oprichter en CEO van Operation Underground Railroad streed hij jarenlang tegen kindermisbruik en -handel. Met de film proberen de makers dit gevoelige onderwerp onder de aandacht te brengen. Controverse De film…

De controversiële film Sound of Freedom komt op 3 november naar de Kinepolis in Antwerpen met een Europese exclusieve editie.

Waargebeurd

Deze waargebeurde film kwam oorspronkelijk uit op 4 juli 2023 in Amerika. De film is gebaseerd op het leven en werk van Tim Ballard. Als CIA-agent en latere oprichter en CEO van Operation Underground Railroad streed hij jarenlang tegen kindermisbruik en -handel. Met de film proberen de makers dit gevoelige onderwerp onder de aandacht te brengen.

Controverse

De film kostte amper veertien miljoen dollar maar bracht ondertussen wel meer dan 120 miljoen dollar op, wat laat zien dat het een enorm succes is. Maar de prent heeft ook een controversiële kant. Zowel Tim Ballard als hoofdrolspeler Jim Caviezel, die Ballard vertolkt, zou banden hebben met QAnon, de beruchte Amerikaanse samenzweringsgroep. Dat doet natuurlijk niets af aan de kwaliteit, het belang of de relevantie (zeker bij ons na de docureeks Godvergeten). Maar het is wel de reden waarom het wat geduurd heeft vooraleer de film ook bij ons te zien is.

Wij zullen de film kunnen zien in een speciaal voor Europa meegebrachte, exclusieve vorm. Hij zal vertoond worden in aanwezigheid van onder meer regisseur Alejandro Monteverde, Timothy Ballard zelf, Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir en internationaal strafpleiter Walter Van Steenbrugge, die u misschien al kent van Godvergeten. Hoofdrolspeler Jim Caviezel moet zijn komst nog bevestigen.

Het belang van de film

Na afloop van de vertoning volgt er een panelgesprek, waarin gediscussieerd zal worden over kindermisbruik en de mogelijke aanpak ervan. Moderator van dienst wordt Ilse De Vis. Zij zal deze complexe problematiek belichten en zich buigen over praktische oplossingen en hulpbronnen voor slachtoffers en hun families. Het panel zal verder bestaan uit Lucas Dhont (Vlaams Regisseur, moet komst nog bevestigen), Tim Stroobants (Directeur Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling) en opnieuw Van Steenbrugge.

Vzw AHO! zelf ziet de film in het bredere kader van kindermisbruik in de Lage Landen. Denk aan de zaak rond Dutroux, maar ook aan de meer recente onthullingen over pedofilieschandalen onder een aantal bekende Vlamingen. Ook wil de vzw de aandacht vestigen op de impact van een documentaire als Godvergeten. Met dit event tracht zij dan ook de filmvertoning te koppelen aan maatschappelijke dialoog.

De opbrengst van deze ‘exclusieve editie’ van Sound of Freedom gaat deels naar een goed doel: de organisatie ‘Freeagirl.nl’. Die strijdt tegen kinderprostitutie en mensenhandel, en helpt overlevenden van misbruik in de uitbouw van hun verdere professionele loopbaan.

Bewustzijn rond kindermisbruik

De film wil informeren en bewustmaken over het verschrikkelijke fenomeen van kindermisbruik en -handel. Het wil het debat errond verder aanwakkeren, de samenleving hoop en inspiratie geven en zelfs, naar eigen zeggen, een therapeutisch werking hebben. Of de film in dat laatste zal slagen, moet ieder voor zich bepalen. Maar zeker is dat deze film al wereldwijd de aanleiding is van een cultureel en politiek debat.

Het evenement vindt plaats op vrijdag 3 november 2023, om 18.30 uur in de Kinepolis te Antwerpen. Info en tickets op www.soundoffreedom.be